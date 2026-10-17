Tra i protagonisti della giornata la masterclass di Paweł Pawlikowski, Jovanotti sul red carpet con il suo nuovo documentario, le attese anteprime di Grand Public e Concorso Progressive, fino alle iniziative speciali nei luoghi della cultura e nelle carceri.

Entra nel vivo la ventuno-esima edizione della Festa del Cinema di Roma. La giornata di sabato 17 ottobre si preannuncia densa di grandi emozioni, star internazionali, omaggi ai maestri della settima arte ed esplorazioni della serialità contemporanea.

Javier Bardem incoronato alla Carriera da Paolo Sorrentino

Il momento più atteso della giornata è fissato per le ore 18:00 presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Javier Bardem, carismatico interprete spagnolo e Premio Oscar® per Non è un paese per vecchi, riceverà il Premio alla Carriera. A consegnare il prestigioso riconoscimento sarà il regista Premio Oscar® Paolo Sorrentino.

A seguire, il pubblico potrà assistere alla proiezione di El ser querido di Rodrigo Sorogoyen (sezione Best of 2026), opera acclamata a Cannes in cui Bardem interpreta Esteban Martínez, un leggendario regista con un passato segnato da violenza ed eccessi.

Le proiezioni di spicco all’Auditorium: tra sci-fi e grande lirismo

L’Auditorium Parco della Musica si conferma il cuore pulsante della manifestazione con un palinsesto ricco di anteprime e grande cinema:

Klara and the Sun (ore 21:30, Sala Sinopoli – Grand Public) : Il Premio Oscar® Taika Waititi adatta il bestseller del Premio Nobel Kazuo Ishiguro. Protagonista Jenna Ortega nei panni di un’”Amica Artificiale” che tenta di curare le ferite della giovane Josie (Mia Tharia) e della sua famiglia, al fianco di Amy Adams.

: Il Premio Oscar® Taika Waititi adatta il bestseller del Premio Nobel Kazuo Ishiguro. Protagonista Jenna Ortega nei panni di un’”Amica Artificiale” che tenta di curare le ferite della giovane Josie (Mia Tharia) e della sua famiglia, al fianco di Amy Adams. Ultimo Fellini (ore 15:00, Sala Sinopoli – Special Screenings) : Il documentario di Gianluigi Attorre indaga gli ultimi vent’anni di vita del Maestro riminese, con le testimonianze di Roberto Benigni, Martin Scorsese, Nicola Piovani, Vincenzo Mollica, Milo Manara e la storica segretaria Fiammetta Profili.

: Il documentario di Gianluigi Attorre indaga gli ultimi vent’anni di vita del Maestro riminese, con le testimonianze di Roberto Benigni, Martin Scorsese, Nicola Piovani, Vincenzo Mollica, Milo Manara e la storica segretaria Fiammetta Profili. Le Fantôme de l’Opéra (ore 18:30, Sala Petrassi – Grand Public) : Anteprima mondiale per il film di Alexandre Castagnetti ambientato a Parigi. Protagonista Deva Cassel nel ruolo di Anastasia, una giovane ballerina travolta da una misteriosa storia d’amour al confine tra reale e fantastico.

: Anteprima mondiale per il film di Alexandre Castagnetti ambientato a Parigi. Protagonista Deva Cassel nel ruolo di Anastasia, una giovane ballerina travolta da una misteriosa storia d’amour al confine tra reale e fantastico. Le rose di Marrakech (ore 21:00, Teatro Studio Gianni Borgna – Grand Public) : Diretto da Ginevra Elkann, vede protagoniste Nisrin Erradi e Fanny Ardant in una storia di segreti e fragile armonia ambientata in una tenuta d’altri tempi.

: Diretto da Ginevra Elkann, vede protagoniste Nisrin Erradi e Fanny Ardant in una storia di segreti e fragile armonia ambientata in una tenuta d’altri tempi. Tangles e Dua: Spazio all’animazione con Tangles di Leah Nelson (ore 15:30) e al concorso Progressive Cinema con Dua di Blerta Basholli (ore 18:45), potente spaccato sul Kosovo prescelto per rappresentare il Paese agli Oscar® 2027.

Nuove storie sul piccolo schermo: le serie TV

Per la sezione Freestyle Serie (in collaborazione con Fondazione Roma Lazio Film Commission) spiccano due novità italiane alla Sala Petrassi:

Il Milanese (ore 16:00): Diretto da Simone Spada, con Alessandro Tedeschi nei panni di un rapinatore condannato a 27 anni e Vittoria Puccini nel ruolo di una psicologa della giustizia riparativa. ChiaroScuro (ore 21:45): Serie diretta da Jan Maria Michelini, con Pierpaolo Spollon nei panni di un brillante art advisor al fianco della Squadra Mobile di Roma per risolvere complessi crimini artistici.

Dalla scienza all’Iran: il palinsesto del MAXXI

Ricchissima anche la selezione al MAXXI, che spazia dai temi civili alle biografie d’eccezione:

Sense of Water (ore 14:00, ingresso gratuito) : Cortometraggio d’autore di Mohammad Rasoulof sulla lotta per la libertà e l’esilio.

: Cortometraggio d’autore di Mohammad Rasoulof sulla lotta per la libertà e l’esilio. Eva Mameli Calvino. La Signora dei fiori (ore 15:30) : Il docufilm di Alessandra Usai sulla pioniera della botanica italiana e madre dello scrittore Italo Calvino.

: Il docufilm di Alessandra Usai sulla pioniera della botanica italiana e madre dello scrittore Italo Calvino. Alea Jacarandas (ore 17:30) e Nowruz – Nuovo giorno (ore 19:30) : Due sguardi documentaristici tra memoria urbana (Algeri) e autodeterminazione femminile (una squadra di calcio femminile iraniana a Torino).

e : Due sguardi documentaristici tra memoria urbana (Algeri) e autodeterminazione femminile (una squadra di calcio femminile iraniana a Torino). Siri Hustvedt – Dance Around the Self (ore 21:30): Ritratto della grande intellettuale e saggista statunitense firmato da Sabine Lidl.

Casa del Cinema e Mostra Visconti: la storia si fa leggenda

Luchino Visconti a Castel Sant’Angelo : Apre oggi al pubblico la grande mostra “Luchino Visconti e la messa in scena della storia”, un viaggio immersivo nei segreti di lavorazione del capolavoro Il Gattopardo, a 120 anni dalla nascita e 50 dalla morte del regista.

: Apre oggi al pubblico la grande mostra “Luchino Visconti e la messa in scena della storia”, un viaggio immersivo nei segreti di lavorazione del capolavoro Il Gattopardo, a 120 anni dalla nascita e 50 dalla morte del regista. Omaggi e restauri: Alla Casa del Cinema spazio a Billy Elliot (omaggio alla produttrice Tessa Ross), alla figura del fotografo Sergio Strizzi con il documentario Terrific Sergio (ore 17:00) e la proiezione restaurata de L’eclisse (ore 21:30). Alle 19:00 Alice Rohrwacher presenterà Due soldi di speranza di Renato Castellani, mentre al Teatro Olimpico ACEA chiuderà la serata il restauro cult di Trainspotting (ore 20:30).