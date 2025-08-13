A Ferragosto Roma si riempie di musica, cultura e magia: scopri 5 eventi imperdibili, più un bonus, per vivere al meglio il 15 agosto.

Anche e soprattutto a Ferragosto, Roma si trasforma in un palcoscenico che ha davvero tanto di offrire, tra eventi magici e appuntamenti in grado di unire divertimento, musica, cultura e atmosfera. Andiamo a scoprirli tutti insieme, in una selezione in cui ce n’è per tutti i gusti (con tanto di bonus!)

Leggi anche: — Ferragosto a Roma, musei aperti e mostre da vedere

Luna Village: musica, spettacoli e street food gratuiti

Al Luneur Park torna Luna Village, dove dal 31 maggio al 31 agosto si alternano musica dal vivo, spettacoli, stand gastronomici e giostre per tutte le età. Il 15 agosto, in particolare, il programma propone il Dance Jam Live — un tributo ai successi degli anni ’90 e 2000, con ingresso gratuito e stand aperti dalle 19:00.

Aniene Festival: un Ferragosto di eventi all’insegna della cultura a Roma

Anche nel giorno di Ferragosto, Aniene Festival continua ad animare il Parco Nomentano con un ricco calendario di eventi gratuiti: musica dal vivo, teatro, danza e workshop creativi. Il 15 agosto, protagonista sarà Chiaré, con un tributo a Pino Daniele che promette emozioni e suggestioni.

Sessantotto Village al Parco Talenti: cultura e concerti sotto le stelle

Il Sessantotto Village, attivo fino al 17 agosto al Parco Talenti, offre una vetrina completa di eventi culturali gratuiti: concerti, cinema all’aperto, talk show, cabaret e molto altro. Una cornice ideale per un Ferragosto creativo, con programmi dedicati ad ogni interesse e fascia di età.

MagicLand Fun Festival: tre serate esplosive

A Valmontone, MagicLand celebra il Ferragosto con il suo Fun Festival, che dal 14 al 16 agosto trasforma il parco in una festa di musica, luci e spettacoli. Il 15 agosto non mancherà lo schiuma party fluo: DJ Ulisse Marciano, gadget luminosi, effetti speciali e atmosfere da Ibiza fino a notte fonda.

Peter Pan al Laghetto dell’Eur: fantasia per tutte le età

Al Giardino delle Cascate – Laghetto dell’Eur, continua fino al 2 novembre l’incanto di This Is Wonderland – Peter Pan: Never Stop Dreaming. Un percorso interattivo e suggestivo che riporta grandi e piccoli nel regno della fantasia, ideale anche per un Ferragosto all’insegna dell’emozione e della meraviglia.

Bonus: Sagra delle Fettuccine ai Funghi Porcini. Sapori autentici fuori porta

A pochi chilometri da Roma, a Casaprota, il Ferragosto si celebra con gusto: tra l’8 e il 15 agosto si tiene la Sagra delle Fettuccine ai Funghi Porcini, attesissima dai buongustai. L’evento clou, sabato 12 e domenica 13, è dedicato alla degustazione di piatti tradizionali preparati con funghi Sabini e prodotti locali!

Photo Credits: Shutterstock