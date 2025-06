Il 21 giugno 2025 torna la Festa della Musica, giunta alla sua trentunesima edizione, un appuntamento ormai imperdibile per appassionati e curiosi, che celebra il solstizio d’estate con centinaia di concerti gratuiti in tutta Europa. L’iniziativa, promossa dall’AIPFM – Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica con il patrocinio del Ministero della Cultura, animerà l’intera città di Roma con eventi in piazze, musei, istituzioni culturali e luoghi simbolo della Capitale.

Sarà Piazza di Spagna il cuore pulsante della manifestazione romana. A partire dalle ore 18:00, la celebre scalinata farà da sfondo alle esibizioni delle bande musicali delle forze dell’ordine e dei corpi militari italiani. Si alterneranno le formazioni ufficiali di Aeronautica Militare, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Locale di Roma Capitale, Vigili del Fuoco, Polizia Penitenziaria e Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, proponendo un programma che spazia dai classici senza tempo a brani contemporanei, in un contesto di grande valore architettonico e simbolico.

Una rete di eventi nei musei statali

Anche il nostro istituto aderisce all’iniziativa, proponendo eventi musicali e aperture serali in alcune delle più affascinanti case museo e istituzioni culturali romane:

Casa Museo Boncompagni Ludovisi

Una casa museo in Jazz

Concerto alle ore 18.30

Apertura serale: 18.30 – 22.30 (ultimo ingresso ore 22.00)

Info evento

Una musica può FARE

Concerto alle ore 21.00

Apertura serale: 18.45 – 22.45 (ultimo ingresso ore 22.15)

Info evento

Suggestioni musicali tra le stanze di Mario Praz

Visite guidate alle ore 19.00, 20.00, 21.00 e 22.00

Apertura serale: 19.00 – 23.00 (ultimo ingresso ore 22.00)

Info evento

La Festa della Musica 2025 al Museo Nazionale degli Strumenti Musicali

Apertura serale: 18.30 – 22.30 (ultimo ingresso ore 22.00)

Info evento

Apertura straordinaria dalle 19.00 alle 23.00

(ultimo biglietto in loco ore 22.00; online e ingresso ore 22.30)

Concerti in sedi d’eccellenza

Oltre a musei e piazze, Roma ospiterà eventi speciali in contesti unici, come Palazzo Farnese, sede dell’Ambasciata di Francia, dove il 20 giugno si terrà una serata di musica elettronica e DJ set, in collaborazione con lo Spring Attitude Festival.

Un evento nazionale per “Tutta la città suona”

La Festa della Musica è una manifestazione nazionale che quest’anno si svolge sotto il motto “Tutta la città suona”. Con oltre 500 eventi in tutta Italia e decine nella sola Roma, punta a valorizzare la musica come strumento di coesione sociale e partecipazione culturale.

Informazioni utili

L’accesso a Piazza di Spagna è libero e gratuito, ma si consiglia di arrivare in anticipo per evitare affollamenti. L’area sarà sorvegliata per garantire la sicurezza dei partecipanti. È fortemente consigliato l’uso dei mezzi pubblici.

📍 Per il programma completo degli eventi a Roma e in Italia:

👉 festadellamusica.beniculturali.it

👉 Programma regione Lazio – Roma

Roma è pronta a risuonare: il 21 giugno, la musica è per tutti.