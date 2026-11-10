Mostre, conferenze, visite guidate e spettacoli al Planetario animano Roma dal 13 al 19 novembre 2026: tutte le iniziative della Sovrintendenza Capitolina tra musei, archeologia e divulgazione scientifica.

Una settimana tra musei, conferenze e visite guidate

Dal 13 al 19 novembre 2026 la programmazione autunnale della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali propone a Roma un fitto calendario di appuntamenti tra mostre, presentazioni editoriali, conferenze e visite guidate, con iniziative promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e Sovrintendenza Capitolina.

Museo di Roma a Palazzo Braschi e Museo di Roma in Trastevere

Al Museo di Roma a Palazzo Braschi è visitabile fino al 29 novembre la mostra Sénégal Contemporain, collettiva di artisti senegalesi che intrecciano materiali, tecniche e simboli attorno ai temi dell’identità, della memoria e della trasformazione.

Nella Sala Tenerani, il 17 novembre alle 16.30, per il ciclo “Libri al Museo” è in programma la presentazione del volume Giambattista Sartori Canova, Leopoldo Cicognara. Epistolario (1822-1833), a cura di Paolo Mariuz, con interventi di Ilaria Miarelli Mariani e Maria Vittoria Marini Clarelli.

Il 19 novembre alle 16.30, per il ciclo “Roma Racconta”, è previsto l’incontro Illusione barocca a piazza Navona: ritorno del «color d’aria» a palazzo Pamphilj, a cura dell’architetto Enrico Da Gai, dedicato al recente intervento di ripristino cromatico dell’edificio e alla storia del grande progetto barocco voluto da papa Innocenzo X Pamphilj.

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Nell’ambito del programma “Roma, la tua guida culturale” e del ciclo aMICi, mercoledì 18 novembre alle 17.30 al Museo di Roma in Trastevere è prevista una visita con interprete LIS alla mostra Fulco Pratesi. Acquerelli Pionieri, guidata da Isabella Pratesi e Olympia Pratesi e dedicata all’opera artistica del fondatore del WWF Italia.

Fori Imperiali, Esquilino e Centrale Montemartini

Giovedì 19 novembre alle 14.30, ai Fori Imperiali si svolge la visita guidata Paesaggi urbani: l’area dei Fori Imperiali nel corso dei secoli, dedicata all’evoluzione del profilo dell’area archeologica centrale di Roma, con appuntamento in piazza Madonna di Loreto.

Per il ciclo “Archeologia in Comune”, lo stesso giorno alle 11.30 è in programma una passeggiata nell’Esquilino Meridionale, tra resti di acquedotti, sepolcri di età repubblicana e testimonianze poco note di questo settore della città.

Alle 17.00, ai Musei Capitolini – Centrale Montemartini, l’appuntamento per bambine e bambini dai 7 ai 10 anni è con Chi ha paura del gorgoneion?, uno storytelling con laboratorio creativo dedicato al mito di Perseo e Medusa attraverso l’osservazione delle sculture del museo.

Spettacoli al Planetario e informazioni pratiche

Al Planetario di Roma prosegue il programma di spettacoli astronomici: tra i titoli in cartellone ci sono Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager, Ritorno alla stelle, Space Opera, Crociera nel cosmo, La magia dell’aurora boreale, La notte stellata, Il cielo degli innamorati e From Earth to the Universe in lingua inglese, con orari differenziati tra il 13 e il 19 novembre.

Per i più piccoli, sabato 14 novembre alle 12.00 torna lo spettacolo interattivo Girotondo tra i Pianeti, mentre domenica 15 novembre alle 16.00 Gabriele Catanzaro, nei panni del Dottor Stellarium, guida lo show Il Dottor Stellarium alla scoperta della Luna.

I biglietti per il Planetario si possono acquistare online tramite il circuito Vivaticket. Per tutte le informazioni su modalità di accesso, tariffe, eventi e visite nei musei civici è possibile consultare il portale Musei in Comune Roma e il sito della Sovrintendenza Capitolina.

Foto: Ufficio Stampa