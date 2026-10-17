Tra i protagonisti della giornata la masterclass di Paweł Pawlikowski, Jovanotti sul red carpet con il suo nuovo documentario, le attese anteprime di Grand Public e Concorso Progressive, fino alle iniziative speciali nei luoghi della cultura e nelle carceri.
Entra nel vivo la ventuno-esima edizione della Festa del Cinema di Roma. La giornata di sabato 17 ottobre si preannuncia densa di grandi emozioni, star internazionali, omaggi ai maestri della settima arte ed esplorazioni della serialità contemporanea.
Javier Bardem incoronato alla Carriera da Paolo Sorrentino
Il momento più atteso della giornata è fissato per le ore 18:00 presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Javier Bardem, carismatico interprete spagnolo e Premio Oscar® per Non è un paese per vecchi, riceverà il Premio alla Carriera. A consegnare il prestigioso riconoscimento sarà il regista Premio Oscar® Paolo Sorrentino.
A seguire, il pubblico potrà assistere alla proiezione di El ser querido di Rodrigo Sorogoyen (sezione Best of 2026), opera acclamata a Cannes in cui Bardem interpreta Esteban Martínez, un leggendario regista con un passato segnato da violenza ed eccessi.
Le proiezioni di spicco all’Auditorium: tra sci-fi e grande lirismo
L’Auditorium Parco della Musica si conferma il cuore pulsante della manifestazione con un palinsesto ricco di anteprime e grande cinema:
- Klara and the Sun (ore 21:30, Sala Sinopoli – Grand Public): Il Premio Oscar® Taika Waititi adatta il bestseller del Premio Nobel Kazuo Ishiguro. Protagonista Jenna Ortega nei panni di un’”Amica Artificiale” che tenta di curare le ferite della giovane Josie (Mia Tharia) e della sua famiglia, al fianco di Amy Adams.
- Ultimo Fellini (ore 15:00, Sala Sinopoli – Special Screenings): Il documentario di Gianluigi Attorre indaga gli ultimi vent’anni di vita del Maestro riminese, con le testimonianze di Roberto Benigni, Martin Scorsese, Nicola Piovani, Vincenzo Mollica, Milo Manara e la storica segretaria Fiammetta Profili.
- Le Fantôme de l’Opéra (ore 18:30, Sala Petrassi – Grand Public): Anteprima mondiale per il film di Alexandre Castagnetti ambientato a Parigi. Protagonista Deva Cassel nel ruolo di Anastasia, una giovane ballerina travolta da una misteriosa storia d’amour al confine tra reale e fantastico.
- Le rose di Marrakech (ore 21:00, Teatro Studio Gianni Borgna – Grand Public): Diretto da Ginevra Elkann, vede protagoniste Nisrin Erradi e Fanny Ardant in una storia di segreti e fragile armonia ambientata in una tenuta d’altri tempi.
- Tangles e Dua: Spazio all’animazione con Tangles di Leah Nelson (ore 15:30) e al concorso Progressive Cinema con Dua di Blerta Basholli (ore 18:45), potente spaccato sul Kosovo prescelto per rappresentare il Paese agli Oscar® 2027.
Nuove storie sul piccolo schermo: le serie TV
Per la sezione Freestyle Serie (in collaborazione con Fondazione Roma Lazio Film Commission) spiccano due novità italiane alla Sala Petrassi:
- Il Milanese (ore 16:00): Diretto da Simone Spada, con Alessandro Tedeschi nei panni di un rapinatore condannato a 27 anni e Vittoria Puccini nel ruolo di una psicologa della giustizia riparativa.
- ChiaroScuro (ore 21:45): Serie diretta da Jan Maria Michelini, con Pierpaolo Spollon nei panni di un brillante art advisor al fianco della Squadra Mobile di Roma per risolvere complessi crimini artistici.
Dalla scienza all’Iran: il palinsesto del MAXXI
Ricchissima anche la selezione al MAXXI, che spazia dai temi civili alle biografie d’eccezione:
- Sense of Water (ore 14:00, ingresso gratuito): Cortometraggio d’autore di Mohammad Rasoulof sulla lotta per la libertà e l’esilio.
- Eva Mameli Calvino. La Signora dei fiori (ore 15:30): Il docufilm di Alessandra Usai sulla pioniera della botanica italiana e madre dello scrittore Italo Calvino.
- Alea Jacarandas (ore 17:30) e Nowruz – Nuovo giorno (ore 19:30): Due sguardi documentaristici tra memoria urbana (Algeri) e autodeterminazione femminile (una squadra di calcio femminile iraniana a Torino).
- Siri Hustvedt – Dance Around the Self (ore 21:30): Ritratto della grande intellettuale e saggista statunitense firmato da Sabine Lidl.
Casa del Cinema e Mostra Visconti: la storia si fa leggenda
- Luchino Visconti a Castel Sant’Angelo: Apre oggi al pubblico la grande mostra “Luchino Visconti e la messa in scena della storia”, un viaggio immersivo nei segreti di lavorazione del capolavoro Il Gattopardo, a 120 anni dalla nascita e 50 dalla morte del regista.
