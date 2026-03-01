Tra chiese monumentali e palazzi nobiliari, fontane scenografiche, marmi antichi e cortili nascosti, Roma è una città che sa accogliere anche chi ha un budget limitato. Marzo 2026 si conferma un mese ricchissimo di eventi gratuiti, visite libere, musei aperti senza biglietto e appuntamenti culturali accessibili a tutti.

Musei gratis a marzo 2026

Come ogni prima domenica del mese, il 1° marzo l’ingresso è gratuito nei musei civici e in numerosi siti archeologici statali (salvo diverse indicazioni e con eventuale prenotazione obbligatoria).

Il 29 marzo, invece, ultima domenica del mese, è possibile visitare gratuitamente i Musei Vaticani e la Cappella Sistina.

Sempre visitabili gratuitamente, negli orari previsti:

Museo delle Mura

Museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina

Museo di Casal de’ Pazzi

Palazzo Sciarra Colonna (dal mercoledì alla domenica)

Casa Pasolini (dal giovedì alla domenica)

Anche la programmazione culturale di marzo offre moltissime attività free o low cost:

Visite a ingresso libero al Parco Archeologico di Veio: 1, 15 e 29 marzo

Visite gratuite (con prenotazione obbligatoria) al FAO MuNe

Incontri “Leggiamo…” del Parco Archeologico dell’Appia Antica presso la Biblioteca Nelson Mandela: 2 e 9 marzo

Visite guidate gratuite al Parco dell’Appia Antica:

7 marzo – Complesso di Capo di Bove

14 marzo – Mausoleo di Cecilia Metella e Castrum Caetani

21 marzo – Tombe della via Latina

28 marzo – Villa dei Quintili e Casale di Santa Maria Nova

A qualcuno piace Classico: 3, 17 e 31 marzo

Visita guidata gratuita (con prenotazione) alla Casa Museo Alberto Moravia – 14 marzo

Mostra Architettura di una metamorfosi di Chiara Capobianco al Mattatoio (fino al 22 marzo)

Concerti gratuiti nella Chiesa di Santa Maria dell’Anima: 25 e 28 marzo

Conferenza del ciclo Il Museo che legge al Museo Nazionale Romano – Terme di Diocleziano, 25 marzo

Rassegna cinematografica Fritz Lang 50 al Palazzo Esposizioni Roma (fino al 29 marzo)

Parchi e natura: primavera a costo zero

Con l’arrivo della primavera tornano protagonisti anche i grandi parchi urbani, perfetti per passeggiate, sport e relax senza spendere nulla:

Villa Borghese

Villa Doria Pamphilj

Tra cultura, cinema, musica, archeologia e natura, marzo 2026 è il mese ideale per vivere Roma gratis e scoprire quanto la Capitale possa essere accessibile a tutti.