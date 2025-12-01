Roma o Milano: nel 2026 puoi programmare ferie lunghe spendendo meno, sfruttando le festività sui giorni giusti. Scopri quali date segnare.

Vivi a Roma o a Milano e già sei con il calendario in mano per progettare le ferie per il 2026, spendendo meno sia in numero di giorni di ferie che economicamente, dato che diverse festività andranno a toccare giorni che altrove non sono festivi e che, dunque, permettono di viaggiare a costi decisamente più bassi. Ma come fare a permettersi, nell’anno che sta per arrivare, dei lunghi periodi di ferie utilizzando un numero minimo di giorni di permesso retribuito? E quali sono le date da segnare sul calendario?

Ferie 2026: il calendario delle festività e dei ponti da sfruttare

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. E il principio non può essere che Capodanno. Il 1° gennaio capita infatti di giovedì e permette, con soli due giorni di ferie (il 2 gennaio ed il 5 gennaio), di allungarsi fino a martedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania. Un ponte lungo perfetto soprattutto per chi ha dei bambini che, nello stesso periodo, non vanno a scuola.

Voliamo dritti ad aprile, dove Pasqua capiterà domenica 5 e il giorno di Pasquetta lunedì 6.

La Festa della Liberazione, invece, nel 2026 cadrà di sabato, mentre il 1° maggio di venerdì. Niente ponte lungo, dunque, a meno che non si voglia prendersi 4 giorni di ferie (dal 27 al 30 aprile) per godersi 11 giorni di vacanza. Va abbastanza bene a giugno, quando la Festa della Repubblica cadrà di martedì. Basta quindi solo un giorno di ferie (lunedì 1° giugno) per allungare il week-end fino al 2.

A Roma c’è il 29 giugno (Santi Pietro e Paolo), che nel 2026 capita di lunedì, facendo sì che si possa allungare di un giorno il fine settimana del 27 e del 28.

Arriviamo ad agosto dove, purtroppo, Ferragosto cadrà di sabato e non lascia grandi possibilità di manovra.

L’Immacolata è invece promettente, soprattutto per chi vive a Milano e festeggia Sant’Ambrogio. L’8 dicembre capita di martedì, quindi i milanesi con zero giorni di ferie potranno farsi 4 giorni di riposo: dal 5 all’8. A tutti gli altri, invece, basterà solo chiedere le ferie per il 7 dicembre!

Natale cadrà invece nel weekend, venerdì 25 dicembre, ma si allungherà fino al 27 dicembre, che è domenica.

Photo Credits: Shutterstock