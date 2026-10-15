Festa del Cinema di Roma: il programma di giovedì 15 ottobre

Giovedì 15 ottobre la Festa del Cinema di Roma propone una giornata ricca di anteprime, film in concorso, documentari, serie TV e incontri con registi e protagonisti del cinema italiano e internazionale. Tra gli appuntamenti principali, l’anteprima di Je so’ pazzo, il film dedicato a Pino Daniele con Massimiliano Caiazzo, i primi episodi di VisionQuest, il nuovo film di Paweł Pawlikowski Fatherland e la serie Radici, dedicata all’avventura calcistica di Daniele De Rossi a Ostia.

Auditorium Parco della Musica: le proiezioni in Sala Sinopoli e Sala Petrassi

Alle 18:30, in Sala Sinopoli, sarà presentato in anteprima Je so’ pazzo di Nicola Prosatore, nella sezione Grand Public. Interpretato da Massimiliano Caiazzo, il film racconta la vita di Pino Daniele, dagli anni difficili dell’infanzia fino al leggendario concerto del 1981 davanti a duecentomila persone, ripercorrendo il percorso dell’artista che ha rivoluzionato la musica italiana fondendo blues, jazz e tradizione napoletana.

Alle 21, sempre in Sala Sinopoli, spazio a VisionQuest, con la proiezione dei primi due episodi e un’anteprima del terzo. La serie, presentata nella sezione Freestyle, segue Visione, interpretato da Paul Bettany, dopo il suo riavvio. In fuga da chi vuole trasformarlo in un’arma, il protagonista cerca un nuovo significato per la propria esistenza, ma una taglia sulla sua testa lo costringe a scappare insieme a Thomas Shepard, un ragazzo misterioso che potrebbe essere suo figlio reincarnato. Nel cast torna anche James Spader nei panni di Ultron.

Alle 16:30, in Sala Petrassi, sarà proiettato Memoriae di Cosimo Alemà e Isabella Aguilar, nella sezione Freestyle. Una frana colpisce il piccolo paese montano di Vallata e alcuni abitanti perdono misteriosamente sei anni di ricordi. Mentre il paese viene isolato, il reporter di guerra Matteo, interpretato da Dario Aita, cerca di scoprire la verità insieme ad Alma, un’oncologa interpretata da Gaia Messerklinger.

Alle 19, nella stessa sala, arriva Fatherland di Paweł Pawlikowski, nella sezione Best of. Il regista di Ida e Cold War torna a esplorare i temi dell’identità, della famiglia, dell’amore e del senso di colpa sullo sfondo dell’Europa del dopoguerra. Il film è stato presentato in concorso a Cannes 2026 ed è candidato dalla Polonia agli Oscar 2027.

Alle 21:15, in Sala Petrassi, sarà presentato Fuksas – Da tutta la vita di Elisa Fuksas. Il documentario racconta Massimiliano Fuksas attraverso l’architettura, la pittura, gli incontri, le passioni e i ricordi, intrecciando il ritratto pubblico dell’architetto con il rapporto privato tra padre e figlia.

Teatro Studio Gianni Borgna: tre film del Concorso Progressive Cinema

Alle 15:30 sarà proiettato I See Buildings Fall Like Lightning di Clio Barnard, un racconto della working class britannica contemporanea tratto dall’omonimo romanzo di Keiran Goddard. Il film entra nelle vite dei protagonisti, tra serate al pub, disillusioni e aspettative sul futuro.

Alle 18 sarà la volta di Skateboarding Is Not for Girls di Dina Duma. Il film, secondo lungometraggio della regista macedone, intreccia una gara di skateboard e un rito matrimoniale, dando vita a un racconto tragicomico sulla condizione femminile contemporanea.

Alle 20:30 chiude la giornata Fruit Gathering, esordio nel lungometraggio del regista birmano Aung Phyoe. Ambientato nella città industriale di Yangon, in Myanmar, segue San Kyi, una giovane operaia che sogna di tornare al proprio villaggio natale. Il rapporto con la collega Theint Theint Oo si incrina mentre entrambe cercano di immaginare un futuro diverso, tra lavoro estenuante, pressioni familiari e incertezza economica.

MAXXI: documentari, arte e storie personali

Al MAXXI sono in programma quattro appuntamenti delle sezioni Freestyle e Special Screenings.

Alle 15:30 sarà proiettato Artefici di meraviglia. Viaggio nell’illusionismo di Francesca Bellucci. Ambientato in un negozio di magia sospeso nel tempo, il documentario racconta l’incontro tra un misterioso negoziante e due bambini, ai quali trasmette la passione per l’illusionismo.

Alle 17 toccherà a L’imaginifico. Gabriele d’Annunzio di Mauro Bartoli, con la voce narrante di Adriano Giannini. Il film accompagna il pubblico al Vittoriale degli Italiani, a Gardone Riviera, per esplorare la casa-mondo in cui il poeta trascorse gli ultimi diciassette anni della sua vita.

Alle 19 sarà presentato Birds of War di Janay Boulos e Abd Alkader Habak, in corsa per il Premio per il Miglior documentario. Attraverso tredici anni di archivi personali, messaggi e registrazioni vocali, il film racconta la guerra in Siria, l’esilio e la relazione nata a distanza tra una giornalista della BBC Arabic a Londra e un cameraman e attivista impegnato a documentare il conflitto ad Aleppo.

