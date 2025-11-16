La Mostra Internazionale del Film di fantascienza e del fantastico ritorna allo Spazio Scena Roma dal 21 al 30 novembre 2025

Giunto al traguardo della 45ª edizione, il Fantafestival con la direzione artistica di Marcello Rossi e Luca Ruocco, è pronto a offrire al pubblico di appassionati una ricca selezione di film e cortometraggi italiani e internazionali; la seconda edizione del FantaPitch, l’unico pitch italiano dedicato al genere fantastico; le masterclass del compositore Fabio Frizzi (autore di colonne sonore cult che hanno contribuito a far entrare tanti film nella storia del cinema italiano e internazionale), del maestro Lamberto Bava (autore del film Dèmoni, prodotto da Dario Argento, di cui il festival celebra i 40 anni) e del regista Richard Stanley (regista, sceneggiatore e produttore cinematografico sudafricano, autore di film come Hardware – Metallo letale e Demoniaca); una rassegna curata dall’effettista Sergio Stivaletti con un focus sull’evoluzione degli effetti speciali nel cinema fantastico e molto altro ancora. Fantafestival ospita, inoltre, la mostra Famous Weirdos di Mauro “Manthomex” Antonini. A Lamberto Bava sarà assegnato il prestigioso Pipistrello d’Oro alla carriera. Al via dal 21 al 30 novembre la 45ª edizione del Fantafestival(Mostra Internazionale del Film di Fantascienza e del Fantastico), prodotto da Velvet Movie srlin collaborazione con Sfera sase InGenereCinema.com, con la direzione artistica di Marcello Rossi e Luca Ruocco. Un festival ricco di proiezioni in anteprima, eventi, retrospettive e ospiti speciali.Le celebrazioni dell’importante anniversario cominciano già dal 20 novembre, con un imperdibile evento di preapertura: il Frizzi 2 Fulci – Zombie Immersive Concert, che porta il maestro Fabio Frizzi e la sua F2F Orchestra a Roma dopo anni di lunghe tournée e grandi successi in tutto il mondo. Fantafestival presenta un’esperienza unica nella sala immersiva dei Forum Studios, con proiezioni a 360°, musiche leggendarie e atmosfere horror ispirate al cult Zombi 2 di Lucio Fulci; il tutto nella cornice mozzafiato dei Forum Studios, luogo iconico dove hanno suonato i più grandi artisti italiani, nascosto nei sotterranei della Basilica di Piazza Euclide.Fantafestival, lo storico festival romano dedicato al cinema e alla cultura del fantastico, conferma per il secondo anno la location di Spazio Scena (Spazio Cinema Eventi e Nuove Arti della Regione Lazio), in via degli Orti d’Alibert 1/c, a Roma e raddoppia la durata. Per festeggiare i 45 anni, infatti, la kermesse promette 10 imperdibili giorni di cinema, libri, fumetti e cultura del fantastico che vedranno l’assegnazione, durante la serata di chiusura, degli ambiti Pipistrelli d’Oro al Miglior Cortometraggio Internazionale e al Miglior Lungometraggio Internazionale.L’artwork del poster del Fantafestival 45 nasce, come ormai da tradizione, dalla partnership con Bugs Comics, casa editrice di fumetti fondata da Gianmarco Fumasoli, che proprio nel 2025 festeggia i suoi primi 10 anni di attività con l’uscita del suo terzo titolo da edicola (Toni Bellasalma, che si affianca ai già conosciuti Samuel Stern e Kalya) L’autore dell’artwork è Federico Perrone, disegnatore che aveva già realizzato la locandina dello scorso anno e che torna a prestare la sua arte alla Mostra Internazionale del Film di Fantascienza e del Fantastico per creare un riuscito omaggio a Dèmoni, l’horror meta-cinematografico di Lamberto Bava di cui Fantafestival celebra il quarantennale. Perrone rielabora i demoni baviani che fuoriescono dallo schermo per aggredire gli spettatori in sala, per riproporli in una versione nuova e personale, che aggiunge ai segni dell’infezione infernale che caratterizza le creature realizzate da Sergio Stivaletti per il film, una nota extraterrestre, che mostra ancora una volta la felice convivenza di due anime (una horror e una sci-fi) all’interno del festival. Ma quella con Bugs non è l’unica partnership di questa edizione: anche Unitelma Sapienza, la più importante università telematica italiana, torna ad affiancare il festival del pipistrello con in più il supporto della neonata Radio UnitelmaSapienza. Il film d’apertura dell’edizione 2025 è la nuova pellicola di Johannes Roberts, Ben – Rabbia animale. Con Ben – Rabbia Animale, Johannes Roberts firma un horror inquietante che trascinerà lo spettatore in un crescendo di