La stagione calcistica 2025/26 è ormai alle porte e la Roma è al lavoro per prepararsi al meglio. Dopo alcuni anni complicati, i giallorossi puntano a tornare in Champions League e per farlo hanno scelto un nuovo allenatore di grande esperienza internazionale: Gian Piero Gasperini. L’ex tecnico dell’Atalanta, vincitore dell’Europa League 2023 con i nerazzurri, vuole portare una nuova mentalità e più qualità nella squadra.

Dopo un primo periodo di preparazione a Trigoria e alcune amichevoli in Germania e Francia, la Roma è ora in Inghilterra per la seconda fase del ritiro estivo. Qui i giallorossi affronteranno due partite amichevoli importanti: la prima, contro l’Aston Villa, si è conclusa con una netta sconfitta per 4-0, ma la squadra di Gasperini è chiamata a migliorare subito. Il prossimo appuntamento sarà sabato 9 agosto, quando la Roma affronterà l’Everton, club anch’esso di proprietà dei Friedkin, al nuovissimo Hill Dickinson Stadium.

Dove vedere Everton-Roma

La partita amichevole Everton-Roma sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva su DAZN. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 16:00 (ora italiana) di sabato 9 agosto. Per gli abbonati a DAZN sarà possibile seguire la partita comodamente da casa o in mobilità, grazie all’app disponibile su smart TV, smartphone, tablet e computer.

Il nuovissimo stadio dell’Everton

L’incontro si giocherà all’Hill Dickinson Stadium, il nuovo impianto dell’Everton con una capienza di circa 52.888 spettatori. Lo stadio è uno degli investimenti più importanti e costosi del calcio inglese recente, con una spesa prevista superiore a 750 milioni di sterline. Una delle curve è ispirata al muro dei tifosi del Borussia Dortmund, capace di ospitare fino a 13.000 persone, per garantire un’atmosfera infuocata.

Probabili formazioni

Everton (4-2-3-1): Pickford; Tarkowski, Keane, O’Brien, Mykolenko; Iroegbunam, Gueye; Ndiaye, Alcaraz, Garner; Beto.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Kumbulla, Hermoso; Wesley, Kone, Cristante, El Aynaoui; Soulé, Baldanzi; Ferguson.

I nuovi volti della Roma da tenere d’occhio

I tifosi romanisti avranno la possibilità di vedere all’opera alcune delle nuove acquisizioni estive di Gasperini, come Wesley dal Flamengo, El Aynaoui dal Lens, l’attaccante Evan Ferguson arrivato dal Brighton, oltre ai difensori Ghilardi (Verona) e Vasquez (Milan). La sfida contro l’Everton sarà un primo banco di prova importante per testare l’inserimento dei nuovi e la nuova guida tecnica.