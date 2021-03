Festa del papà, la torta personalizzata da ordinare a Roma

Festa del Papà 2021 Roma torta personalizzata consegnata a domicilio

Volete regalare una torta dedicata al vostro super papà?

La gelateria Geppy Sferra ha aperto le prenotazioni per ordinare la torta personalizzata, basterà inviare un messaggio al numero 3296590390 ed indicare se preferite ritirarla in una delle due sedi o riceverla a domicilio tra le 11 e le 13 di venerdì 19 Marzo 2021!

La scritta è personalizzabile e il biglietto è incluso nella confezione.

La torta-tiramisù è per 4 persone (non da 3 come lo scorso anno) e il prezzo è di 12 euro per la versione classica o 14 euro per la versione senza glutine.

Le prenotazioni dovranno essere fatte entro giovedì 18 Marzo 2021 alle ore 13!

Ricordiamo che dal 15 Marzo 2021, a seguito delle nuove regole per la zona rossa, se volete gustare i prodotti di Geppy Sferra avete ben 3 opzioni:

– Tutte e due le sedi rimarranno aperte per la VENDITA DA ASPORTO tutti i giorni con lo stesso orario di sempre (lun-ven 12-20, sab-dom 10-20)

– tramite JUSTEAT! Potrete quindi cercarci sulla piattaforma e ordinare vaschette e tiramisù!

– se invece avete voglia di dolci, basterà prenotare la vostra torta con 48h di anticipo al numero 3296590390 e vi verrà consegnata a casa quando preferite!

A voi la scelta!

Le sedi

Via Tor De Schiavi 295

Viale Bardanzellu 77

Il numero da chiamare per le ordinazioni, o al quale inviare un whatsapp, è 329.6590390