tensione, dove l’orrore diventerà sempre più reale e la sopravvivenza sarà l’unica via d’uscita. Ben – Rabbia Animale è una produzione Paramount Pictures, in collaborazione con Domain Entertainment e 18Hz Production, prodotto da Walter Hamada, John Hodges e Bradley Pilz, scritto da Johannes Roberts & Ernest Riera. Il film sarà distribuito in Italia da Eagle Pictures. Tanti gli incontri da non perdere, a cominciare da quelli con gli ospiti speciali di questa edizione. Ad aprire le danze sarà il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico sudafricano Richard Stanley, autore, nel 1990, del suo primo lungometraggio divenuto oggi un cult: Hardware – Metallo letale, un horror fantascientifico basato sul fumetto Shok! di Steve MacManus e Kevin O’Neill. Dopo il suo secondo horror, Demoniaca del 1992, che al Fantafestival sarà proiettato per la prima volta in Italia nella sua versione Director’s Cut, Stanley si è dedicato maggiormente a documentari, progetti brevi e sceneggiature, per poi tornare al genere fantastico nel 2019, con la regia de Il colore venuto dallo spazio, tratto da uno dei racconti più famosi di Howard Phillips Lovecraft, con protagonista Nicholas Cage. Dopo l’evento di pre-apertura della kermesse, Fabio Frizzi sarà protagonista anche di una masterclass musicata, accompagnato alla chitarra dal musicista Riccardo Rocchi, in cui il compositore ripercorrerà la sua carriera, tra racconti, ricordi e musica. Frizzi è legato al mondo dell’horror soprattutto per le celebri colonne sonore composte per i film di Lucio Fulci, a partire dalla trilogia Zombi 2 / Paura nella città dei morti viventi / …E tu vivrai nel terrore! L’Aldilà, e proprio a questa lunga collaborazione dedicherà un focus particolare. La terza masterclass dell’edizione 45 del Fantafestival vedrà protagonista Lamberto Bava, uno dei maestri italiani del cinema fantastico più apprezzati al mondo. Figlio d’arte, collabora già da giovanissimo con il padre Mario e diventa poi aiuto regista di altri importanti autori come Ruggero Deodato e Dario Argento. Nel 1985, con il film Dèmoni segna il punto di massimo splendore della sua carriera e firma uno dei più amati film della golden age dell’horror made in Italy. Il regista ha anche il merito di aver traghettato il genere fantastico dal cinema in televisione creando, tra le altre, la serie Fantaghirò, in onda con cinque stagioni dal 1991 al 1996. A Lamberto Bava andrà il prestigioso Pipistrello d’Oro alla carriera assegnato dalla direzione artistica e del comitato organizzativo del festival. Il Fantafestival, in collaborazione con Titanus, chiuderà la sua edizione 2025 con una proiezione evento dedicata ai quarant’anni di Dèmoni. A presentare in sala il film, proprio Bava insieme al produttore Dario Argento, all’effettista Sergio Stivaletti e ad altri illustri collaboratori. Altro ospite internazionale della 45ª edizione è il regista e sceneggiatore Adam Mason, autore di oltre 300 video musicali e di film come Blood River e The Devil’s Chair. Il regista presenterà al pubblico romano due pellicole: Pesce d’Aprile (prodotto da Blumhouse/Hulu) e Songbird (prodotto da Michael Bay e STX film). Fantafestival include all’interno del suo programma ufficiale, in collaborazione con Fantastic Forge & Stivaletti Studio, la rassegna Prima del Computer: 5 capolavori, Effetti artigianali,curata da Sergio Stivaletti, indiscusso maestro degli effetti speciali made in Italy e storico collaboratore di Dario Argento, a partire da Phenomena, e di Lamberto Bava, fin da Dèmoni e Dèmoni 2 – L’incubo ritorna. Il suo sodalizio con entrambi i registi è stato lungo e duraturo e ha portato Stivaletti a firmare gli effetti di film davvero iconici. Da autore di special fx ha collaborato, fra gli altri, con Michele Soavi, Gabriele Salvatores e Sergio Martino, e ha prestato la sua arte e la sua professionalità a tanti dei nostri giovani registi indipendenti di genere, oltre che formare tanti dei suoi attuali colleghi effettisti. Nel 1997 firma la sua prima opera da regista, l’horror M.D.C. – Maschera di cera, a cui sono seguiti I tre volti del terrore e Rabbia furiosa. Sergio Stivaletti presenterà al pubblico della kermesse romana cinque film che racchiudono al loro interno momenti fondamentali dell’evoluzione e della storia degli special effects cinematografici: Un lupo mannaro americano a Londra, Terminator, Scontro di Titani, Stati di allucinazione e I tre volti del terrore. La rassegna si chiuderà con una