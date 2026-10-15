Roma torna capitale del cinema: alla Festa del Cinema arrivano anteprime e grandi nomi. Ecco i 10 film da non perdere della XXI edizione.

Roma torna a trasformarsi in una grande sala cinematografica a cielo aperto. La ventunesima edizione della Festa del Cinema porta nella Capitale anteprime, grandi nomi, opere prime e titoli destinati a far parlare di sé nei prossimi mesi. Tra produzioni italiane e internazionali, commedie, biopic e adattamenti letterari, orientarsi nel programma non è semplice: andiamo alla scoperta di dieci film da non perderci assolutamente.

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Festa del Cinema di Roma 2026, dodici giorni dedicati al grande schermo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La manifestazione è in programma dal 13 al 25 ottobre e dura dodici giorni, uno in più rispetto alle edizioni precedenti. Il cartellone comprende oltre 180 film distribuiti in sette sezioni, con proiezioni ed eventi in dieci sedi della città.

I 10 film da non perdere alla Festa del Cinema di Roma

Cambogia, di Valerio Lundini: il debutto cinematografico del comico, una commedia surreale e metatestuale costruita sullo scambio di vite tra due personaggi. Club Kid, di Jordan Firstman: una commedia pop e queer su un festaiolo newyorkese che scopre improvvisamente di essere padre. Livatino – Il giudice e i suoi assassini, di Michele Placido: la miniserie dedicata al magistrato Rosario Livatino. Cambiare l’acqua ai fiori, di Jean-Pierre Jeunet: l’adattamento del bestseller di Valérie Perrin con Leïla Bekhti. The Debut, di Jesse Eisenberg: Julianne Moore è una donna che ritrova se stessa attraverso il teatro. Elsinore, di Simon Stone: Andrew Scott interpreta l’attore Ian Charleson negli ultimi mesi della sua vita. Rocky sono io, di Peter Farrelly: il racconto della nascita di Rocky e della sfida di un giovane Sylvester Stallone. Je so’ pazzo, di Nicola Prosatore: Massimiliano Caiazzo veste i panni del giovane Pino Daniele. Klara e il sole, di Taika Waititi: Jenna Ortega protagonista dell’adattamento del romanzo di Kazuo Ishiguro. La bola negra, di Javier Ambrossi e Javier Calvo: un’epopea ambientata in tre epoche diverse nel segno di García Lorca.

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