- Omaggi e restauri: Alla Casa del Cinema spazio a Billy Elliot (omaggio alla produttrice Tessa Ross), alla figura del fotografo Sergio Strizzi con il documentario Terrific Sergio (ore 17:00) e la proiezione restaurata de L’eclisse (ore 21:30). Alle 19:00 Alice Rohrwacher presenterà Due soldi di speranza di Renato Castellani, mentre al Teatro Olimpico ACEA chiuderà la serata il restauro cult di Trainspotting (ore 20:30).
Info e Repliche: Proiezioni e repliche saranno attive durante tutta la giornata anche al Teatro Olimpico ACEA e presso il Cinema Giulio Cesare (Sale 1, 3, 6 e 7). Programma completo sul sito ufficiale della Festa del Cinema di Roma.
SABATO 17 OTTOBRE
SATURDAY OCTOBER 17TH
PROIEZIONI STAMPA / PRESS SCREENINGS
08.15 KLARA AND THE SUN, 116′ (GP) – Sala Petrassi
08.30 EL SER QUERIDO, 135′ (BO) – Sala Sinopoli
09.00 LE ROSE DI MARRAKECH, 89′ (GP) – Teatro Studio Gianni Borgna
10.30 LE FANTÔME DE L’OPÉRA, 134′ (GP) – Sala Petrassi
11.00 DUA, 101′ (PC) – Teatro Studio Gianni Borgna
11.15 TANGLES, 102′ (FR) – MAXXI
19.00 CAGNÀZ, ep. 1–2, 105′ (FR) – Cinema Giulio Cesare Sala 6
21.00 DESIDERIO, 108′ (GP) – Cinema Giulio Cesare Sala 6
CONFERENZE STAMPA / PRESS CONFERENCES
13.00 LE FANTÔME DE L’OPÉRA (GP) – Sala Petrassi
Alexandre Castagnetti (regista/director) | Cast: Deva Cassel, Laika Blanc-Francard | Ségolène Dupont, Boris Mendza, Gael Cabouat (produttori/producers) | Paolo Del Brocco (distributore/distributor)
13.30 KLARA AND THE SUN (GP) – Sala Petrassi
Taika Waititi (regista/director) | Cast: Jenna Ortega
14.00 CHIAROSCURO (FR) – Sala Petrassi
Jan Maria Michelini (regista/director) | Cast: Pierpaolo Spollon, Andrea Lattanzi, Matilde Gioli, Romana Maggiora Vergano, Aurora Giovinazzo
14.30 LE ROSE DI MARRAKECH (GP) – Sala Petrassi
Ginevra Elkann (regista/director) | Cast: Nisrin Erradi, Fanny Ardant, Ahmed Hammoud | Chiara Barzini (sceneggiatrice/screenwriter) | Fabrizio Mosca (produttore/producer)
Le conferenze stampa in Sala Petrassi saranno trasmesse anche in live streaming | Press Conferences in the Sala Petrassi will also be streamed live: https://www.youtube.com/@fondazionecinemaperroma | www.facebook.com/romacinemafest
PHOTOCALL
13.45 LE FANTÔME DE L’OPÉRA (GP)
Alexandre Castagnetti (regista/director) | Cast: Deva Cassel, Laika Blanc-Francard | Ségolène Dupont, Boris Mendza, Gael Cabouat (produttori/producers) | Paolo Del Brocco (distributore/distributor)
14.15 KLARA AND THE SUN (GP)
Taika Waititi (regista/director) | Cast: Jenna Ortega
14.45 CHIAROSCURO (FR)
Jan Maria Michelini (regista/director) | Cast: Pierpaolo Spollon, Andrea Lattanzi, Matilde Gioli, Romana Maggiora Vergano, Aurora Giovinazzo | Matilde Bernabei (produttrice/producer) | Luisa Cotta Ramosino (distributrice/distributor)
PREMI / AWARDS (PUB. ACC.)
18.00 PREMIO ALLA CARRIERA | LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD – JAVIER BARDEM – Sala Sinopoli
A seguire/following
EL SER QUERIDO, 135′ (BO)
PROIEZIONI / SCREENINGS PUB. ACC. | INTRO – Q&A
17.00 TERRIFIC SERGIO, 75′ (SC) – Casa del Cinema Sala Cinecittà
Introdotto da/Introduced by Benedetta Scagnelli, Vanessa Strizzi, Melissa Strizzi, Alessio Pasqua
19.00 DUE SOLDI DI SPERANZA, 101′ (SC) – Casa del Cinema Sala Cinecittà
Introdotto da/Introduced by Alice Rohrwacher
21.30 SIRI HUSTVEDT – DANCE AROUND THE SELF, 110′ (FR) – MAXXI
A seguire/following Q&A con/with Sabine Lidl
PROIEZIONI / SCREENINGS PUB. ACC.