masterclass del maestro degli effetti speciali. La giuria chiamata ad assegnare i due Pipistrelli d’Oro dell’edizione 2024 è presieduta da Alda Teodorani, scrittrice, traduttrice e poetessa, che ha spaziato con i suoi scritti tra vari generi letterari: dall’horror al giallo, dall’erotico al noir. Stimata da autori come Dario Argento che ha dichiarato quanto gli incubi letterari della scrittrice siano in sintonia con le sue angoscianti opere cinematografiche, Teodorani ha collaborato con autori come Carlo Lucarelli, Marcello Fois, Fabio Giovannini e Antonio Tentori, contribuendo alla nascita della corrente del Neo-Noir.Al suo fianco, l’effettista Leonardo Cruciano, fondatore di Imaginari Factory, nuova casa di produzione di effetti speciali e visivi, e vincitore nel 2015 di due David di Donatello, per gli Effetti Digitali e per il Trucco, con Il racconto dei racconti – Tale of Tales di Matteo Garrone; e il regista, sceneggiatore e romanziere Roberto De Feo, noto al pubblico per film come The Nest – Il Nido e A Classic Horror Story. Il ricco programma del festival prevede anche la seconda edizione del FantaPitch: un incontro in cui gli autori dei migliori quindici lavori selezionati avranno la possibilità di essere presentanti di fronte a una platea di società di produzione interessate al genere fantastico. Anche per l’edizione 45 il cinema d’animazione sarà protagonista di una prima serata che comprende la proiezione del lungometraggio in concorso Sanatorium – Under The Sign of the Horglass di Stephen e Timothy Quay e i cortometraggi The Girl Who Cried Pearls di Chris Lavis e Maciek Szczerbowski, Les bêtes di Michael Granberry e Geometrie del tempo – Lo scarafaggio di Francesca Ferrario. 14 lungometraggi e 29 cortometraggi in concorso, con il ritorno della sezione Panoramica Italia, importante finestra sulle produzioni fantastiche made in Italy, che quest’anno prevede anche due proiezioni in anteprima, senza contare i 18 incontri con autrici e autori di romanzi, fumetti, saggi e progetti multimediali. Tra i film in concorso: il documentario Chain Reactions di Alexandre O. Philippe (USA, 2024), sulla storia dell’horror cult Non aprite quella porta; Mother of Flies di John & Zelda Adams e Toby Poser (USA, 2025), che mescola la drammaticità di una malattia incurabile alla stregoneria; Deathstalker di Steven Kostanski (Canada, USA, 2025), sword and sorcery pieno di mostri e combattimenti remake dell’omonimo film del 1983; e Daddy’s Head di Benjamin Barfoot (UK, 2024), horror britannico proposto in anteprima in collaborazione con Plaion Pictures. Tra le produzioni italiane: Kopis di Lorenzo Lepori; Lenskeeper – Alle Porte dell’Inferno di Luca Canale B.; Esistenza Zero di Matteo Scarfòe la co-produzione con Spagna e Usa The Krampus Rises di Andrea Dalfino. Fra le riscoperte, in collaborazione con Rai Teche, l’originale televisivo di fantascienza “Il computer”, secondo episodio della sceneggiato sci-fi “Oltre il 2000”, andato in onda nel luglio del 1971 e mai più replicato da allora, vedrà la luce della sala. Diretto da Piero Nelli, soggetto e sceneggiatura di Inisero Cremaschi, l’episodio è ambientato in un’ipotetica società del futuro dove è il computer a dettare il destino e quindi le scelte di coloro che lo consultano quasi come fosse un oracolo. Ad arricchire la proiezione, un dibattito moderato all’epoca dal giornalista Piergiorgio Branzi con alcuni esperti informatici e ricercatori scientifici sul ruolo del computer nella società degli anni ’70, su timori, vantaggi, dubbi e provocazioni. Fantafestival è lieto di ospitare all’interno di Spazio Scena la mostra Famous Weirdos dell’artista Mauro “Manthomex” Antonini, cartoonist fortemente attivo sul web su portali quali Patreon, FurAffinty e DeviantArt, dove la sua pagina personale ha superato 2 milioni e 500mila visualizzazioni. A inizio carriera ha collaborato con lo studio del maestro Sergio Stivaletti. La sua serie di vignette umoristiche Piccioncinema ha avuto una raccolta in volume – The Horror Piccion Show – per Weird Book. Sue illustrazioni sono apparse in varie pubblicazioni in Italia, USA e Belgio e come materiale promozionale ufficiale di franchise quali Teenage Mutant Ninja Turtles, Warcraft, Evil Dead e The Howling. Famous Weirdos è il progetto che Manthomex porta avanti da alcuni anni: una galleria di ritratti Pop Art di icone dell’immaginario, provenienti da cinema, tv, fumetto, letteratura e videogames, come elogio allo strano e all’inusuale.

