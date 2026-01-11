Tra chiese monumentali, palazzi storici, fontane iconiche e angoli meno conosciuti ma ricchi di fascino, Roma continua a offrire moltissime occasioni gratuite anche a gennaio 2026, ideali per residenti e visitatori con un budget limitato.



Il calendario culturale della Capitale propone musei aperti, mostre, concerti, visite guidate ed eventi speciali a ingresso libero o a costi simbolici.

Per quanto riguarda i musei, resta uno degli appuntamenti più attesi del mese: domenica 25 gennaio l’ingresso ai Musei Vaticani sarà gratuito, come ogni ultima domenica del mese, dalle 9 alle 14 (ultimo ingresso alle 12.30). In alcuni casi è richiesta la prenotazione e il biglietto gratuito potrebbe non includere le grandi mostre temporanee: è sempre consigliata la verifica sui siti ufficiali.

Fino al 31 gennaio, in tutti i giorni di apertura (escluso il lunedì), è inoltre possibile visitare otto piccoli musei sempre gratuiti, con collezioni che spaziano dalla preistoria all’arte moderna e contemporanea.

Gli 8 piccolo musei gratuiti sono: Villa di Massenzio, Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Museo delle Mura, Museo Carlo Bilotti, Museo Napoleonico, Museo Pietro Canonica, Museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina, Museo di Casal de’ Pazzi.



A ingresso libero anche Palazzo Sciarra Colonna (dal mercoledì alla domenica) e Casa Pasolini, nuovo spazio culturale nel quartiere Rebibbia, aperto dal giovedì alla domenica.



Ogni ultimo venerdì del mese è visitabile gratuitamente anche la Collezione Farnesina del Ministero degli Affari Esteri, mentre Palazzo Chigi, sede del Governo, apre le sue porte senza biglietto il 17 e il 24 gennaio.

Ricca anche la proposta di mostre ed eventi culturali gratuiti o low cost.

Tra le iniziative da segnalare: le installazioni di Maurizio Nannucci sul Gazometro e Io sono il bosco. Io sono il mare al Teatro del Lido di Ostia (dal 16 gennaio); le mostre Fausto Pirandello. La magia del quotidiano all’Accademia Nazionale di San Luca, Adel Abdessemed. Primavera Romana alla Galleria Continua, Antartide, il continente bianco al CNR (fino al 23 gennaio), Giorgio Morandi nella Collezione Eni al Palazzo delle Esposizioni (fino all’11 gennaio) e La Bibbia di Borso d’Este nella Biblioteca del Senato (fino al 16 gennaio).

Non mancano appuntamenti all’aperto e visite speciali, come la passeggiata Cammini verso Roma – Via Francigena del 24 gennaio, le aperture straordinarie di Archeologia in Comune 2026, e le visite gratuite alla Casa Museo Alberto Moravia (10 gennaio), a Porta del Popolo (11 gennaio) e al giardino dell’Istituto Giapponese di Cultura.

Spazio anche alla musica e al cinema: dal 10 al 31 gennaio la Casa del Cinema propone la rassegna C’era una volta il 1976 con biglietti a 5 euro, mentre l’11 gennaio nella Basilica di Santa Cecilia è in programma una Messa con il coro di voci bianche dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Tornano infine i concerti gratuiti della Cappella Paolina al Quirinale, ogni domenica a partire dall’11 gennaio.