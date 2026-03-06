Weekend del 7 e 8 marzo a Roma tra mostre, eventi e mercati creativi: tanti appuntamenti in città nel fine settimana della Festa della Donna.

Il secondo weekend di marzo a Roma si preannuncia ricco di appuntamenti tra cultura, mostre, mercati creativi e grandi eventi: venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 marzo la Capitale offre numerose occasioni per uscire e scoprire luoghi e iniziative speciali. In un fine settimana che coincide anche con la Giornata internazionale della donna, molti eventi non possono che farsi momenti di riflessione, incontro e celebrazione dedicati al mondo femminile.

Motodays Roma 2026 a Fiera di Roma tra gli eventi deel weekend del 6, 7 e 8 Marzo

Dal 6 all’8 marzo tornano alla Fiera di Roma i Motodays 2026, uno degli eventi più attesi dagli appassionati di moto del Centro-Sud Italia. La quattordicesima edizione della manifestazione propone tre giorni di esposizioni, test ride e spettacoli dedicati al mondo delle due ruote. Oltre 25 brand partecipano all’evento, con 18 marchi disponibili per le prove su strada e off-road, tra cui Ducati, Yamaha, Honda e KTM.

La Flor – Natura al Femminile all’Orto Botanico

Domenica 8 marzo l’Orto Botanico di Roma ospita “La Flor – Natura al Femminile”, una giornata dedicata alla creatività e al talento delle donne. Tra incontri culturali, musica, laboratori e momenti di approfondimento, il programma accompagna i visitatori alla scoperta di storie e progetti legati al mondo femminile.

Ficus al Massimo tra gli eventi deel weekend del 7 e 8 Marzo

A un passo dall’area archeologica del Circo Massimo torna Ficus al Massimo, il mercatino creativo ospitato al Garum – Museo della Cucina. Sabato 7 e domenica 8 marzo, dalle 10:30 alle 20:00, tre sale e due piani del museo accolgono brand indipendenti, designer e artigiani provenienti da tutta Italia.

8 Marzo al MAXXI, ingresso gratuito

Per celebrare la Giornata Internazionale della Donna, domenica 8 marzo il MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo apre le porte con ingresso gratuito. Un’occasione per visitare gli spazi progettati da Zaha Hadid e scoprire le mostre dedicate all’arte contemporanea e all’architettura.

Mostra dedicata a Robert Doisneau al Museo del Genio

Tra gli appuntamenti culturali del momento spicca la grande mostra dedicata a Robert Doisneau al Museo del Genio di Roma. L’esposizione, aperta dal 5 marzo, presenta oltre 140 fotografie del celebre maestro della fotografia umanista francese. Attraverso scatti iconici e scene di vita quotidiana, la mostra racconta con poesia e ironia il Novecento europeo, con immagini celebri come “Il bacio dell’Hôtel de Ville”, diventata simbolo universale dell’amore parigino.

Photo Credits: Shutterstock