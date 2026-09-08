Giovedì 10 settembre L’Elementare e i Fratelli Figurato si incontrano a Roma per una serata tra pizza, fritti, birra e musica

Roma e Napoli si incontrano a tavola, e lo fanno partendo da uno dei simboli più amati della cucina italiana: la pizza. Giovedì 10 settembre 2026, a Parco Appio, arriva Famo a mezzi, una serata che mette insieme la pizza romana de L’Elementare e l’impasto napoletano contemporaneo dei Fratelli Figurato, per un appuntamento all’insegna del gusto, della musica e della convivialità.

L’appuntamento prende il via alle 19.00 nel Cortile di Parco Appio, in via dell’Almone 105. L’ingresso è libero e la prenotazione è consigliata.

Il claim della serata è tutto romano: “Basta poco, che ce vo’”, una frase che racchiude perfettamente lo spirito dell’evento. Una pizza, una birra, un po’ di musica e la voglia di stare insieme: per una sera, Roma e Napoli mettono da parte la rivalità e scelgono di condividere la tavola.

Le pizze de L’Elementare si vestono da scugnizze

Il cuore della serata sarà il menu speciale “Figurato x L’Elementare”. Dopo il primo incontro andato in scena a Madrid, questa volta il viaggio si compie al contrario: sono i Fratelli Figurato, Riccardo e Vittorio, a reinterpretare a Roma alcuni dei gusti più rappresentativi de L’Elementare sulla loro pizza napoletana contemporanea.

Le iconiche Datte Foco e Marinara Doppia cambieranno quindi veste, incontrando un impasto caratterizzato da cornicione gonfio, stesura a schiaffo e cottura ad alta temperatura.

Il risultato sarà un incontro tra due tradizioni apparentemente lontane, ma accomunate dalla stessa capacità di trasformare un piatto semplice in un momento di convivialità.

A completare la proposta ci sarà anche un fritto firmato Fratelli Figurato: la frittatina di pasta alla genovese.

Per chi invece preferisce mantenere un approccio più classico, durante la serata sarà disponibile anche un menu Cortile ridotto, con Margherita, Rossa, Focaccia e Crostino.

Da Madrid a Roma, il nuovo capitolo del gemellaggio

Famo a mezzi nasce come secondo capitolo di un dialogo cominciato a Madrid, dove ha sede la pizzeria dei Fratelli Figurato. L’incontro mette a confronto due modi diversi di interpretare la pizza: da una parte la romana sottile e croccante, dall’altra la napoletana contemporanea, senza cercare un vincitore.

L’obiettivo è proprio quello di valorizzare le differenze e scoprire cosa può nascere quando tecniche, impasti e identità si incontrano.

Il nuovo claim romano, “Basta poco, che ce vo’”, raccoglie idealmente il testimone di “Lo importante es que sea buena”, che aveva accompagnato l’appuntamento madrileno.

Roma e Napoli, una serata senza rivalità

Roma e Napoli, in fondo, hanno più cose in comune di quanto vogliano ammettere. Dalla spavalderia romana alla cazzimma napoletana, da Rugantino a Pulcinella, passando per l’ironia e quella capacità tutta italiana di trasformare anche una semplice cena in un’occasione per incontrarsi.

E proprio la pizza diventa il linguaggio attraverso cui raccontare questo incontro.

Famo a mezzi non vuole infatti stabilire quale sia la pizza migliore, ma mettere in dialogo due identità gastronomiche forti, mostrando come tradizione e contaminazione possano convivere senza perdere autenticità.

L’appuntamento fa parte inoltre di un percorso attraverso cui L’Elementare intende promuovere anche a livello internazionale la cultura della pizza, partendo dalla tradizione romana e creando occasioni di confronto con gli altri grandi stili della pizza.

Famo a mezzi a Parco Appio: informazioni

Quando: giovedì 10 settembre 2026, dalle ore 19.00

Dove: Parco Appio – Cortile

Indirizzo: via dell’Almone 105, Roma

Ingresso: libero

Prenotazione: consigliata

La serata sarà accompagnata dalla musica di Dj Banana Aka White Trash, per una festa informale tra pizza, fritti, birra e convivialità.

Ingresso libero – prenotazione consigliata:

https://www.eventbrite.com/e/famo-a-mezzi-tickets-1997838124611