Fantafestival ospita anche quest’anno il Vespertilio Awards: durante la cerimonia di premiazione sarà assegnato anche uno speciale premio Vespertilino a un cortometraggio o a un film di produzione italiana tra quelli selezionati in concorso. Il premio sarà assegnato dai curatori di Ore d’Orrore. In collaborazione con Bizzarro Bazar e con Institute for Weird Culture, Fantafestival 45 ospita il panel The Weird Zone – Folli visioni dal cinema di confine. Il weird è un concetto sfuggente: indica qualcosa che è strano, fuori posto, inquietante, bizzarro, perturbante. A proposito del fascino che suscita in noi l’incontro con il weird, Mark Fisher parlava di un’attrazione “per l’esterno, per ciò che sta al di là della percezione, della conoscenza e dell’esperienza comune”. Anche in ambito cinematografico esiste una componente trasversale che, a prescindere dal genere, rende alcuni film particolarmente inusuali e spiazzanti. Ivan Cenzi (creatore del portale Bizzarro Bazar) accompagnerà il pubblico in una esplorazione delle molteplici sfaccettature del weird su grande e piccolo schermo. Dalle scene più esilaranti dei film di serie Z ai momenti inaspettati nelle visioni “d’essai”: la chiacchierata sarà un affezionato tributo a quegli autori e quelle pellicole che osano proporre un altro cinema. Infine Fantafestival rinnova la sua partnership anche con UNINT, Università degli Studi Internazionali di Roma, che collabora alla realizzazione dei sottotitoli di alcune delle opere in programma. In particolare gli studenti del Master di Traduzione e Adattamento formeranno una giuria che assegnerà un premio UNINT al miglior cortometraggio. Il progetto, promosso da Roma Capitale, è vincitore dell’Avviso Pubblico per la realizzazione di iniziative di interesse per l’Amministrazione Capitolina in occasione del Giubileo 2025 in collaborazione con Zètema Progetto Cultura s.r.l.

