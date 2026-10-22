“Febbre da cavallo” compie 50 anni: a Roma una proiezione gratuita della commedia cult con Gigi Proietti, alla presenza di Enrico Vanzina.

50 anni e non sentirli: “Febbre da cavallo” festeggia mezzo secolo di vita e Roma si prepara a celebrarlo con un appuntamento speciale. La commedia interpretata dall’indimenticato Gigi Proietti che ha conquistato generazioni di spettatori torna protagonista nella Capitale con una proiezione gratuita, alla presenza di Enrico Vanzina. Un’occasione per riscoprire sullo schermo un titolo, ritrovare il piacere di una risata condivisa e rendere omaggio a un pezzo di cinema nel cuore dei romani.

Il 29 ottobre cinema e ricordi alle Capannelle: si festeggiano i 50 anni di “Febbre da Cavallo”

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Giovedì 29 ottobre 2026 l’Ippodromo delle Capannelle ospiterà la proiezione gratuita del film diretto da Steno, uscito al cinema proprio il 29 ottobre 1976.

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A inaugurare l’evento, alle 18, sarà Enrico Vanzina, figlio del regista, che racconterà al pubblico la nascita della pellicola, il lavoro accanto al padre e il legame tra la commedia e l’universo delle corse romane.

A moderare l’incontro ci sarà Laura Delli Colli; subito dopo, spazio al film. Sullo schermo torneranno Gigi Proietti, Enrico Montesano, Francesco De Rosa, Nikki Gentile, Catherine Spaak e Mario Carotenuto, protagonisti di una storia diventata un classico della comicità capitolina, ancora oggi amatissima dal pubblico.

La festa cade in un anno simbolico anche per Capannelle: l’ippodromo celebra il centenario della sua grande ristrutturazione, ricordato lo scorso 20 settembre con una giornata aperta alla città.

Dopo una fase difficile, l’impianto ha ritrovato le corse il 4 settembre, grazie all’azione congiunta di Roma Capitale, del Ministero dell’Agricoltura e di Zètema Progetto Cultura. La serata dedicata a Febbre da cavallo rappresenta anche un tassello del rilancio culturale dello spazio: non soltanto ippica e scommesse, ma cinema, spettacoli e occasioni per incontrarsi. Un modo per riportare i romani in un luogo che custodisce ricordi, personaggi e linguaggi della città.

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