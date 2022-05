Festa della Mamma Roma, speciale menu dedicato alle neo-mamme

“Prosciutto…quanto mi sei mancato!”. Non è l’esclamazione di un salumiere al ritorno da una vacanza su un’isola vegetariana. Ma il desiderio principale delle neo-mamme al […]

“Prosciutto…quanto mi sei mancato!”. Non è l’esclamazione di un salumiere al ritorno da una vacanza su un’isola vegetariana. Ma il desiderio principale delle neo-mamme al termine della gravidanza!

A rivelarlo è Deliveroo che, in occasione della Festa della Mamma, ha voluto celebrare le neo-mamme e il loro speciale rapporto con il cibo, durante e subito dopo i 9 mesi di gestazione. Per farlo, la piattaforma leader dell’online food delivery, in collaborazione con SWG, ha indagato sui principali desideri a tavola tenuti sopiti durante la gravidanza a tutela della salute del nascituro. Gli stessi che sono più rapidamente soddisfatti dopo il parto, in un vero e proprio rito del definitivo ritorno alla “normalità gastronomica”.

Secondo la ricerca* i salumi sono il cibo che, più ​ di ogni altro, è stato sognato durante i 9 mesi di attesa. Ma è anche tra i primi desideri (50% delle risposte) che le neo-mamme hanno dichiarato di voler soddisfare subito dopo il parto, davanti a pesce crudo e formaggi. ​

In particolare, secondo la ricerca, gli affettati, tagliati freschi o all’interno di una calda focaccia farcita, hanno rappresentato per circa il 40% delle mamme intervistate uno dei desideri più ricorrenti durante la gestazione. Seguono le patatine croccanti (22%), la pizza (21%), un dolce particolare (20%) e qualcosa di fritto (16%). Voglie, queste, spesso soddisfatte grazie all’intervento dei padri che corrono a regalare alle neo-mamme il cibo tanto bramato, insieme ai tradizionali fiori.

La speciale Schiacciata de All’Antico Vinaio dedicato alle Mamme-Hero

Deliveroo infatti, in collaborazione con All’Antico Vinaio ha ideato “Clara”, una speciale schiacciata realizzata con prosciutto crudo, pomodori secchi, stracciatella e basilico che è possibile ordinare dai ristoranti de All’Antico Vinaio di Milano, Roma e Firenze da 2 all’8 maggio.

La schiacciata è disponibile in piattaforma con uno speciale sconto del 50%. Inoltre, chi lo ordinerà riceverà a domicilio anche un gadget speciale: la t-shirt “Mamma Hero” pensata proprio per celebrare la stoicità delle neo-mamme, capaci di resistere per così tanti mesi senza una gustosa schiacciata imbottita di salumi. ​