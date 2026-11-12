Il Fantastico Castello di Babbo Natale vi aspetta a Lunghezza con tanti eventi e magiche sorprese, per vivere le feste in armonia

A Roma il Natale è già arrivato e Babbo Natale vi aspetta nel suo Fantastico Castello di Lunghezza per farvi immergere nel magico mondo della festa più dolce e attesa dell’anno. Stanze segrete, spettacoli, eventi e incontri straordinari attendono grandi e piccini a pochi passi dalla capitale.

Entrate nel Fantastico Castello di Babbo Natale

Se ancora non l’avete fatto, il prossimo weekend non perdete l’occasione di anticipare il Natale e correte a visitare il Fantastico Castello di Babbo Natale a Lunghezza.

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Un luogo che sembra incantato e che lascerà a bocca aperta i più piccoli, regalando piacevoli emozioni anche agli adulti.

La magia vi travolgerà appena arrivati all’ingresso della incantevole struttura: ad accogliervi ci sarà infatti la stupenda Fata delle Nevi.

Non crederete ai vostri occhi quando metterete piede nella sala del Trono, grande e maestosa, dove risuona la risata del vostro amico Babbo Natale, che in persona vi darà il benvenuto facendovi sedere sulle sue ginocchia.

Un mondo da scoprire

Ma nel Fantastico Castello di Babbo Natale c’è tutto un mondo da scoprire. A cominciare dalla immancabile fabbrica dei giocattoli: è qui che gli aiutanti del nonnino vestito di rosso preparano i doni da portare ai bambini.

Vi imbatterete, così, negli Elfi, che proprio intorno al Castello hanno edificato il loro straordinario villaggio. Non sorprendetevi se li vedrete armeggiare anche tra i fornelli, anzi: provate ad assaggiare i deliziosi manicaretti che hanno preparato per voi.

Una volta giunti in questa meravigliosa fortezza vestita a festa, non rinunciate a visitare il covo della Befana e le stanze segrete di Babbo Natale, o a salire sulle slitte di Santa Claus per una foto ricordo.

Ma non è tutto: in questo posto che sembra sospeso tra fantasia e realtà, non mancheranno balli, canti ed eventi a tema natalizio.

Impazienti di calarvi nel Natale? Non resta che munirvi di biglietto e raggiungere il Fantastico Castello di Babbo Natale. Potete visitarlo domenica 15 novembre, ma la magia continua…

DOMENICA 15 NOVEMBRE – IL FANTASTICO CASTELLO DI BABBO NATALE APRE LE SUE PORTE!

Il conto alla rovescia è iniziato: Babbo Natale è partito dalla lontana Lapponia e presto arriverà al Castello di Lunghezza, dove resterà per tutto il periodo delle feste insieme al suo magico seguito di elfi, fate, orsi bianchi e allegre babbonataline!

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Biglietto Online a 10€ se acquisti entro Giovedì 12 Novembre

(poi 16€ adulto e 14€ bambino dai 3 anni in su)

A partire dal 15 Novembre 2026, tutti i sabati, le domeniche e i festivi nazionali potrai vivere un’esperienza unica: la magia del Natale all’interno di un vero castello storico.

Ti aspettano le sale incantate e gli appartamenti del Signore delle Feste:

La Sala del Trono con Babbo Natale in persona

L’Allegro Ufficio Postale

La Fabbrica dei Giocattoli

La Fata delle Nevi

Serenna – La Segretaria di Babbo Natale

Gli Appartamenti di Babbo Natale

La Pinacoteca di Babbo Natale

Avvistate il Grinch!

La Grande Slitta di babbo Natale

Il Covo della Befana

E tanti spettacoli, eventi e animazioni nel parco del Castello:

“Atmo…Sfere” – Le Fantastiche Bolle della Regina delle Fate

Un Natale nel Regno di Frozen

Danze e Balli con Elfi, Babbonataline e Magiche Presenze

Gli Allegri Orsi Polari

Lo Schiaccianoci

Casa del Cioccolato e della Dolcezza

Gli Abeti più Strani del Mondo

Il Villaggio degli Elfi

Supereroi per Babbo Natale!

Cenerentola alla Corte di Babbo Natale

Un Pupazzo di Neve e Un Albero di Natale Prendono Vita

Tutti i Colori di Babbo Natale

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Quest’anno non perdere l’occasione di incontrare Babbo Natale al Castello di Lunghezza!

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

062262880 – 3472628382

Castello di Lunghezza

Via Tenuta del Cavaliere, 230