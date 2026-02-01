Tra chiese barocche, palazzi nobiliari, fontane monumentali e angoli segreti, Roma si conferma anche a febbraio una città accogliente per chi vuole vivere la cultura senza svuotare il portafoglio. Il calendario del mese è ricchissimo di eventi gratuiti, tra musei aperti, mostre, cinema, concerti e feste tradizionali: un’occasione perfetta per residenti e turisti curiosi.

Musei gratis e aperture speciali

Dal 1° febbraio entra in vigore il nuovo sistema tariffario comunale: tutti i residenti di Roma e della Città Metropolitana possono accedere gratuitamente ai musei e monumenti di competenza di Roma Capitale.

Per i non residenti, il 1° febbraio – come ogni prima domenica del mese – l’ingresso è gratuito sia nei musei civici sia nei luoghi della cultura nazionali. Attenzione però: in alcuni casi è richiesta la prenotazione e il biglietto gratuito può non includere le grandi mostre temporanee.

Da segnare in agenda anche il 22 febbraio, ultima domenica del mese, quando i Musei Vaticani aprono gratuitamente dalle 9 alle 14 (ultimo ingresso alle 12.30).

Sempre visitabili senza biglietto, per tutti:

Museo delle Mura

Museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina

Museo di Casal de’ Pazzi (dal martedì alla domenica)

(dal martedì alla domenica) Casa Museo Alberto Moravia (secondo sabato del mese)

(secondo sabato del mese) Palazzo Sciarra Colonna (dal mercoledì alla domenica)

(dal mercoledì alla domenica) Casa Pasolini (dal giovedì alla domenica)

Ogni ultimo venerdì del mese è inoltre possibile visitare gratuitamente la Collezione Farnesina del Ministero degli Affari Esteri, mentre il 7 e il 21 febbraio apre le sue porte anche Palazzo Chigi, storica sede del Governo italiano.

Eventi, cinema e teatro a costo zero

Febbraio porta con sé anche una vivace programmazione di eventi gratuiti o low cost. Tra i più attesi, la Festa di Capodanno Cinese – Anno del Cavallo 2026, in programma il 21 e 22 febbraio ai Giardini Nicola Calipari, in piazza Vittorio Emanuele II: danze, colori e tradizioni per un evento ormai centrale nel panorama cittadino.

Per gli amanti del cinema, tornano le rassegne:

Filmissimi – Il cinema tedesco d’autore al Goethe-Institut (12 e 26 febbraio)

al Goethe-Institut (12 e 26 febbraio) A qualcuno piace classico 2026 a Palazzo Esposizioni (3 e 17 febbraio)

A teatro, spazio anche alla contemporaneità con “Bomba o non bomba”, favola teatrale in scena al Teatro San Carlino il 14 e 15 febbraio.

Numerose anche le mostre gratuite ospitate in tutta la città, tra cui:

Notargiacomo in velocità al Mattatoio

Barbara Yelin: Disegnare le vite al Goethe-Institut

Fausto Pirandello. La magia del quotidiano all’Accademia Nazionale di San Luca

Primavera Romana di Adel Abdessemed alla Galleria Continua

Affrettati lentamente. Conversation Piece Part XI alla Fondazione Memmo

Grandi Maestri della Fotografia – László Moholy-Nagy all’Accademia d’Ungheria

From Pop to Eternity a La Vaccheria

Proseguono inoltre le iniziative di Archeologia in Comune 2026, con aperture straordinarie e visite guidate, tra cui l’Arco di Malborghetto, con mostra e giochi interattivi per bambini, e le visite all’ex chiesa di Santa Marta al Collegio Romano (5, 12 e 19 febbraio).

Musica e concerti

La musica non manca: il 25 febbraio la Sala Accademica del Conservatorio di Santa Cecilia ospita il concerto “Mingus! A Long Journey from Nogales to Cuernavaca” con la Santa Cecilia Jazz Orchestra.

Tornano anche i concerti e le lezioni aperte di MarteDìMUSA (10, 17 e 24 febbraio) e i suggestivi concerti d’organo nella chiesa di Sant’Antonio dei Portoghesi (7, 14, 21 e 28 febbraio).