Il 2 giugno 2025 l’Italia celebra il 79° anniversario della Repubblica con una serie di eventi solenni e spettacolari che culminano con la grande parata militare ai Fori Imperiali e il suggestivo volo delle Frecce Tricolori sui cieli di Roma. Una giornata che unisce memoria storica, orgoglio nazionale e partecipazione civile. Ecco il programma dettagliato delle celebrazioni.

Domenica 1° giugno – Le iniziative al Quirinale

Le celebrazioni iniziano già il giorno prima:

Ore 15.00 – Piazza del Quirinale: Cambio della Guardia a Cavallo in forma solenne, con il Reggimento Corazzieri e la Fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo.

Ore 17.50 – Concerto al Quirinale (in diretta su Rai Uno): il Presidente Mattarella accoglie i Capi Missione accreditati in Italia. Protagonista l’Orchestra del Teatro di San Carlo di Napoli, diretta da Riccardo Frizza. Musiche di Cimarosa, Rossini, Mozart, Mendelssohn.

Sera – Ricevimento nei Giardini del Quirinale: con istituzioni, diplomatici e rappresentanti della società civile. Ai servizi di accoglienza partecipano alunni degli Istituti alberghieri italiani, premiati dal Presidente la mattina stessa.

Dalla sera del 1° giugno: illuminazione del Torrino del Quirinale con il Tricolore.

Lunedì 2 giugno – Programma della parata e celebrazioni

Ore 9.15 – Altare della Patria (Piazza Venezia)

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella depone una corona d’alloro al Milite Ignoto, alla presenza delle massime cariche istituzionali. Segue la cerimonia dell’alzabandiera.

A seguire – Via di San Gregorio

Il Capo dello Stato passa in rassegna i reparti militari schierati, dando ufficialmente il via alla parata militare.

Via dei Fori Imperiali – La grande Parata Militare

La parata percorre la storica via, simbolo di Roma e della storia italiana. Sfilano:

Le Forze Armate italiane

Corpi civili e militari dello Stato

Bande e fanfare militari

Reparti speciali, protezione civile e rappresentanze delle missioni internazionali

Gran finale: Frecce Tricolori

A chiudere la celebrazione, il consueto e attesissimo passaggio della Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN), che sorvolerà Roma con i suoi dieci jet MB339, disegnando nel cielo un’enorme bandiera italiana. Un momento emozionante che unisce tecnica, bellezza e simbolo nazionale.

Pomeriggio del 2 giugno – Apertura dei Giardini del Quirinale

Dalle 15.00 alle 18.30, i Giardini del Quirinale saranno aperti al pubblico su invito, riservato alle fasce più fragili della popolazione selezionate da associazioni del Terzo Settore e da Roma Capitale.

Durante l’apertura si esibiranno:

La Banda Interforze

La Banda Rappresentativa ANBIMA Lazio

Il Coro giovanile dell’Emilia Romagna

Il Coro giovanile toscano

Dove vedere la parata e come partecipare

Prenotazione: il programma dettagliato e le modalità di accesso con prenotazione gratuita sono disponibili sul sito ufficiale del Ministero della Difesa.

Punti consigliati per assistere alla parata: Via dei Fori Imperiali Via di San Gregorio Piazza Venezia Viale delle Terme di Caracalla Piazza di Porta Capena Via dei Cerchi Via Celio Vibenna Via del Teatro Marcello Piazza Bocca della Verità Via del Circo Massimo



