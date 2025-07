Un appuntamento imperdibile che, per tutto il mese di luglio, celebra l’identità popolare, la cultura e la spiritualità del quartiere.

Anche quest’anno, lo storico rione di Trastevere si anima con la Festa de’ Noantri 2025, un appuntamento imperdibile che, per tutto il mese di luglio, celebra l’identità popolare, la cultura e la spiritualità del quartiere. Tra eventi religiosi, spettacoli, musica, laboratori e sapori tipici, la manifestazione si conferma uno degli eventi più sentiti dell’estate romana.

La Festa de Noantri è una delle celebrazioni più significative di Roma e quest’anno la manifestazione è dedicata a Gabriella Ferri, una delle donne che più ha rappresentato la città eterna.

La festa ha origini religiose e culturali ed è dedicata alla Madonna del Carmine, venerata come protettrice degli abitanti del rione.

Perché si chiama così LA FESTA DE NOANTRI

La festa prende tale nome perché mette in opposizione i “noi altri”, i trasteverini, con “voi altri”, i romani che vivono in altri quartieri. Tuttavia, gli abitanti della Capitale non perdono occasione di parteciparvi in quanto è un modo per trascorrere una serata all’insegna del piacere in una delle zone più belle della città eterna.

