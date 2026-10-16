Tra i protagonisti della giornata la masterclass di Paweł Pawlikowski, Jovanotti sul red carpet con il suo nuovo documentario, le attese anteprime di Grand Public e Concorso Progressive, fino alle iniziative speciali nei luoghi della cultura e nelle carceri.

Prosegue la 21ª edizione della Festa del Cinema di Roma. La giornata di venerdì 16 ottobre 2026 si preannuncia ricca di eventi, anteprime di rilievo internazionale, ospiti illustri e momenti di riflessione.

Tra i momenti più attesi della giornata risalta la Masterclass del regista polacco Paweł Pawlikowski, premio per la miglior regia a Cannes e candidato all’Oscar® con la sua nuova opera Fatherland. Sul red carpet dell’Auditorium Parco della Musica sfilerà invece Jovanotti, protagonista del documentario Lorenzo – L’incredibile avventura di Jovanotti.

Spazio poi ai grandi titoli di Grand Public come Il Ministero dell’Amore di Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo (con Pif e Alessandra Mastronardi) e A Talent for Murder con Helen Mirren, oltre alle proiezioni in concorso per Progressive Cinema e alle rassegne diffuse sul territorio cittadino.

Programma Orario per Sala – Venerdì 16 Ottobre

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

Sala Petrassi 16:30 — Masterclass: Paweł Pawlikowski (Incontro con il pubblico e presentazione di Fatherland). 18:30 — A Talent for Murder di Anton Corbijn (Grand Public). 21:00 — I Love Boosters di Boots Riley (Concorso Progressive Cinema).

Sala Sinopoli 16:00 — Caro mondo crudele di Niccolò Falsetti (Freestyle). 19:00 — Il Ministero dell’Amore di Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo (Grand Public). 21:30 — Lorenzo – L’incredibile avventura di Jovanotti di Dario Zonta e Carlo Zoratti (Special Screenings) – A seguire Red Carpet con Jovanotti.

Teatro Studio Gianni Borgna 11:30 — Pétros ení di Paula Ortiz (Special Screenings, ingresso gratuito con Chris Pratt). 15:30 — The Patron di Julia Thelin (Freestyle). 18:00 — Eurotrash di Frauke Finsterwalder (Concorso Progressive Cinema). 20:30 — Un jeu dangereux di Karine Silla (Grand Public).

AuditoriumArte & Altri Spazi 12:00 – 17:00 — Rassegna “Roma Lazio in serie” (Incontri con Salvatore De Mola, Audition Training e focus sulla serie Memoriae).



📍 MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo

15:00 — The Secret Reading Club of Kabul di Shakiba Adil ed Elina Hirvonen.

— The Secret Reading Club of Kabul di Shakiba Adil ed Elina Hirvonen. 17:00 — Un hiver russe di Patric Chiha.

— Un hiver russe di Patric Chiha. 19:15 — L’incontro di Fabrizio Galatea.

— L’incontro di Fabrizio Galatea. 21:30 — Wax & Gold di Ruth Beckermann.

📍 Teatro Olimpico ACEA

15:30 — Radici di Nicola Ravera Rafele (Replica).

— Radici di Nicola Ravera Rafele (Replica). 18:00 — Omaggio a Gillo Pontecorvo : La battaglia di Algeri (Ingresso gratuito fino a esaurimento posti).

— : La battaglia di Algeri (Ingresso gratuito fino a esaurimento posti). 21:00 — “Gocce di cinema”: The Rome Eight di Hannu Salonen (Grand Public).

📍 Casa del Cinema (Sala Cinecittà & Altre)

10:30 — Convegno “Kinero – Connessioni per l’audiovisivo” (Su prenotazione).

— Convegno “Kinero – Connessioni per l’audiovisivo” (Su prenotazione). 15:00 — RIZ, armonie e dissonanze di Marco Dentici (Storia del Cinema).

— RIZ, armonie e dissonanze di Marco Dentici (Storia del Cinema). 17:30 — Carlo Monni, come un grillo nell’uragano di V. e R. Conte (Storia del Cinema).

— Carlo Monni, come un grillo nell’uragano di V. e R. Conte (Storia del Cinema). 19:15 — Giorni d’amore di Giuseppe De Santis (Omaggio a Goffredo Fofi).

— Giorni d’amore di Giuseppe De Santis (Omaggio a Goffredo Fofi). 21:30 — Les Amants du Pont-Neuf di Leos Carax (Versione restaurata).

📍 Altre Sedi, Sociale e Risonanze

Casa Internazionale delle Donne (ore 18:30) — Inaugurazione della rassegna “Le Meraviglie – Incontri sul cinema e sui diritti delle donne” con il dibattito attorno al film Birds of War.

— Inaugurazione della rassegna “Le Meraviglie – Incontri sul cinema e sui diritti delle donne” con il dibattito attorno al film Birds of War. Rebibbia Nuovo Complesso (ore 16:00) — Proiezione di Je so’ pazzo di Nicola Prosatore per la popolazione reclusa e i cittadini.

— Proiezione di Je so’ pazzo di Nicola Prosatore per la popolazione reclusa e i cittadini. Nuovo Teatro Ateneo (ore 19:00) — Proiezione gratuita di Francesco, giullare di Dio di Roberto Rossellini.

📍 Cinema Giulio Cesare (Programma Repliche)