FANTAFESTIVAL 45 – Programma

21-30 Novembre 2025 @ SCENA

Per tutta la durata del festival: mostra “Famous Weirdos” di Mauro “Manthomex” Antonini

Venerdì 21 Novembre:

Ore 16:00: Fantacorti Slot 1 (1h43′)

Damsel in Geekstress di Renaud Parra [Francia, 2025] – 11′

The Saint Antoine di David Masson San Gabriel [Spagna, 2025] 14′

Ultracheese di Kyle Dunbar [Canada, 2025] 5′

Mu di Javier Méndez Cañada [Spagna, 2025] 10′

Killer Gotchi di Carlos Cobo [Spagna, 2025] 12′

Nonna rivoltella di Mario Bucci [Italia, 2025] 18′

Update di Luca Violante [Italia, 2025] 15′

Feliz Suicidio di Chesco Murillo Magallón [Spagna, 2025] 8′

Tethered di Alessandro Cino Zolfanelli [UK, 2025] 10′

Ore 18:00: Presentazione proiezione fuori concorso di “Colt – A Tale of Two Cities”, di Giovanni Bufalini [Italia, 2025] – 5’, prodotto da Spaghetti Larp’, alla presenza del regista e del cast

Ore 18:30: Proiezione lungometraggio fuori concorso: “Dust Devil – Director’s Cut” di Richard Stanley [UK, 1992], alla presenza del regista

Ore 20:30: Cerimonia di Apertura con: Velvet Movie, Unitelma Sapienza, Giurati, Presidente Onorario, Mauro Manthomex Antonini, Sergio Stivaletti, Bugs Comics, Vespertilio Awards

Ore 21:00: Proiezione lungometraggio fuori concorso: “Ben – Rabbia Animale” di Johannes Roberts [USA, 2025], in collaborazione con Eagle Pictures

Sabato 22 Novembre:

Ore 16:00: Proiezione lungometraggio in concorso “His Monster” di Erich Cannon [USA, 2024] – 87’

Ore 18:00: Presentazione editoriale “Gothika” di Mariabruna Antonucci e Antonello Geleng [Edizione Progetto Cultura], alla presenza degli autori e del moderatore Giovanni Gifuni

Ore 18:30: Fantastic Forge & Stivaletti Studio presentano ‘Prima del Computer: 5 Capolavori, Effetti Artigianali’ – “Un lupo mannaro americano a Londra” di John Landis [UK/USA, 1981] – 97’

Ore 20:30: Presentazione editoriale “Roma de Profundis” di L. Filippo Santaniello [NeroPress Edizioni], alla presenza dell’autore

Ore 21:00: Masterclass con il regista Richard Stanley. A seguire proiezione lungometraggio fuori concorso “Il colore venuto dallo Spazio” di Richard Stanley [USA, 2019] – 111’

Domenica 23 Novembre:

Ore 16:00: Proiezione lungometraggio in concorso “Redemption” di Konstantin Eronin [Russia, 2025] – 100’

Ore 18:00: Presentazione editoriale “Crocevia della notte” di Luca Tognocchi [D Editore], alla presenza dell’autore

Ore 18:30: Fantastic Forge & Stivaletti Studio presentano ‘Prima del Computer: 5 Capolavori, Effetti Artigianali’ – “Terminator” di James Cameron [USA, 1984] – 108’

Ore 20:30: Presentazione editoriale “Clara’s Chronicle – Manuale di gioco” di Marco Mancinelli [Bakemono Lab], alla presenza dell’autore e dell’editrice Valentina Cestra

Ore 21:30: Masterclass del maestro Fabio Frizzi, accompagnato alla chitarra da Riccardo Rocchi

