Il 2 giugno 2025 Roma celebra il 79° anniversario della Repubblica Italiana con la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali, uno degli eventi più solenni e spettacolari dell’anno. Una manifestazione che coinvolge Forze Armate, corpi civili dello Stato e migliaia di cittadini, tra romani e turisti.

Dove vedere la parata

La parata segue un percorso ricco di storia e simbolismo, che parte da piazza Porta Capena, attraversa via di San Gregorio, piazza del Colosseo, via dei Fori Imperiali fino a piazza Venezia, per poi proseguire su via del Teatro Marcello, piazza Bocca della Verità, via del Circo Massimo, e terminare nuovamente a Porta Capena.

I migliori punti da cui assistere:

Via dei Fori Imperiali – È il cuore della parata, con tribune per le autorità ma anche spazio per il pubblico ai lati.

Piazza Venezia – Vicina all'Altare della Patria, dove il Presidente della Repubblica depone la corona al Milite Ignoto.

Piazza del Colosseo – Uno dei luoghi più scenografici, perfetto per foto spettacolari.

Via di San Gregorio – Qui il Presidente della Repubblica passa in rassegna i reparti militari.

Via del Teatro Marcello e piazza Bocca della Verità – Ottime alternative per evitare la folla del centro.

Orari e programma della giornata

Ore 9:15 – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella depone una corona d’alloro al Milite Ignoto presso l’Altare della Patria.

Ore 9:30 – Le Frecce Tricolori sorvolano il cielo di Roma, dando inizio alla cerimonia con la scia verde, bianca e rossa.

– Le sorvolano il cielo di Roma, dando inizio alla cerimonia con la scia verde, bianca e rossa. Ore 10:00 – Inizio ufficiale della parata, con la sfilata delle Forze Armate, Protezione Civile, Croce Rossa, Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, e molti altri.

Dove vedere la parata in TV e in streaming

Anche chi non è a Roma può seguire tutte le celebrazioni comodamente da casa:

Rai 1 : collegamento in diretta con l’Altare della Patria durante Uno Mattina per la deposizione della corona.

Dalle 9:45: trasmissione in diretta della Parata Militare ai Fori Imperiali, alla presenza del Presidente della Repubblica.

RaiPlay: streaming in diretta della cerimonia.

: streaming in diretta della cerimonia. Rai Radio 1: copertura radiofonica in tempo reale.

Altri appuntamenti TV dedicati alla Festa della Repubblica:

Rai 3, ore 13:15 – Passato e Presente, speciale dedicato al referendum del 2 giugno 1946.

Rai 3, ore 16:10 – Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione, in diretta dall'Aula del Senato.

– Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione, in diretta dall’Aula del Senato. Rai Premium, ore 23:15 – Replica della miniserie De Gasperi: L’uomo della Speranza.

Cambiamenti nei palinsesti TV

Le reti Rai mantengono la loro programmazione quotidiana, con i consueti appuntamenti del pomeriggio come Oggi è un altro Giorno, Sei sorelle, La Vita in Diretta, L’Eredità, Agorà, La Prova del Cuoco e Ore 14.

Diversa invece la scelta di Canale 5, che non trasmetterà le soap opera nel giorno di festa: nel pomeriggio non andranno in onda Terra Amara né La Promessa, sostituite dal film Ti va di ballare? con Antonio Banderas. Il resto della programmazione Mediaset rimane invariato.

Viabilità e trasporti

Per permettere lo svolgimento dell’evento, la viabilità nella zona centrale di Roma sarà modificata:

Dalle ore 5:00 – Chiusura al traffico dell’area tra piazza Venezia e via dei Fori Imperiali.

Dalle ore 7:00 – Altre limitazioni in zona Quirinale e aree limitrofe.

Trasporto pubblico – Oltre 30 linee di autobus e tram saranno deviate fino alle ore 14:00. Alcune resteranno deviate per tutta la giornata.

Metro – La fermata Colosseo della linea B sarà chiusa per motivi di sicurezza.

Si consiglia l’uso della metropolitana (linee A e B) per arrivare nelle vicinanze e proseguire a piedi.

Per muoversi in città suggeriamo di usare la rete di autobus e metro, i biglietti sono disponibili con l’App TicketApp, app ufficiale ATAC, disponibile sugli store di Apple e Google.