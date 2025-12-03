Dopo sette mesi di trionfi alle Isole Canarie, arriva finalmente in Italia il circo più innovativo mai realizzato, capace di catapultare il pubblico in un universo futuristico. È EVOLUTION – Il Circo del Futuro, che farà tappa a Roma, all’Eur, nell’area dell’ex Velodromo (via Oceano Pacifico 271), dal 6 dicembre 2025 all’8 febbraio 2026.

L’emozione incontra la tecnologia in questo nuovo, sorprendente progetto firmato Le Cirque Zoppis, la compagnia che ha già conquistato il pubblico con spettacoli come CirCuba, Aqua Circo e CircAfrica.

EVOLUTION non è semplicemente un circo, ma un’esperienza immersiva che rompe gli schemi tradizionali e trascina gli spettatori in un mondo dove adrenalina, innovazione e meraviglia si fondono, rigorosamente senza l’uso di animali.

Se oggi videogiochi e schermi ci proiettano in realtà alternative, EVOLUTION ribalta la prospettiva: e se la sfida più avvincente fosse quella vissuta dal vivo? Lo show risponde con performance mozzafiato in cui la tecnologia esalta – senza sostituirla – la straordinaria abilità umana. Qui gli artisti non sono avatar digitali, ma uomini e donne reali che mettono alla prova coraggio, equilibrio e forza, ricordandoci che la vita vera è la più emozionante delle avventure.

EVOLUTION ridefinisce il concetto di circo contemporaneo con un impatto visivo e acrobatico senza precedenti:

★ 40 artisti internazionali, ognuno con tecniche e stili unici.

★ Acrobazie estreme: numeri che sfidano la gravità, come artisti sospesi sostenuti soltanto dalla forza dei denti oppure trapezisti motorizzati che uniscono il rombo dei motori a evoluzioni aeree da brivido.

★ Un palcoscenico digitale immersivo, dominato da un gigantesco muro LED che trasforma ogni esibizione in un mondo a sé.

★ Tecnologia avanzata, con laser, proiezioni interattive e droni che amplificano l’atmosfera futuristica.

★ Luci scenografiche e costumi high-tech, per un colpo d’occhio spettacolare.

★ Momenti di pura adrenalina, che ricordano l’unicità delle emozioni vissute dal vivo.

EVOLUTION è un invito a sentire davvero: il brivido, la sorpresa, la risata, l’euforia. In due ore di show, il pubblico di ogni età sarà travolto da un’esperienza intensa, vibrante e irripetibile. Più che uno spettacolo, un viaggio verso il futuro dell’intrattenimento dal vivo.

Per informazioni e prevendite: www.evolutioncirco.com

Dal 6 dicembre 2025 all’8 febbraio 2026 | Eur – Viale Oceano Pacifico 162 (ex Velodromo)

Info: Tel. 393/1101227