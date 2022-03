Festa della Donna 2022, a Roma la Torta Mimosa si fa in quattro!

Mancano pochi giorni alla Festa della Donna 2022! Se sei in cerca di un dolce regalo personalizzato ad una cifra irrisoria allora non puoi non passare alla Gelateria di Geppy Sferra.

Per festeggiare l’8 Marzo 2022, da Gelato D’Essai da Geppy Sferra puoi trovare piccole torte Mimosa biporzione pensate in quattro versioni per riflettere i principali gusti e personalità delle donne (per festeggiarle tutte non basterebbero tutti i gusti del mondo!).



E’ possibile sceglierne una sola oppure creare l’assortimento che si preferisce. Ogni torta sarà accompagnata da un biglietto d’auguri!



Le 4 versioni di mini torte Mimosa:

– Classica

– Cioccolato

– Mandarino

– Fragola.



Ecco i prezzi delle Torte Mimosa biporzione:

– 1 mimosa: 6 €

– 2 mimose: 11 €

– 3 mimose: 16 €

– 4 mimose: 20 €

Attenzione: Prezzo scontato per chi prenota ed effettua il pagamento entro venerdì 4 marzo

Per tutti i dettagli, si rimanda alla pagina dedicata > https://gelatodessai.it/news/viva-tutte-le-donne/

La Gelateria Geppy Sferra ha due sedi Via Tor de Schiavi 295 (all’interno della Galleria pedonale) e Viale Bardanzellu 77. A voi la scelta della sede più vicina!

Geppy e il suo staff non è nuovo a stupire la propria clientela, basti pensare all’intero menù a base di gelato che caratterizza il Bistrò che a breve riaprirà al pubblico.