Anche quest’anno, lo storico rione di Trastevere si anima con la Festa de’ Noantri 2025, un appuntamento imperdibile che, per tutto il mese di luglio, celebra l’identità popolare, la cultura e la spiritualità del quartiere. Tra eventi religiosi, spettacoli, musica, laboratori e sapori tipici, la manifestazione si conferma uno degli eventi più sentiti dell’estate romana.

“L’entusiasmo con cui ogni anno viene accolta la Festa de’ Noantri – afferma Lorenza Bonaccorsi, Presidente del Municipio I Roma Centro – conferma quanto questa manifestazione sia sentita e attesa da cittadini e turisti. Invitiamo tutti a scoprire la magia di Trastevere e a partecipare a queste giornate dedicate alla cultura e alla comunità, che ogni anno sanno rinnovare l’identità più autentica del nostro quartiere”.

Il programma degli eventi

Il cuore della festa pulsa in Piazza Santa Maria in Trastevere, che dal 18 al 27 luglio si trasformerà in un grande palcoscenico all’aperto con concerti, spettacoli teatrali e performance culturali. Tra gli appuntamenti più attesi:

18 luglio – Folk soul con Ida Elena (ore 21:30)

– Folk soul con (ore 21:30) 19 luglio – Omaggio a Gabriella Ferri con Raffaella Misiti & Le Romane e Gabriella Aiello

– Omaggio a Gabriella Ferri con e 20 luglio – Serata di teatro con Pezzi Comici

– Serata di teatro con Pezzi Comici 21 luglio – Liberi Sempre, reading e musica con Michela Ponzani e la band Ghost and Blonde

– Liberi Sempre, reading e musica con e la band Ghost and Blonde 22 luglio – Concerto di Elena Bonelli , voce simbolo della romanità

– Concerto di , voce simbolo della romanità 23 luglio – Concerto della Banda della Polizia Municipale di Roma Capitale

– Concerto della 24 luglio – Conferenza-spettacolo Trilussa e Roma

– Conferenza-spettacolo Trilussa e Roma 25 luglio – Live dei Burning Season

– Live dei 26 luglio – Concerto anniversario degli Ardecore con letture dei sonetti di Belli

– Concerto anniversario degli con letture dei sonetti di Belli 27 luglio – Performance multimediale La Canzone Romana tra Passato e Visione

Villaggio del gusto e spazi culturali

Dal 18 al 28 luglio, Piazza Mastai ospiterà un vero e proprio villaggio enogastronomico con stand di street food romano, percorsi guidati e attività per bambini.

Nel frattempo, Piazza San Francesco a Ripa, dal 21 al 27 luglio, sarà un palcoscenico a cielo aperto per cantautori e musicisti che fonderanno note contemporanee con accenti della tradizione popolare.

Sempre in questa piazza, accanto al Teatro Trastevere, spazio anche a spettacoli e incontri culturali:

21 luglio – Monica Vitti: la risata, il silenzio, il vento

– Monica Vitti: la risata, il silenzio, il vento 22 luglio – Dialogo con il prof. Tommaso di Carpegna Falconieri sul libro Cola di Rienzo

– Dialogo con il prof. sul libro Cola di Rienzo 23 luglio – Oggi sposo, comicità con Matteo Cirillo

– Oggi sposo, comicità con 24 luglio – Più semo e mejo stamo, canzone-teatro

– Più semo e mejo stamo, canzone-teatro 25 luglio – Giacche Arancioni e Manici di scopa, racconti tragicomici

– Giacche Arancioni e Manici di scopa, racconti tragicomici 27 luglio – Il Ritratto di Francesco, reading con Marco Zordan

Per i più piccoli e gli amanti della storia

I Giardini di Donna Olimpia saranno teatro di laboratori ludico-teatrali per bambini nei pomeriggi del 22 e 24 luglio. In Piazza Ponziani, invece, partiranno itinerari guidati tra le storie nascoste del quartiere. Il Museo in Trastevere proporrà visite guidate il 24 e 25 luglio, per riscoprire la Roma popolare dell’Ottocento e primo Novecento.

Il cuore spirituale della festa

Grande rilievo, come sempre, alle celebrazioni religiose in onore della Madonna del Carmelo, detta Madonna de’ Noantri: