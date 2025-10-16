La Festa del Cinema di Roma 2025 entra nel vivo con la seconda giornata di proiezioni e red carpet all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Dopo l’apertura di ieri, che ha visto sfilare numerose star italiane e internazionali, oggi la passerella rossa accoglierà un mix di autori affermati, nuovi talenti e cast d’eccezione.
Programma dei red carpet di giovedì 16 ottobre
|Orario
|Film / Evento
|Regia / Cast di rilievo
|15:30
|Put Your Soul on Your Hand and Walk
|Regia di Sepideh Farsi – con Anastasia Plazzotta, Beatrice Moja, Carlo Petruni, Michele Sancisi
|16:15
|Kota (Hen)
|Regia di György Pálfi
|17:00
|Bombolo – Core de’ Roma
|Regia di Stefano Calvagna – con Stefania Lechner, Alessandro Lechner
|17:30
|Moss & Freud
|Regia di James Lucas – con Derek Jacobi
|18:00
|Per Te
|Regia di Alessandro Aronadio – con Edoardo Leo, Teresa Saponangelo, Eleonora Giovanardi, Guia Jelo, Daniele Parisi
|18:30
|Hedda
|Regia di Nia DaCosta – con Christine Batista, Andrew Bernstein
|20:30
|Eddington
|Regia di Ari Aster – distribuito in Italia da Andrea Romeo e Benedetta Caponi
|20:45
|Breve Storia d’Amore
|Regia di Ludovica Rampoldi – con Pilar Fogliati, Adriano Giannini, Valeria Golino, Andrea Carpenzano e un ricco cast corale
|21:00
|Ken (Yes)
|Regia di Nadav Lapid – con Ariel Bronz, Efrat Dor, Naama Preis
Ogni proiezione sarà anticipata dal consueto momento sul tappeto rosso, con il passaggio del regista, del cast e dei produttori davanti ai fotografi e ai fan.
Dopo un’apertura all’insegna dell’eleganza e del glamour, i red carpet di oggi promettono una giornata di grande varietà stilistica e cinematografica.
La moda sarà protagonista insieme ai film: si prevedono look sofisticati, con toni neutri e tagli sartoriali, alternati a scelte più audaci e contemporanee, come già visto nelle prime sfilate di questa edizione.
Il clima autunnale romano renderà perfetti gli abiti lunghi con dettagli in velluto o raso, magari abbinati a mantelle leggere o giacche strutturate.