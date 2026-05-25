Il 2 giugno 2026 Roma celebra il 80° anniversario della Repubblica Italiana con la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali, uno degli eventi più solenni e spettacolari dell’anno. Una manifestazione che coinvolge Forze Armate, corpi civili dello Stato e migliaia di cittadini, tra romani e turisti.

L’Italia compie 80 anni: la Festa della Repubblica del 2 giugno

Quest’anno la Repubblica Italiana taglia il traguardo dell’80esimo anniversario. La sua storia ha inizio il 2 giugno 1946 quando, grazie a un referendum a suffragio universale che vide per la prima volta la partecipazione attiva delle donne, gli italiani scelsero di lasciarsi alle spalle la monarchia per inaugurare la nuova stagione repubblicana.

Il programma delle celebrazioni a Roma

Come da tradizione, il cuore dei festeggiamenti batte nella Capitale. La giornata si apre all’Altare della Patria con il solenne alzabandiera e l’omaggio al Milite Ignoto, dove il Presidente della Repubblica depone una corona d’alloro alla presenza delle massime cariche dello Stato.

A seguire, in via di San Gregorio (tra il Colosseo e il Circo Massimo), il Capo dello Stato passa in rassegna i reparti pronti per la storica parata militare, un appuntamento fisso dal 1948 lungo via dei Fori Imperiali. La sfilata vede la partecipazione di tutte le anime dello Stato:

Personale civile e militare

Corpi armati e non armati

Bandiere, stendardi, bande e fanfare

La parata si chiude tradizionalmente con gli onori tributati dalla fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo e dal Reggimento Corazzieri.

Come partecipare: Per assistere alla sfilata dalle tribune dedicate lungo via dei Fori Imperiali, è necessario richiedere l’accredito ufficiale tramite la piattaforma eventi.difesa.it.

Frecce Tricolori da Guinness e cultura gratis

Tra i momenti più spettacolari e attesi c’è l’esibizione nei cieli di Roma delle Frecce Tricolori. La Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN), nata il 1° marzo 1961 per addestrare i piloti dell’Aeronautica Militare, detiene un primato mondiale: è la squadra acrobatica militare con il maggior numero di aerei a reazione in volo. Il record di 10 velivoli, raggiunto a Rimini il 18 giugno 2022, è valso alla PAN l’ingresso ufficiale nel Guinness World Records.

La festa continua anche sul piano culturale con due grandi iniziative:

Musei aperti: I musei e i parchi archeologici statali saranno accessibili gratuitamente nei consueti orari di apertura (con prenotazione dove previsto). Cinema e memoria: La Casa del Cinema celebrerà lo storico debutto del voto femminile proiettando gratuitamente “C’è ancora domani”, il pluripremiato esordio alla regia di Paola Cortellesi.

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La parata segue un percorso ricco di storia e simbolismo, che parte da piazza Porta Capena, attraversa via di San Gregorio, piazza del Colosseo, via dei Fori Imperiali fino a piazza Venezia, per poi proseguire su via del Teatro Marcello, piazza Bocca della Verità, via del Circo Massimo, e terminare nuovamente a Porta Capena.

I migliori punti da cui assistere:

Via dei Fori Imperiali – È il cuore della parata, con tribune per le autorità ma anche spazio per il pubblico ai lati.

– È il cuore della parata, con tribune per le autorità ma anche spazio per il pubblico ai lati. Piazza Venezia – Vicina all’Altare della Patria, dove il Presidente della Repubblica depone la corona al Milite Ignoto.

– Vicina all’Altare della Patria, dove il Presidente della Repubblica depone la corona al Milite Ignoto. Piazza del Colosseo – Uno dei luoghi più scenografici, perfetto per foto spettacolari.

– Uno dei luoghi più scenografici, perfetto per foto spettacolari. Via di San Gregorio – Qui il Presidente della Repubblica passa in rassegna i reparti militari.

– Qui il Presidente della Repubblica passa in rassegna i reparti militari. Via del Teatro Marcello e piazza Bocca della Verità – Ottime alternative per evitare la folla del centro.

Orari e programma della giornata

Ore 9:15 – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella depone una corona d’alloro al Milite Ignoto presso l’Altare della Patria.

– Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella depone una corona d’alloro al Milite Ignoto presso l’Altare della Patria. Ore 9:30 – Le Frecce Tricolori sorvolano il cielo di Roma, dando inizio alla cerimonia con la scia verde, bianca e rossa.

– Le sorvolano il cielo di Roma, dando inizio alla cerimonia con la scia verde, bianca e rossa. Ore 10:00 – Inizio ufficiale della parata, con la sfilata delle Forze Armate, Protezione Civile, Croce Rossa, Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, e molti altri.

Dove vedere la parata in TV e in streaming

Anche chi non è a Roma può seguire tutte le celebrazioni comodamente da casa:

Rai 1 : collegamento in diretta con l’Altare della Patria durante Uno Mattina per la deposizione della corona.

: collegamento in diretta con l’Altare della Patria durante Uno Mattina per la deposizione della corona. Dalle 9:45 : trasmissione in diretta della Parata Militare ai Fori Imperiali , alla presenza del Presidente della Repubblica.

: trasmissione in diretta della , alla presenza del Presidente della Repubblica. RaiPlay : streaming in diretta della cerimonia.

: streaming in diretta della cerimonia. Rai Radio 1: copertura radiofonica in tempo reale.

Viabilità e trasporti

Per permettere lo svolgimento dell’evento, la viabilità nella zona centrale di Roma sarà modificata:

Dalle ore 5:00 – Chiusura al traffico dell’area tra piazza Venezia e via dei Fori Imperiali.

– Chiusura al traffico dell’area tra piazza Venezia e via dei Fori Imperiali. Dalle ore 7:00 – Altre limitazioni in zona Quirinale e aree limitrofe.

– Altre limitazioni in zona Quirinale e aree limitrofe. Trasporto pubblico – Oltre 30 linee di autobus e tram saranno deviate fino alle ore 14:00. Alcune resteranno deviate per tutta la giornata.

– Oltre 30 linee di autobus e tram saranno deviate fino alle ore 14:00. Alcune resteranno deviate per tutta la giornata. Metro – La fermata Colosseo della linea B sarà chiusa per motivi di sicurezza.

Si consiglia l’uso della metropolitana (linee A e B) per arrivare nelle vicinanze e proseguire a piedi.