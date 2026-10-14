A Roma tutti conoscono “fare la figura del peracottaro” ma cosa significa davvero? Scopri il significato e l’origine di questo detto romano.

A Roma certe espressioni si sentono così spesso che ormai sembrano essere parte del paesaggio, tra una chiacchiera al bar e una battuta per strada. Tra queste c’è sicuramente “Fare la figura del peracottaro”, una di quelle frasi che tutti riconoscono, anche se il suo significato più autentico resta per molti un piccolo mistero. Ma che cosa vuol dire davvero? E perché proprio questa espressione è entrata nel modo di parlare dei romani?

Che cosa significa “fare la figura del peracottaro” a Roma

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il senso della frase “fare la figura del peracottaro” è immediato: vuol dire fare una figuraccia, lasciare una pessima impressione o dimostrarsi poco capaci in una certa situazione della vita quotidiana. Nel romanesco è di certo una battuta che racchiude un giudizio tutt’altro che lusinghiero.

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L’idea è questa: indica qualcuno che si presenta come un grande esperto e poi sbaglia proprio la risposta più semplice. Il riferimento, però, arriva da un’attività concreta della Roma di una volta.

Il peracottaro era infatti il venditore di pere cotte, presente nei mercati e durante le feste di quartiere. Un mestiere umile, legato a un alimento semplice. Secondo la spiegazione tradizionale, il valore dispregiativo del termine deriverebbe dalla scarsa considerazione riservata ai prodotti venduti. Da qui il passaggio dal mestiere alla persona giudicata inadeguata: il nome del commerciante è diventato un modo per etichettare chi offre una prova deludente rispetto alle premesse.

C’è anche un piccolo paradosso gastronomico: se una volta erano solo cibo popolare, oggi le pere cotte possono trasformarsi in dessert raffinati, accompagnate da cioccolato o da una salsa al vino. Il dolce si è preso la sua rivincita; il detto, invece, continua ancora a circolare.

Photo Credits: Shutterstock

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