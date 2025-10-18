Immersa nel verde del Parco di Veio, a pochi chilometri da Roma, la Fattoria della Zucca a Sacrofano è ormai diventata una tradizione imperdibile dell’autunno. Con la sua quarta edizione nel 2025, il parco tematico dedicato alle zucche accoglie famiglie e bambini per una giornata di giochi, spettacoli e divertimento immersi in un’atmosfera fiabesca e stagionale.

Anche quest’anno la Fattoria della Zucca sorprende con tante attività nuove e coinvolgenti:

La Caccia agli ingredienti di Zuccapasticcia , un’avventura magica tra enigmi e indizi.

, un’avventura magica tra enigmi e indizi. Il Circuito del Fattore tutto matto , un percorso pensato per i bambini dai 3 ai 6 anni con mini trattori e sfide a tema contadino.

, un percorso pensato per i bambini dai 3 ai 6 anni con mini trattori e sfide a tema contadino. Il laboratorio di zucchette in macramè , per dare libero sfogo alla creatività.

, per dare libero sfogo alla creatività. Lo Show dei dinosauri, uno spettacolo entusiasmante che farà divertire tutta la famiglia.

A tutto questo si aggiungono le aree gioco con scivoli, labirinti, teleferica, percorsi con balance bike e la fattoria degli animali, oltre a un’area foto-ricordo perfetta per immortalare i momenti più belli.

La Fattoria della Zucca sarà aperta dal 27 settembre al 2 novembre 2025, ogni sabato e domenica, oltre alla giornata speciale di venerdì 31 ottobre per Halloween.

Orari di apertura: dalle 9:30 alle 17:00, con ultimo ingresso alle 14:30.

dalle 9:30 alle 17:00, con ultimo ingresso alle 14:30. L’ingresso è consentito solo con biglietto acquistato online .

. I biglietti sono legati a una fascia oraria di ingresso (ad esempio, se si sceglie la fascia 9:30, è possibile entrare fino alle 10:29), ma una volta entrati si può restare fino alla chiusura.

Tipologie di biglietto 2025:

Biglietto “Open” (1 adulto + massimo 2 bambini fino a 11 anni): €20 + diritti di prevendita.

Abbonamento stagionale (1 adulto + massimo 2 bambini): €50 + diritti di prevendita.

Abbonamento famiglia (2 adulti + massimo 4 bambini): €80 + diritti di prevendita.

Accesso gratuito per:

Persone con disabilità superiore al 74% (l’accompagnatore paga il biglietto intero).

Bambini fino a 11 anni compiuti, nel limite di 2 per adulto o 4 nel caso dell’abbonamento famiglia.

La Fattoria rimane aperta anche in caso di pioggia, salvo condizioni meteorologiche che rendano impossibile svolgere le attività in sicurezza.

Area food e relax

All’interno del parco è presente un’ampia area ristoro con proposte street food a tema autunnale: piatti a base di zucca, dolci artigianali, Pumpkin Spice Latte e perfino birra alla zucca. Sono disponibili anche opzioni per celiaci, vegani e intolleranti al lattosio, per garantire un’esperienza adatta a tutti.

Consigli utili

Indossa abbigliamento comodo e scarpe chiuse: il terreno è agricolo e può diventare fangoso in caso di pioggia.

Porta con te il biglietto digitale: l’ingresso non è consentito senza prenotazione online.

Se vuoi goderti il parco con tranquillità, scegli una fascia oraria mattutina .

. Prepara la fotocamera o il telefono: le scenografie autunnali sono perfette per scattare foto ricordo.

Per i più piccoli, può essere utile portare un cambio di vestiti per le attività all’aperto e i laboratori.

La Fattoria della Zucca non è solo un evento: è un viaggio nella magia dell’autunno. Tra zucche colorate, laboratori, spettacoli e profumi stagionali, regala a grandi e piccoli un modo diverso di vivere la campagna e riscoprire il piacere delle giornate all’aria aperta.

Biglietti limitati, emozioni garantite: la Fattoria della Zucca 2025 è pronta ad accogliere tutti nel suo mondo d’autunno.