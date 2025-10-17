Sabato 1° novembre 2025, in occasione della Festa di Ognissanti, il pittoresco borgo di Ascrea, affacciato sul Lago del Turano (provincia di Rieti), ospiterà la XII edizione della Festa della Castagna, uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno sabino.

L’evento, organizzato come sempre con passione dalla Pro Loco di Ascrea, celebra la castagna rossa del Cicolano, prodotto tipico dei boschi locali e simbolo di una tradizione che unisce gusto, natura e convivialità.

La manifestazione si svolgerà in Piazza Mareri a partire dalle ore 12:00, sotto una grande tensostruttura che garantirà il massimo comfort ai visitatori.

Il pranzo sarà servito fino a esaurimento scorte, con un menù ricco di sapori autentici:

Pasta all’amatriciana

Salsiccia arrosto con contorno

con contorno Dolcetti alla castagna

L’immancabile cartoccio di caldarroste, da gustare insieme a un buon vino rosso laziale

A rendere ancora più piacevole la giornata ci penserà la Colorado Band, che accompagnerà la festa con musica e allegria.

Durante l’evento sarà inoltre possibile acquistare sacchetti di castagne fresche, fino a esaurimento.

Il successo della scorsa edizione

Nel 2024, la Festa della Castagna aveva registrato un’affluenza record: migliaia di visitatori avevano raggiunto Ascrea per vivere un’esperienza tra natura, profumi e sapori.

Le vie del borgo si erano animate tra i colori caldi dell’autunno, il profumo delle castagne arrostite e la calorosa accoglienza dei volontari della Pro Loco.

La castagna rossa del Cicolano era stata, anche allora, la protagonista assoluta, proposta in tante versioni, dalle caldarroste ai dolci tipici, fino ad accompagnare i piatti della cucina sabina.

Un successo che ha consolidato la reputazione di Ascrea come una delle mete più suggestive del reatino durante la stagione autunnale.

Ascrea, un borgo da scoprire

Arroccata tra i monti e affacciata sulle acque turchesi del Lago del Turano, Ascrea è un piccolo gioiello della Sabina reatina.

Il borgo conserva intatto il suo fascino medievale: vicoli stretti, scorci panoramici e una tranquillità che invita alla scoperta lenta e autentica del territorio.

La Festa della Castagna è anche l’occasione perfetta per una gita fuori porta: oltre alla manifestazione gastronomica, i visitatori possono esplorare i sentieri naturalistici del Monte Navegna e Monte Cervia, o concedersi una passeggiata lungo le sponde del lago.

La Festa della Castagna di Ascrea 2025 si preannuncia ancora una volta come un evento imperdibile per chi ama la tradizione, la buona cucina e la natura autunnale.

Un’occasione per vivere una giornata genuina tra i profumi dei boschi, la musica popolare e l’atmosfera accogliente di uno dei borghi più belli della Sabina.

Data: sabato 1 novembre 2025

Luogo: Piazza Mareri, Ascrea (Rieti)

Orario: dalle 12:00 fino a esaurimento scorte

Musica dal vivo: Colorado Band