Comincia la Festa del Cinema di Roma 2025: scopri il segreto che si cela dietro l’immagine ufficiale del manifesto della kermesse.

Dal 15 al 26 ottobre 2025 Roma torna a essere capitale della cinematografia con la ventesima edizione della Festa del Cinema. Ma oltre ai film in programma, a catturare l’attenzione di tutti è stato già il manifesto ufficiale del 2025, un’immagine intrisa di poesia e simbolismo che rende omaggio a uno dei più grandi fotografi italiani del Novecento. Ma cosa ci racconta davvero quel poster? Cosa ci nasconde e quali sono i riferimenti?

Leggi anche: — Festa del Cinema, i migliori ristoranti vicino l’Auditorium Parco della Musica

Festa del Cinema Roma 2025: il segreto dietro l’immagine ufficiale

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. L’immagine scelta per la Festa del Cinema di Roma 2025 proviene dall’obiettivo di Franco Pinna, fotografo leggendario e collaboratore di Federico Fellini, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita.

Lo scatto, tratto dal set di Giulietta degli spiriti (1965), ritrae una scena onirica: un gruppo di personaggi in abiti eccentrici corre verso un biplano, simbolo di fuga e di libertà. In questa corsa sospesa tra sogno e realtà, Pinna riesce a catturare l’essenza felliniana dell’immaginazione, quella tensione continua tra la vita quotidiana e la fantasia.

L’immagine celebra infatti il cinema come atto di evasione, ma anche come strumento per superare convenzioni e confini, proprio come nel film di Fellini.

La Festa del Cinema di quest’anno dedicherà a Pinna un ampio tributo con tre mostre parallele che ne raccontano la carriera e il legame con i grandi maestri del Novecento: “Franco Pinna – Mondocinema”, presso l’Auditorium Parco della Musica, ripercorre vent’anni di scatti sui set italiani e internazionali; “Viaggio al termine del Mandrione”, alla Casa del Cinema, accosta le sue fotografie neorealiste ai testi di Pier Paolo Pasolini; e “Fellini in scena!”, allestita lungo Via Veneto, riporta il pubblico tra le atmosfere de La dolce vita e dei set felliniani più celebri.