“Facciamo Pace”, l’evento di beneficenza dedicato ai 1000 bambini

Venite alla nostra festa!

FACCIAMO PACE

L’Ente Morale Tabor in collaborazione con l’associazione Religiosa Santa Sofia e Lux Holding, organizza “Facciamo Pace”, l’evento di beneficenza dedicato ai 1000 bambini, che vivono situazioni di marginalità e disagio sociale di cui circa 500 provenienti dall’ucraina.

L’8 ottobre dalle 16.30, presso la Basilica di Santa Sofia, la generosità di più realtà si incontra per una mission comune: restituire spensieratezza, diffondere un clima di pace e garantire serenità.

I Piccoli ospiti e le loro famiglie saranno coinvolte in una serie di iniziative ludiche e creative che vedono la direzione artistica di Piero Zinna.

Ospiti d’eccezione, spettacoli con i personaggi dei cartoni disney più amati, colonne sonore dei film intonate da una banda di 50 ragazzi. Tanti doni per regalare un sorriso ed animazione per emozionare i protagonisti dell’evento, in ultimo uno show pirotecnico renderà speciale la chiusura della manifestazione.

La sensibilità di Tabor verso la delicata e sofferta situazione attuale, rende l’iniziativa un’azione di supporto morale e pratico, una dichiarazione di speranza e una festa per preservare il valore inestimabile dell’infanzia.

Via di Boccea, 478, 00168 Roma RM