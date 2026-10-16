Tra i protagonisti della giornata la masterclass di Paweł Pawlikowski, Jovanotti sul red carpet con il suo nuovo documentario, le attese anteprime di Grand Public e Concorso Progressive, fino alle iniziative speciali nei luoghi della cultura e nelle carceri.

Prosegue la 21ª edizione della Festa del Cinema di Roma. La giornata di venerdì 16 ottobre 2026 si preannuncia ricca di eventi, anteprime di rilievo internazionale, ospiti illustri e momenti di riflessione.

Tra i momenti più attesi della giornata risalta la Masterclass del regista polacco Paweł Pawlikowski, premio per la miglior regia a Cannes e candidato all’Oscar® con la sua nuova opera Fatherland. Sul red carpet dell’Auditorium Parco della Musica sfilerà invece Jovanotti, protagonista del documentario Lorenzo – L’incredibile avventura di Jovanotti.

Spazio poi ai grandi titoli di Grand Public come Il Ministero dell’Amore di Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo (con Pif e Alessandra Mastronardi) e A Talent for Murder con Helen Mirren, oltre alle proiezioni in concorso per Progressive Cinema e alle rassegne diffuse sul territorio cittadino.

Programma Orario per Sala – Venerdì 16 Ottobre

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

  • Sala Petrassi
    • 16:30Masterclass: Paweł Pawlikowski (Incontro con il pubblico e presentazione di Fatherland).
    • 18:30A Talent for Murder di Anton Corbijn (Grand Public).
    • 21:00I Love Boosters di Boots Riley (Concorso Progressive Cinema).
  • Sala Sinopoli
    • 16:00Caro mondo crudele di Niccolò Falsetti (Freestyle).
    • 19:00Il Ministero dell’Amore di Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo (Grand Public).
    • 21:30Lorenzo – L’incredibile avventura di Jovanotti di Dario Zonta e Carlo Zoratti (Special Screenings) – A seguire Red Carpet con Jovanotti.
  • Teatro Studio Gianni Borgna
    • 11:30Pétros ení di Paula Ortiz (Special Screenings, ingresso gratuito con Chris Pratt).
    • 15:30The Patron di Julia Thelin (Freestyle).
    • 18:00Eurotrash di Frauke Finsterwalder (Concorso Progressive Cinema).
    • 20:30Un jeu dangereux di Karine Silla (Grand Public).
  • AuditoriumArte & Altri Spazi
    • 12:00 – 17:00 — Rassegna “Roma Lazio in serie” (Incontri con Salvatore De Mola, Audition Training e focus sulla serie Memoriae).

📍 MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo

  • 15:00The Secret Reading Club of Kabul di Shakiba Adil ed Elina Hirvonen.
  • 17:00Un hiver russe di Patric Chiha.
  • 19:15L’incontro di Fabrizio Galatea.
  • 21:30Wax & Gold di Ruth Beckermann.

📍 Teatro Olimpico ACEA

  • 15:30Radici di Nicola Ravera Rafele (Replica).
  • 18:00Omaggio a Gillo Pontecorvo: La battaglia di Algeri (Ingresso gratuito fino a esaurimento posti).
  • 21:00“Gocce di cinema”: The Rome Eight di Hannu Salonen (Grand Public).

📍 Casa del Cinema (Sala Cinecittà & Altre)

  • 10:30 — Convegno “Kinero – Connessioni per l’audiovisivo” (Su prenotazione).
  • 15:00RIZ, armonie e dissonanze di Marco Dentici (Storia del Cinema).
  • 17:30Carlo Monni, come un grillo nell’uragano di V. e R. Conte (Storia del Cinema).
  • 19:15Giorni d’amore di Giuseppe De Santis (Omaggio a Goffredo Fofi).
  • 21:30Les Amants du Pont-Neuf di Leos Carax (Versione restaurata).

📍 Altre Sedi, Sociale e Risonanze

  • Casa Internazionale delle Donne (ore 18:30) — Inaugurazione della rassegna “Le Meraviglie – Incontri sul cinema e sui diritti delle donne” con il dibattito attorno al film Birds of War.
  • Rebibbia Nuovo Complesso (ore 16:00) — Proiezione di Je so’ pazzo di Nicola Prosatore per la popolazione reclusa e i cittadini.
  • Nuovo Teatro Ateneo (ore 19:00) — Proiezione gratuita di Francesco, giullare di Dio di Roberto Rossellini.

📍 Cinema Giulio Cesare (Programma Repliche)

  • Sala 1: Fruit Gathering (14:30), Fuksas – Da tutta la vita (16:30), A Talent for Murder (19:00), I Love Boosters (21:30).
  • Sala 3: Caro mondo crudele (17:00), Il Ministero dell’Amore (19:30).
  • Sala 6: Birds of War (15:00), Mission (17:00).
  • Sala 7: L’imaginifico. Gabriele d’Annunzio (14:00), The Patron (16:00), Eurotrash (20:15), Un jeu dangereux (22:15).