Palazzo Farnesina apre le porte una volta al mese per i turisti che vogliono esplorare la collezione d’arte al suo interno: tutti i dettagli

Visitare Roma è un’esperienza culturale unica soprattutto quando ci si imbatte nel Palazzo della Farnesina che è una tappa imperdibile.

Sede del Ministero degli Affari Esteri, si tratta di uno splendido edificio che non solo ospita gli uffici del governo, ma custodisce anche una delle più interessanti collezioni d’arte contemporanea in Italia.

La collezione d’arte a Palazzo della Farnesina

La Collezione d’arte presente nel Palazzo della Farnesina è un insieme di opere d’arte moderne e contemporanee, realizzate da artisti italiani di fama internazionale. Considerati dei veri capolavori, rappresentano per il nostro Paese le relazioni culturali e diplomatiche che l’Italia intrattiene con il mondo.

Quando è possibile visitare il Palazzo

Come pianificare la visita

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale apre le porte del Palazzo della Farnesina ogni ultimo venerdì del mese, ad eccezione dei mesi di luglio e agosto. Le visite si svolgono nell’ambito del programma “Aperti per Voi” promosso dal Touring Club Italiano, nato nel 2005 con l’obiettivo di rendere accessibili al pubblico luoghi d’arte e cultura solitamente chiusi o difficilmente visitabili.

Le visite sono rese possibili grazie all’impegno dei volontari del Touring Club Italiano. La prenotazione è obbligatoria.

LEGGI QUI: —Palazzo Koch, un gioiello nascosto nel cuore di Roma visitabile gratuitamente

Oltre a questi appuntamenti mensili, il Palazzo apre eccezionalmente in un fine settimana di maggio, in occasione di Open House Roma, e in un sabato di ottobre per la Giornata del Contemporaneo, organizzata da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani. Anche in questi casi, la visita è su prenotazione.

Informazioni utili per l’accesso

La partecipazione è gratuita e la visita ha una durata di circa 90 minuti. È consigliato arrivare con 15 minuti di anticipo, portando con sé il documento d’identità utilizzato in fase di registrazione.

Non è disponibile un servizio guardaroba: non sono ammessi caschi, trolley o borse di grandi dimensioni.

Prossima apertura – Maggio 2025

📅 Venerdì 30 maggio 2025

🕛 Dalle 12:00 alle 17:00

Evento: “Aperti per Voi” – 30 maggio

Come funziona

Per prenotare basterà iscriversi sul sito ufficiale. La prenotazione è personale e non cedibile. Ogni tour ha la durata di 90 minuti.

FOTO: SHUTTERSTOCK