Cosa significa fare Li guadagni de Maria Cazzetta? Ecco tutti i dettagli sul modo di dire: curiosità, origine e storia sull’espressione

I modi di dire romani sono infiniti, tanti sono conosciuti in tutta Italia ed ognuno presenta una propria origine e un proprio significato. Fare “Li guadagni de Maria Cazzetta” ne è un esempio, ma chi conosce il motivo per cui si dice così e chi era Maria Cazzetta? Scopriamolo.

Fare “li guadagni de Maria Cazzetta” perché sì dice così?

Fare “li guadagni de Maria Cazzetta” è un detto romano utilizzato quando viene fatta una mossa da cui non si ricava alcun guadagno o convenienza, dunque si tratta di un affare fallimentare. Tale espressione viene utilizzata anche per chi si impegna molto affinché si ottenga qualcosa da un evento o azione senza, tuttavia, ottenere risultati.

Secondo alcune fonti, si dice così perché il nome Maria è molto comune e per un lungo periodo è stato il più utilizzato in città e ancora oggi continua ad esserlo soprattutto nelle province del Lazio. “Cazzetta”, invece, è una parola che rimanderebbe ad una persona ingenua, che potrebbe essere truffata e sfruttata.

Chi era Maria Cazzetta?

Maria Cazzetta è un nome totalmente inventato. Tuttavia, i più curiosi hanno portata avanti una ricerca su tale espressione così da poter risalire ad una possibile origine del detto. Vistanet ha chiesto a Mario Cazzetta di viale Marconi se ha mai pensato di avere legami con tale nome e se ha ricevuto scherzi ironici al riguardo.

“A Roma non compare nessuno registrato sulle pagine bianche con questo cognome, un po’ per la diffusione dei cellulari che permettono di evitare di fornire a tutti, come accadeva un tempo, il proprio numero privato telefonico”. Ha spiegato.

Altri modi di dire del dialetto romano

Le espressioni romane più diffuse sono: Vecchio come er cucco, Come er cacio sui maccheroni, A chi tocca nun se ‘ngrugna, Si nun è zuppa è pan bagnato, Cercà cor lanternino, Cercà Maria pe Roma, Nun c’è trippa pe gatti, Papale papale, Avecce prescia, Sei ‘na pila de facioli, Sta ‘n campana.

Il dialetto romano è ricco di modi di dire e i romani, ma non solo, si divertono ad utilizzarli in varie occasioni.