Ore 23:00: Proiezione lungometraggio in concorso “Esistenza Zero” di Matteo Scarfò [Italia, 2025] – 73’, alla presenza del regista – Sezione Panoramica Italia

Lunedì 24 Novembre:

Ore 16:00: Fantacorti Slot 2 (1h38′)

Whitch di Hoku Uchiyama [USA, 2025] 6′

Atom & Void di Gonçalo Almeida [Portogallo, 2024] 9′

Sarcum di Ignacio Malagón [Spagna, 2024] 13′

Metus di Alberto Gelmi [Italia, 2024] 11′

Triangle di Joseph Diaz [Spagna, 2024] 17′

Cristina di Giulio Golfieri [Italia, 2025] 12′

Haiku 27 di Nikolaj Servettini [Italia, 2025] 15′

Brick Boy di Scott Vasey [USA, 2025] 10′

Pimple di Fernando Alle [Portogallo, 2025] 5′

Ore 18:00: Presentazione editoriale “Predator – Un mito tra fantascienza e antropologia” di Andrea Guglielmino, Gianmarco Bonelli e Guglielmo Favilla [Weird Book], alla presenza degli autori e dell’illustratore Mauro “Manthomex” Antonini

Ore 18:30: Fantastic Forge & Stivaletti Studio presentano ‘Prima del Computer: 5 Capolavori, Effetti Artigianali’ – “Scontro di Titani” di Desmond Davis [USA/UK, 1981] – 118’

Ore 20:30: Presentazione del documentario “Alien Polaroid””, alla presenza di Filiberto Caponi e del regista Max Sbrolla

Ore 21:00: Proiezione fuori concorso della serie: “Oltre di 2000”, episodio “Il Computer” [Italia, 1971] – 89’, in collaborazione con Rai Teche

Ore 23:00: Proiezione lungometraggio in concorso: “Deathstalker” di Steven Kostanski [Canada, USA, 2025] – 102’

Martedì 25 Novembre:

Ore 16:00: Fantacorti Slot 3 (1h38′)

The Devil Room di Duban Pinzón [Colombia, 2025] 12′

IURIMA – A Tale of Three Fishermen di PV Lehtinen [Finlandia, 2025] 24′

Amelìa di Rodolfo “Belusci” Croce e Fabio Orefice [Italia, 2024] 15′

Genesi di Carlo Recchilungo [Italia, 2025] 13′

Beyond the Sea di Vladimir Scavuzzo [Italia, 2025] 7′

Leonardo di Álvaro G. Company e Meka Ribera [Spagna, 2025] 15′

Ctrl-Z di Hover Pinilla [Spagna, 2025] 12′

Ore 18:00: Presentazione editoriale “Filari di sangue” di Simone Fiocco [Blood Ink], alla presenza dell’autore

Ore 18:30: Fantastic Forge & Stivaletti Studio presentano ‘Prima del Computer: 5 Capolavori, Effetti Artigianali’ – “Stati di Allucinazione” di Ken Russell [USA, 1980] – 102’

Ore 20:30: Presentazione editoriale

Ore 21:00: Proiezione lungometraggio in concorso: “Lenskeeper – Alle porte dell’abisso” di Luca Canale B. [Italia, 2025] – 114’, alla presenza del regista – Sezione Panoramica Italia

Ore 23:00: Proiezione lungometraggio in concorso “Daddy’s Head” di Benjamin Barfoot [UK, 2024] – 97’ – Anteprima Italiana – In collaborazione con Plaion Pictures

Mercoledì 26 Novembre:

Ore 16:00: Fantapitch – Il primo pitch dedicato al cinema di Genere, seconda edizione | Evento non aperto al pubblico

Ore 18:00: Presentazione del progetto transmediale “A Desconhecida” (La Sconosciuta) di Cristiano Stern, alla presenza del producer Stefano Misiani

Ore 18:30: Fantastic Forge & Stivaletti Studio presentano ‘Prima del Computer: 5 Capolavori, Effetti Artigianali’ – “I tre volti del terrore” di Sergio Stivaletti [Italia, 2004] – 90’