15.00 BILLY ELLIOT, 110′ (SC) – Casa del Cinema Sala Cinecittà
15.30 EVA MAMELI CALVINO. LA SIGNORA DEI FIORI, 74′ (SP) – MAXXI
17.30 ALEA JACARANDAS, 78′ (SP) – MAXXI
19.30 NOWRUZ – NUOVO GIORNO, 74′ (SP) – MAXXI
20.30 TRAINSPOTTING, 93′ (SC) – Teatro Olimpico ACEA
21.30 L’ECLISSE, 126′ (SC) – Casa del Cinema Sala Cinecittà
PROIEZIONI / SCREENINGS PUB. (INGRESSO GRATUITO / FREE ENTRANCE)
14.00 SENSE OF WATER, 39′ (SP) – MAXXI
RED CARPET – PHOTOCALL (CAVEA)
14.30 ULTIMO FELLINI (SP)
Gianluigi Attorre (regista/director) | Cast: Vincenzo Mollica, Milo Manara | Caterina Mollica, Francesco Linguiti (sceneggiatori/screenwriters) | Irene Ceccon (scenografa/set designer) | Nicola Claudio, Paolo Del Brocco, Gabriele Genuino (produttori/producers) | Mara Venier, Edoardo Pani, Rebecca Pani, Caterina Balivo, Antonello Venditti, Riccardo Milani, Enrico Mentana, Alberto Matano, Angela Buttiglione, Monica Maggioni, Marco Carrara, Marisa Laurito, Maurizio Millenotti
15.30 IL MILANESE (FR)
Simone Spada (regista/director) | Cast: Alessandro Tedeschi, Vittoria Puccini, Alberto Astorri, Roberta Procida | Silvia Ebreul, Marcello Izzo (soggetto/subject) | Fabrizio Lucci (direttore della fotografia/cinematographer) | Rosario Rinaldo, Maddalena Rinaldo, Maria Pia Ammirati, Ivan Carlei (produttori/producers)
16.30 NOWRUZ – NUOVO GIORNO (SP)
Francesco Cannavà (regista/director) | Cast: Dorsa Aslani, Sara Behnoud, Setayesh Fakour, Yasaman Khalili, Atieh Mazi, Vida Motlagh, Fahimeh Ranjbar, Nastaran Salemi, Samin Ziari | Massimo Arvat, Renata Giuliano, Gabriele Genuino, Laura Nicotra, Arturo Morano, Vincenzo De Marco (produttori/producers) | Cinzia Masòtina (distributrice/distributor)
17.00 EL SER QUERIDO (BO)
Rodrigo Sorogoyen (regista/director) | Cast: Javier Bardem, Victoria Luengo
17.45 LE FANTÔME DE L’OPÉRA (GP)
Alexandre Castagnetti (regista/director) | Cast: Deva Cassel, Laika Blanc-Francard
20.30 LE ROSE DI MARRAKECH (GP)
Ginevra Elkann (regista/director) | Cast: Nisrin Erradi, Fanny Ardant, Ahmed Hammoud, Pascal Robinet | Chiara Barzini (sceneggiatrice/screenwriter) | Simone D’Arcangelo (direttore della fotografia/cinematographer) | Francesca Calvelli (montatrice/editor) | Theodora Chia (costumista/costume designer) | Fabio Massimo Capogrosso (musica/music) | Fabrizio Mosca, Ruggero Di Paola, Paola Torina, Samanta Antonnicola, Sara Conforti (produttori/producers) | Andrea Occhipinti (distributore/distributor)
20.45 KLARA AND THE SUN (GP)
Taika Waititi (regista/director) | Cast: Jenna Ortega | Mayes Rubeo, Joseph Feltus, Liz Krause (costumisti/costume designers) | Elizabeth Gabler, Aislinn Dunster (produttori/producers)
21.15 CHIAROSCURO (FR)
Jan Maria Michelini (regista/director) | Cast: Pierpaolo Spollon, Andrea Lattanzi, Matilde Gioli, Romana Maggiora Vergano, Aurora Giovinazzo, Alessandro Preziosi | Matilde Bernabei, Barbara Pavone, Andrea Scrosati, Valerio Fiorentino, Elena Bucaccio, Sabina Marabini, Niccolò dal Corso, Corrado Trionfera, Umberto Gnoli, Francesco Arlanch, Michela Straniero (produttori/producers) | Tinny Andreatta, Luisa Cotta Ramosino, Federica Felice, Barbara Ferrieri, Cristina Gusmini, Stefania Duico (distributori/distributors)
EVENTI DELLA FESTA / EVENTS OF THE FEST
15.00 Conversazione/conversation – I NUOVI CONFINI DELLA SERIALITÀ – DALL’ANIMAZIONE AI VIDEOGAME (EV) – Spazio AuditoriumArte
Con/with Daniele Azara, Maurizio Forestieri, Marino Guarnieri, Berenice Marisei, Sabrina Perucca, Diego Viezzoli, Christian Uva
17.00 Podcast – Giacomo Ciarrapico (EV) – Spazio AuditoriumArte
18.00 Screen Acting – PREMIO/AWARD RB CASTING (EV) – Spazio AuditoriumArte