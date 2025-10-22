Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>>

Roma, 22 ottobre 2025. Giornata complicata per molti clienti Fastweb: da questa mattina numerosi utenti stanno segnalando problemi di connessione, in particolare a Roma ma anche in altre aree d’Italia. Le difficoltà sembrano riguardare soprattutto la rete fissa, anche se alcuni lamentano disservizi sporadici pure sul versante mobile.

Sui social e sui portali di monitoraggio come Downdetector, le segnalazioni sono aumentate nel corso della mattinata, con picchi nelle grandi città: Roma, Milano, Torino, Napoli e Bologna tra le più citate.

Molti utenti ironizzano sul web con frasi come “Chissà se riuscirò a scaricare entro la pensione” o più semplicemente: “FASTWEB MORTA, nemmeno al call center rispondono!”

Problemi particolari sui dispositivi Apple

Diversi clienti stanno notando un’anomalia curiosa: “tutti i device Apple, seppur connessi al Wi-Fi, non navigano, mentre Android e Windows sì”.

Questo suggerirebbe che non si tratti di un blocco totale della rete, ma piuttosto di un malfunzionamento selettivo o di un errore nei DNS o nei protocolli IPv6, che potrebbero impattare i dispositivi iOS e macOS.

Per ora, Fastweb non ha rilasciato comunicazioni ufficiali sui propri canali social o sul sito web. Anche il servizio clienti risulta difficile da contattare, con linee spesso occupate o risposte automatizzate che non forniscono dettagli sui disservizi in corso.

Negli ultimi mesi, Fastweb è già stata al centro di altre interruzioni nazionali.

Ad agosto 2024, un guasto al datacenter di Milano aveva lasciato senza linea molti clienti enterprise e persino alcune redazioni giornalistiche a Roma.

Anche a febbraio 2025 si era registrato un down massivo in tutta Italia, con migliaia di segnalazioni concentrate nelle stesse aree geografiche di oggi.

Cosa possono fare gli utenti

In attesa di una comunicazione ufficiale da parte di Fastweb, ecco alcuni consigli utili per gli utenti colpiti dal problema:

Riavviare il modem/router, controllando eventuali luci di errore. Cambiare i DNS (ad esempio, con quelli di Google: 8.8.8.8 e 8.8.4.4 o Cloudflare: 1.1.1.1). Provare a connettere i dispositivi Apple a una rete 2.4 GHz invece che 5 GHz. Testare la connessione tramite hotspot mobile di un altro operatore, per capire se il problema è locale o nazionale. In caso di urgenze, segnalare il disservizio tramite i canali social ufficiali di Fastweb, spesso più rapidi del call center.

Per ora resta l’incertezza: non è chiaro se il disservizio sia dovuto a lavori di manutenzione, a un guasto infrastrutturale o a problemi DNS lato server.

Quel che è certo è che la pazienza degli utenti Fastweb è ai minimi, e molti sperano che la connessione torni stabile al più presto.