Ore 20:30: Presentazione cortometraggio fuori concorso “Vecchi tempi” di Lucrezia Glognoli e Sara Borgh [Italia, 2025] – 10’, cortometraggio prodotto dalla DAM Academy, alla presenza delle registe, del coordinatore dipartimento Cinema & New Media Dam Academy Aldo Iuliano e Orca

Ore 21:00: Proiezione lungometraggio in concorso “Kopis” di Lorenzo Lepori [Italia, 2025] – Anteprima Internazionale, alla presenza del regista, dello sceneggiatore Antonio Tentori e degli attori Robert Madison, Roberta Riccio, Andrea Bonella, Simona Vannelli, Aurora Bastia, Gaia Nardozza, Matteo Zarino, Niccolò Riggioni, Luca Pianta e Beatrice Nardini – Sezione Panoramica Italia. In chiusura presentazione del trailer del film “Al termine del sole” di Lorenzo Lepori e Dario Almerighi

Ore 23:00: Proiezione lungometraggio in concorso “Curse of Crom 2” di Rob York [USA, 2025] – 102’

Giovedì 27 Novembre:

Ore 16:00: Fantacorti Slot 1 (1h43′)

Damsel in Geekstress di Renaud Parra [Francia, 2025] – 11′

The Saint Antoine di David Masson San Gabriel [Spagna, 2025] 14′

Ultracheese di Kyle Dunbar [Canada, 2025] 5′

Mu di Javier Méndez Cañada [Spagna, 2025] 10′

Killer Gotchi di Carlos Cobo [Spagna, 2025] 12′

Nonna rivoltella di Mario Bucci [Italia, 2025] 18′

Update di Luca Violante [Italia, 2025] 15′

Feliz Suicidio di Chesco Murillo Magallón [Spagna, 2025] 8′

Tethered di Alessandro Cino Zolfanelli [UK, 2025] 10′

Ore 18:00: Presentazione editoriale “Greenaway. Morte e decomposizione del cinema” di Stefano Bessoni [Bakemono Lab], alla presenza dell’autore e dell’editrice Valentina Cestra

Ore 18:30: Fantastic Forge & Stivaletti Studio presentano ‘Prima del Computer: 5 Capolavori, Effetti Artigianali’ – Masterclass dell’effettista Sergio Stivaletti

Ore 20:30: Presentazione editoriale Collana a fumetti “Universal Monsters” [saldaPress]

Ore 21:00: Speciale Focus Animazione – Proiezione lungometraggio in concorso “Sanatorium – Under The Sign of the Horglass” di Stephen e Timothy Quay [Polonia, 2024] + Fantacorti “The Girl Who Cried Pearls” di Chris Lavis e Maciek Szczerbowski [Canada, 2025] 18′; “Les bêtes” di Michael Granberry [USA, 2024] 12′; “Geometrie del tempo – Lo scarafaggio” di Francesca Ferrario [Italia, 2025] 4′, alla presenza della regista

Ore 23:00: Proiezione lungometraggio in concorso “Adorable Humans” di Anders Jon, Kasper Juhl, Michael Kunov, Michael Panduro [Danimarca, 2025] – 117’

Venerdì 28 Novembre:

Ore 16:00: Fantacorti Slot 2 (1h43′)

What’s In your Bag? di Béla Baptiste [Austria/USA, 2025] 5′

Whitch di Hoku Uchiyama [USA, 2025] 6′

Atom & Void di Gonçalo Almeida [Portogallo, 2024] 9′

Sarcum di Ignacio Malagón [Spagna, 2024] 13′, alla presenza del regista e della produttrice Laia Parral

Metus di Alberto Gelmi [Italia, 2024] 11′

Triangle di Joseph Diaz [Spagna, 2024] 17′

Cristina di Giulio Golfieri [Italia, 2025] 12′, alla presenza del regista

Haiku 27 di Nikolaj Servettini [Italia, 2025] 15′

Brick Boy di Scott Vasey [USA, 2025] 10′

Pimple di Fernando Alle [Portogallo, 2025] 5′

Ore 18:00: Presentazione editoriale “Toni Bellasalma” di Luca Blengino [Bugs Comics], alla presenza dell’editore Gianmarco Fumasoli

