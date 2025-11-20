Venerdì 28 novembre il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale aprirà nuovamente le porte del Palazzo della Farnesina e della sua prestigiosa Collezione d’Arte, nell’ambito dell’iniziativa “Aperti per Voi” del Touring Club Italiano, a cui la Farnesina aderisce dal 2016. Una giornata dedicata alla scoperta di spazi solitamente non accessibili, tra capolavori del Novecento, percorsi tematici e ambienti chiave della diplomazia italiana.

Oltre alla visita del percorso d’onore e delle principali sale del Palazzo, i partecipanti potranno accedere alle sezioni tematiche della Collezione Farnesina, una delle raccolte pubbliche più significative d’Italia nell’ambito dell’arte moderna e contemporanea. Le opere, firmate da grandi maestri italiani riconosciuti a livello internazionale, rappresentano il dialogo tra cultura, creatività e relazioni internazionali che caratterizza l’azione diplomatica del Paese.

Per questa speciale apertura sarà inoltre possibile prenotare un tour che include la visita ad aree solitamente riservate, come la Sala delle Bandiere—dove è custodita la più ampia raccolta di bandiere internazionali della Pubblica Amministrazione—e gli spazi dell’Unità di Crisi, cuore operativo della tutela dei cittadini italiani all’estero.

I quattro tour disponibili

Durante la giornata saranno proposti quattro percorsi di visita, ciascuno della durata di circa 90 minuti, comprensivi dei primi 60 minuti dedicati al percorso d’onore al primo piano:

Ore 14.00 – Primo piano (maestri del Novecento) + quinto piano (galleria della fotografia)

– Primo piano (maestri del Novecento) + quinto piano (galleria della fotografia) Ore 14.30 – Primo piano (maestri del Novecento) + secondo piano (arti degli anni ’80 e ’90)

– Primo piano (maestri del Novecento) + secondo piano (arti degli anni ’80 e ’90) Ore 15.00 – Primo piano + Sale di rappresentanza, Sala delle Bandiere e Unità di Crisi

(In caso di impegni istituzionali, la visita all’Unità di Crisi potrà essere sostituita da un percorso alternativo nelle gallerie della Collezione)

– Primo piano + Sale di rappresentanza, Sala delle Bandiere e Unità di Crisi (In caso di impegni istituzionali, la visita all’Unità di Crisi potrà essere sostituita da un percorso alternativo nelle gallerie della Collezione) Ore 16.00 – Primo piano (maestri del Novecento) + quinto piano (galleria della fotografia)

Modalità di prenotazione

La prenotazione è obbligatoria, strettamente personale e non cedibile. Una volta completata, non sarà più possibile modificarla né prenotare turni consecutivi. Ogni visitatore deve effettuare una prenotazione individuale.

Per informazioni e chiarimenti è possibile scrivere a:

dgdp.unic.colfarnesina@esteri.it

Visite mensili alla Farnesina

Il Palazzo della Farnesina è visitabile ogni ultimo venerdì del mese (esclusi luglio e agosto) grazie al progetto “Aperti per Voi” del Touring Club Italiano, nato nel 2005 per rendere fruibili al pubblico luoghi d’arte e cultura normalmente non accessibili. Le visite sono rese possibili grazie alla collaborazione dei volontari TCI.

Informazioni pratiche per l’accesso