Roma si conferma tra le città italiane più colpite dagli eventi meteo estremi, come dimostrato dalla violenta tempesta di ieri che ha flagellato la provincia con grandine e raffiche di vento fino a 80 km/h.

Il violento nubifragio che ieri, lunedì 22 giugno, ha colpito Roma e la provincia non è stato un semplice episodio di maltempo passeggero. È, al contrario, l’ennesima conferma sul campo di un trend strutturale ben più ampio e preoccupante. I dati dell’Osservatorio Città Clima, infatti, collocano stabilmente Roma, Milano e Genova in cima alla classifica delle città italiane più colpite dagli eventi meteo estremi. La Capitale, in particolare, si riscopre drammaticamente vulnerabile di fronte alla rapidità e all’intensità con cui si manifestano i nuovi scenari climatici.

Il break termico: grandine e raffiche a 80 km/h

La giornata di ieri ha visto l’arrivo del tanto annunciato break termico, un drastico calo delle temperature che ha bruscamente interrotto l’ondata di caldo africano. Questo scontro termico tra l’aria rovente preesistente e le correnti più fredde in arrivo ha generato una cella temporalesca violentissima.

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I danni maggiori si sono registrati nella provincia di Roma e sul litorale, in particolare nella zona di Fiumicino e sul litorale nord. Qui le raffiche di vento hanno sfiorato gli 80 km/h, trasformando la pioggia in una vera e propria tempesta orizzontale. La grandine è caduta fitta, danneggiando tetti, auto e coltivazioni, mentre le strade si sono allagate in pochi minuti a causa dell’incapacità della rete fognaria di assorbire masse d’acqua così concentrate nel tempo. Decine le chiamate ai Vigili del Fuoco per alberi abbattuti, rami spezzati e coperture divelte, uno scenario che purtroppo i romani stanno imparando a conoscere fin troppo bene.

Perché Roma è in cima alla classifica degli eventi estremi

L’evento di ieri si sposa perfettamente con le analisi nazionali che vedono i grandi centri urbani come i soggetti più esposti alla crisi climatica. Roma non fa eccezione, e i fattori che la penalizzano maggiormente si possono riassumere in alcuni punti chiave:

L’effetto “isola di calore urbano”: L’immensa cementificazione e l’asfalto trattengono il calore estivo, creando una bolla calda sopra la città. Quando arriva una perturbazione, questa energia termica accumulata funge da vero e proprio carburante per i temporali, rendendoli esplosivi.

L’immensa cementificazione e l’asfalto trattengono il calore estivo, creando una bolla calda sopra la città. Quando arriva una perturbazione, questa energia termica accumulata funge da vero e proprio carburante per i temporali, rendendoli esplosivi. Fragilità del patrimonio verde: Roma è una delle città più verdi d’Europa, ma la mancata manutenzione ordinaria e preventiva degli alberi d’alto fusto si traduce in crolli sistematici non appena il vento supera le medie stagionali.

Roma è una delle città più verdi d’Europa, ma la mancata manutenzione ordinaria e preventiva degli alberi d’alto fusto si traduce in crolli sistematici non appena il vento supera le medie stagionali. Impermeabilizzazione del suolo: Il cemento impedisce all’acqua di infiltrarsi naturalmente nel terreno. Di conseguenza, le piogge intense si trasformano istantaneamente in torrenti fognari superficiali, provocando i classici allagamenti lampo nei sottopassi e nelle zone depresse della città.

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L’episodio di ieri dimostra che l’adattamento climatico non è più un dibattito teorico per il futuro, ma un’esigenza urbanistica urgente per mettere in sicurezza la vita quotidiana dei cittadini.

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