Ore 18:30: Proiezione lungometraggio in concorso: “Mother of Flies” di John e Zelda Adams e Toby Poser [USA, 2025] – 92’

Ore 20:30: Presentazione editoriale “La Saponificatrice. Ombre, nebbie e gran bolliti” di Paolo Di Orazio [Libraccio Editore], alla presenza dell’autore

Ore 21:00: Proiezione lungometraggio in concorso: “The Krampus Rises” di Andrea Dalfino [Italia, Spagna, USA, 2025] – Anteprima Italiana, alla presenza del regista e del cast – Sezione Panoramica Italia

Ore 23:00:

Proiezione lungometraggio in concorso “El ritual de Lily” di Manu Herrera [Spagna, 2025] – 105’, alla presenza del regista, dell’attrice protagonista Maggie García e del produttore Dainana

Sabato 29 Novembre:

Ore 16:00: Fantacorti Slot 3 (1h38′)The Devil Room di Duban Pinzón [Colombia, 2025] 12′

IURIMA – A Tale of Three Fishermen di PV Lehtinen [Finlandia, 2025] 24′

Amelìa di Rodolfo “Belusci” Croce e Fabio Orefice [Italia, 2024] 15′

Genesi di Carlo Recchilungo [Italia, 2025] 13′

Beyond the Sea di Vladimir Scavuzzo [Italia, 2025] 7′

Leonardo di Álvaro G. Company e Meka Ribera [Spagna, 2025] 15′

Ctrl-Z di Hover Pinilla [Spagna, 2025] 12′

Ore 18:00: Presentazione clip in anteprima del nuovo film di Claudio Fragasso “The Nuns – Ancora l’altro Inferno”, alla presenza del regista e del cast

Ore 18:30: Masterclass con il regista Lamberto Bava + Presentazione del libro “Dèmoni – La Rinascita” [Cut-Up Publishing], alla presenza dell’editore Fabio Nardini

Ore 20:30: Presentazione editoriale “Trofeo” di Emanuela Cocco [Zona42], alla presenza dell’autrice

Ore 21:00: Proiezione fuori concorso “Songbird” di Adam Mason [USA, 2020] – 85’, alla presenza del regista

Ore 23:00: Proiezione lungometraggio fuori concorso “La maschera del demonio” di Lamberto Bava [Italia, 1989] – 94’, in collaborazione con Severin Films

Domenica 30 Novembre:

Ore 16:00: Proiezione lungometraggio: in concorso: “Chain Reactions” di Alexandre O. Philippe [USA, 2024] – 103’

Ore 18:00: Bizzarro Bazar e Institute for Weird Culture – “The Weird Zone – Folli visioni dal cinema di confine” – Ivan Cenzi (Bizzarro Bazar) in conversazione con Paolo Gaudio

Ore 19:00: Proiezione fuori concorso: “Pesce d’Aprile” di Adam Mason [USA, 2019] – 81’, alla presenza del regista

Ore 20:30: Presentazione editoriale “Burton” di Lucio Perrimezzi, Tommaso Destefanis, Antonio Mlinaric [Green Moon Comics], alla presenza del disegnatore Antonio Mlinaric

Ore 21:00: Cerimonia di Premiazione con: Velvet Movie, Unitelma Sapienza, Giurati, Presidente Onorario, Mauro Manthomex Antonini, Sergio Stivaletti, Bugs Comics, Vespertilio Awards

A seguire Proiezione lungometraggio fuori concorso “Dèmoni” di Lamberto Bava [Italia, 1985] in occasione dei 40 anni del film, alla presenza del regista Lamberto Bava, del produttore Dario Argento e dell’effettista Sergio Stivaletti, in collaborazione con Titanus

Per informazioni

info@fanta-festival.it

www.fanta-festival.it