Alle 21 chiude il programma Mission di Paul Wright. Il protagonista Dylan, interpretato da George MacKay, lavora in un ristorante di Glasgow e attraversa una profonda crisi esistenziale. Dopo aver perso il lavoro, decide di vivere una settimana come se fosse l’ultima, alla ricerca di un significato e della sensazione di essere davvero vivo.

Teatro Olimpico ACEA: la serie Radici su Daniele De Rossi

Alle 20:30, al Teatro Olimpico ACEA, saranno proiettati i primi quattro episodi di Radici, la serie di Nicola Ravera Rafele presentata nella sezione Freestyle.

La storia parte dal settembre 2024, quando Daniele De Rossi viene esonerato dalla guida della Roma. Invece di cercare subito un’altra squadra, l’ex calciatore decide di acquistare una piccola società dilettantistica di Ostia, quella in cui è cresciuto e che rischia il fallimento. Comincia così un’avventura lunga due anni, tra ricordi, legami con il territorio e una sfida sportiva inattesa.

Al termine della proiezione è previsto un incontro con il regista Nicola Ravera Rafele e i produttori Valerio Mastandrea, Francesco Tatò e Luca Beccaceci.

Casa del Cinema: omaggio a Goffredo Fofi e restauri

Alla Casa del Cinema, nella Sala Cinecittà, prosegue il programma della sezione Storia del Cinema.

Alle 18:30 sarà proiettato Cortile Cascino di Robert M. Young e Michael Roemer, un film-saggio sulla povertà nell’Italia meridionale, realizzato con un approccio così crudo che la NBC ne ordinò la distruzione. L’appuntamento rientra nell’omaggio a Goffredo Fofi.

Alle 20 il pubblico potrà assistere a Cronenberg à corps ouvert di Marc Godin, un viaggio nell’immaginario radicale e visionario del regista David Cronenberg, che da quasi sessant’anni esplora il corpo, la violenza e le ossessioni attraverso il cinema.

Alle 21:30 si apre il calendario dei restauri con Sans Titre, cortometraggio di nove minuti, seguito da Pola X di Leos Carax, opera controversa e viscerale tratta dal romanzo Pierre o delle Ambiguità di Herman Melville.

Casa del Cinema: gli incontri gratuiti

La giornata propone anche due appuntamenti aperti al pubblico.

Alle 10:30 si terrà Dreamers – Feel the Beat Edition, incontro organizzato da FAPAV sul rapporto tra musica, cinema e audiovisivo. Rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni e dell’industria si confronteranno sull’importanza della legalità e della tutela del diritto d’autore e della proprietà intellettuale. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria, scrivendo a info@fapav.it.

Alle 16 SIAE presenta I cattivi maestri, un dialogo tra Manuel Agnelli e Andrea Scanzi sulla disobbedienza intellettuale, la libertà creativa, l’educazione al dubbio e le influenze culturali che contribuiscono a formare uno sguardo personale nell’arte. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

Nuovo Teatro Ateneo: The Burmese Harp

Alle 19, al Nuovo Teatro Ateneo, sarà proiettato The Burmese Harp di Kon Ichikawa, nell’ambito di un appuntamento a ingresso gratuito. Il film riflette sulla condizione umana di fronte alla guerra, sul rapporto con i propri valori e sulla difficoltà di cancellare il passato. La proiezione sarà introdotta dal professor Damiano Garofalo.

AuditoriumArte: incontri, podcast e nuove serie

Prosegue anche il programma di Roma Lazio in serie, presso lo spazio AuditoriumArte.

Alle 12 è previsto un incontro dedicato ai podcast con Chiara Mastalli, mentre alle 15 sarà protagonista Giulia Elettra Gorietti.

Alle 16:15, Giulio Sangiorgio dialogherà con Maurizio Nichetti in occasione della presentazione del libro Maurizio Nichetti, il cinema e oltre (Marsilio, 2026), alla presenza del co-curatore Pedro Armocida.

Alle 18:45, nella sezione Work in Progress, appuntamento con Christian De Sica e Caterina Murino per presentare la nuova serie I super ospiti.

Le repliche al Cinema Giulio Cesare

Il programma di repliche comprende diversi titoli distribuiti nelle sale del Cinema Giulio Cesare.

Sala 1: alle 14:30 Ceniza en la boca di Diego Luna; alle 17 I See Buildings Fall Like Lightning; alle 19:30 Skateboarding Is Not for Girls; alle 21:15 Brianza di Simone Catania.

Sala 3: alle 16:30 Elsinore di Simon Stone; alle 19 Je so’ pazzo; alle 21:45 VisionQuest.

Sala 6: alle 17 Tin Castle di Alexander Murphy.

Sala 7: alle 16 Knife: The Attempted Murder of Salman Rushdie di Alex Gibney; alle 18:15 Clementine Orange di Lisa Forslund; alle 22 Memoriae.

In Sala Sinopoli, alle 16, sarà inoltre proiettato The Only Living Pickpocket in New York di Noah Segan.

Per il programma completo, gli eventuali aggiornamenti e le informazioni sui biglietti è possibile consultare i canali ufficiali della Festa del Cinema di Roma.