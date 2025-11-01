Il primo fine settimana di novembre segna per Roma l’inizio di un mese ricchissimo di appuntamenti culturali, musicali e gastronomici. Tra le celebrazioni religiose del Giubileo 2025, le prime giornate autunnali e le ultime scie delle feste di Halloween, la Capitale offre oggi – sabato 1° novembre 2025 – un calendario fitto di eventi per tutti i gusti.

In primo piano: Roma Jazz Festival 2025

Prende ufficialmente il via oggi la 49ª edizione del Roma Jazz Festival, una delle rassegne musicali più attese dell’autunno.

Fino al 23 novembre, l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, la Casa del Jazz e il Club Monk ospitano concerti, performance e nuove produzioni orchestrali.

L’edizione 2025 è dedicata al mito di John Coltrane, con un tributo speciale che unisce figure storiche del jazz e giovani talenti della scena internazionale.

🎭 Teatro e spettacoli

Serata di grande emozione al Teatro dell’Opera di Roma, dove alle 18.00 si tiene una rappresentazione speciale della “Tosca” di Puccini, a 125 anni dalla prima messa in scena.

Al Teatro Brancaccio, Angelo Duro torna sul palco con “Ho tre belle notizie”, mentre al Teatro India l’attore Valerio Aprea interpreta il racconto di Sandro Bonvissuto Il giorno in cui mio padre mi ha insegnato ad andare in bicicletta.

Per i più piccoli, al Teatro Arcobaleno debutta Malefica e il segreto della Bella Addormentata, spettacolo fiabesco e interattivo per tutta la famiglia.

🎨 Mostre ed esposizioni

Prosegue la mostra “Echi barocchi e visioni urbane” di Piero Mascetti al Museo Carlo Bilotti di Villa Borghese, con trenta opere che raccontano la Roma contemporanea tra materia e colore.

Da segnalare anche la retrospettiva Franco Pinna – Fellini in scena! in via Veneto e Urs Fischer. After Nature alla Galleria Gagosian.

Intanto, ai Musei Vaticani, fino al 4 novembre si possono ammirare due celebri arazzi disegnati da Raffaello, eccezionalmente esposti nella Cappella Sistina.

🕊️ Il Giubileo 2025

Oggi, in Piazza San Pietro, si chiude il Giubileo del Mondo Educativo, con la Messa solenne nella giornata di Tutti i Santi.

Il mese di novembre proseguirà poi con il Giubileo del Mondo del Lavoro (8 novembre), dei Poveri (15-16 novembre) e dei Cori e delle Corali (22-23 novembre).

Pellegrini e turisti possono varcare la Porta Santa della Basilica di San Pietro anche senza registrazione, con biglietti gratuiti presso la Prefettura della Casa Pontificia.

🛍️ Mercatini, arte e creatività

Weekend all’insegna dello shopping sostenibile con Unique Market, allestito nelle Industrie Fluviali del quartiere Ostiense.

Oltre 50 espositori selezionati propongono artigianato, moda, ceramiche, design e vintage.

Sempre nel cuore di Roma, al Garum – Museo della Cucina (via dei Cerchi 87), torna Ficus al Massimo, il market indipendente vista Circo Massimo, dedicato a handmade, vinili e libri rari.

🌰 Sagre e gite fuori porta

Le sagre autunnali colorano i borghi del Lazio:

Festa della Castagna DOP a Vallerano (VT)

a Vallerano (VT) Giornate della Castagna a Canepina (VT)

a Canepina (VT) Sagra del Marrone a Rocca di Cave (RM)

a Rocca di Cave (RM) Festa dell’Autunno ad Amatrice (RI)

ad Amatrice (RI) Sagra della Callarosta a Carpineto Romano (RM)

a Carpineto Romano (RM) Profumi e sapori d’autunno a Trevignano Romano

a Trevignano Romano Festa della Castagna ad Ascrea, lago del Turano

Tra le più suggestive, la Castagnata di Jenne, ai piedi dei Monti Simbruini, e la Sagra dei Frascarelli a Rocca Sinibalda.

🏃‍♂️ Eventi sportivi e viabilità

La mattina del 1° novembre è dedicata alla tradizionale Corsa dei Santi, la gara podistica che attraversa il centro storico di Roma con partenza e arrivo in Piazza Papa Pio XII.

Previsti divieti di sosta e chiusure temporanee tra San Pietro, via dei Fori Imperiali e San Giovanni, con deviazioni per oltre 40 linee bus.

🦋 Eventi speciali e per famiglie

Alla Casa delle Farfalle (Appia Joy Park), si celebra il Día de los Muertos con installazioni colorate e laboratori creativi ispirati alla tradizione messicana.

Per chi ama la natura, il Museo delle Navi di Fiumicino apre eccezionalmente in serata con ingresso gratuito, tra antiche imbarcazioni romane e reperti unici.

✨ Roma da (ri)scoprire

Nel calendario di oggi anche aperture e visite speciali ai luoghi simbolo della città: