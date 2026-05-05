Un weekend da vivere in famiglia per celebrare tutte le mamme tra attrazioni, spettacoli e attività all’aria aperta. In occasione della Festa della Mamma, i Parchi divertimento di Roma, Cinecittà World, Roma World e Luneur Park, propongono un calendario di iniziative pensate per grandi e piccoli, tra divertimento e momenti di condivisione.

A Cinecittà World, la Festa della Mamma è all’insegna dell’adrenalina con il ritorno dall’8 al 10 maggio di Roma Sport Experience, un appuntamento dedicato alle mamme moderne, protagoniste di un weekend tra sport e azione. Tra gli eventi in palinsesto e i 6 spettacoli live al giorno, gli ospiti possono vivere una giornata di divertimento alternando le emozioni delle 40 attrazioni al relax di un pranzo in famiglia nei vari Ristoranti del Parco, immersi nella magia del cinema tra set spettacolari e sei aree tematiche.

A pochi passi, a Roma World, il parco dell’antica Roma, la Festa della Mamma si declina tra natura e suggestioni storiche, in un percorso che richiama la vita dell’antica Roma, tra attività all’aperto come il tiro con l’arco, gli spettacoli dei gladiatori, le esibizioni di falconeria e le proposte culinarie della Taberna, legate alla tradizione.

Per i più piccoli c’è il Luneur Park con le sue atmosfere da fiaba. Nei weekend del 9-10 e 16-17 maggio, nel Parco divertimenti per Famiglie di Roma arrivano le Fate di Kristalia, pronte a trasportare bambini e mamme in un mondo incantato di colori e divertimento. Tra giostre e show il Parco si trasforma in uno spazio pensato per condividere emozioni: in occasione della Festa della Mamma, i piccoli ospiti potranno lasciare dediche, disegni e pensieri per la propria eroina sul muro speciale “Mamma volevo dirti che…”, un modo semplice per creare un ricordo indelebile. Il Ballo Fatato dà il via a una giornata ricca di attività, tra Meet & Greet con la Civetta Luna, mascotte del Parco, lo spettacolo di magia del Mago Anacleto, intrattenimento sul palco, momenti gioco e laboratori creativi come “Mr Testa di Prato”, un piccolo progetto green che coniuga fantasia e manualità. Per rendere ancora più prezioso il weekend del 9 e 10 maggio, Luneur Park omaggia tutte le mamme: a fronte dell’acquisto di un biglietto giostre illimitato per il bambino, l’ingresso per la mamma è gratuito.

Per calendario e biglietti: www.cinecittaworld.it www.luneurpark.it