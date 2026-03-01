Tra chiese monumentali e palazzi nobiliari, fontane scenografiche, marmi antichi e cortili nascosti, Roma è una città che sa accogliere anche chi ha un budget limitato. Marzo 2026 si conferma un mese ricchissimo di eventi gratuiti, visite libere, musei aperti senza biglietto e appuntamenti culturali accessibili a tutti.
Musei gratis a marzo 2026
Come ogni prima domenica del mese, il 1° marzo l’ingresso è gratuito nei musei civici e in numerosi siti archeologici statali (salvo diverse indicazioni e con eventuale prenotazione obbligatoria).
Il 29 marzo, invece, ultima domenica del mese, è possibile visitare gratuitamente i Musei Vaticani e la Cappella Sistina.
Sempre visitabili gratuitamente, negli orari previsti:
Museo delle Mura
Museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina
Museo di Casal de’ Pazzi
Palazzo Sciarra Colonna (dal mercoledì alla domenica)
Casa Pasolini (dal giovedì alla domenica)
Visite guidate ed eventi culturali gratuiti
Anche la programmazione culturale di marzo offre moltissime attività free o low cost:
Visite a ingresso libero al Parco Archeologico di Veio: 1, 15 e 29 marzo
Visite gratuite (con prenotazione obbligatoria) al FAO MuNe
Incontri “Leggiamo…” del Parco Archeologico dell’Appia Antica presso la Biblioteca Nelson Mandela: 2 e 9 marzo
Visite guidate gratuite al Parco dell’Appia Antica:
7 marzo – Complesso di Capo di Bove
14 marzo – Mausoleo di Cecilia Metella e Castrum Caetani
21 marzo – Tombe della via Latina
28 marzo – Villa dei Quintili e Casale di Santa Maria Nova
A qualcuno piace Classico: 3, 17 e 31 marzo
Visita guidata gratuita (con prenotazione) alla Casa Museo Alberto Moravia – 14 marzo
Mostra Architettura di una metamorfosi di Chiara Capobianco al Mattatoio (fino al 22 marzo)
Concerti gratuiti nella Chiesa di Santa Maria dell’Anima: 25 e 28 marzo
Conferenza del ciclo Il Museo che legge al Museo Nazionale Romano – Terme di Diocleziano, 25 marzo
Rassegna cinematografica Fritz Lang 50 al Palazzo Esposizioni Roma (fino al 29 marzo)
Parchi e natura: primavera a costo zero
Con l’arrivo della primavera tornano protagonisti anche i grandi parchi urbani, perfetti per passeggiate, sport e relax senza spendere nulla:
Villa Borghese
Villa Doria Pamphilj
Tra cultura, cinema, musica, archeologia e natura, marzo 2026 è il mese ideale per vivere Roma gratis e scoprire quanto la Capitale possa essere accessibile a tutti.