Tra chiese barocche, palazzi nobiliari, fontane monumentali e angoli segreti, Roma si conferma anche a febbraio una città accogliente per chi vuole vivere la cultura senza svuotare il portafoglio. Il calendario del mese è ricchissimo di eventi gratuiti, tra musei aperti, mostre, cinema, concerti e feste tradizionali: un’occasione perfetta per residenti e turisti curiosi.
Musei gratis e aperture speciali
Dal 1° febbraio entra in vigore il nuovo sistema tariffario comunale: tutti i residenti di Roma e della Città Metropolitana possono accedere gratuitamente ai musei e monumenti di competenza di Roma Capitale.
Per i non residenti, il 1° febbraio – come ogni prima domenica del mese – l’ingresso è gratuito sia nei musei civici sia nei luoghi della cultura nazionali. Attenzione però: in alcuni casi è richiesta la prenotazione e il biglietto gratuito può non includere le grandi mostre temporanee.
Da segnare in agenda anche il 22 febbraio, ultima domenica del mese, quando i Musei Vaticani aprono gratuitamente dalle 9 alle 14 (ultimo ingresso alle 12.30).
Sempre visitabili senza biglietto, per tutti:
- Museo delle Mura
- Museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina
- Museo di Casal de’ Pazzi (dal martedì alla domenica)
- Casa Museo Alberto Moravia (secondo sabato del mese)
- Palazzo Sciarra Colonna (dal mercoledì alla domenica)
- Casa Pasolini (dal giovedì alla domenica)
Ogni ultimo venerdì del mese è inoltre possibile visitare gratuitamente la Collezione Farnesina del Ministero degli Affari Esteri, mentre il 7 e il 21 febbraio apre le sue porte anche Palazzo Chigi, storica sede del Governo italiano.
Eventi, cinema e teatro a costo zero
Febbraio porta con sé anche una vivace programmazione di eventi gratuiti o low cost. Tra i più attesi, la Festa di Capodanno Cinese – Anno del Cavallo 2026, in programma il 21 e 22 febbraio ai Giardini Nicola Calipari, in piazza Vittorio Emanuele II: danze, colori e tradizioni per un evento ormai centrale nel panorama cittadino.
Per gli amanti del cinema, tornano le rassegne:
- Filmissimi – Il cinema tedesco d’autore al Goethe-Institut (12 e 26 febbraio)
- A qualcuno piace classico 2026 a Palazzo Esposizioni (3 e 17 febbraio)
A teatro, spazio anche alla contemporaneità con “Bomba o non bomba”, favola teatrale in scena al Teatro San Carlino il 14 e 15 febbraio.
Mostre e visite guidate
Numerose anche le mostre gratuite ospitate in tutta la città, tra cui:
- Notargiacomo in velocità al Mattatoio
- Barbara Yelin: Disegnare le vite al Goethe-Institut
- Fausto Pirandello. La magia del quotidiano all’Accademia Nazionale di San Luca
- Primavera Romana di Adel Abdessemed alla Galleria Continua
- Affrettati lentamente. Conversation Piece Part XI alla Fondazione Memmo
- Grandi Maestri della Fotografia – László Moholy-Nagy all’Accademia d’Ungheria
- From Pop to Eternity a La Vaccheria
Proseguono inoltre le iniziative di Archeologia in Comune 2026, con aperture straordinarie e visite guidate, tra cui l’Arco di Malborghetto, con mostra e giochi interattivi per bambini, e le visite all’ex chiesa di Santa Marta al Collegio Romano (5, 12 e 19 febbraio).
Musica e concerti
La musica non manca: il 25 febbraio la Sala Accademica del Conservatorio di Santa Cecilia ospita il concerto “Mingus! A Long Journey from Nogales to Cuernavaca” con la Santa Cecilia Jazz Orchestra.
Tornano anche i concerti e le lezioni aperte di MarteDìMUSA (10, 17 e 24 febbraio) e i suggestivi concerti d’organo nella chiesa di Sant’Antonio dei Portoghesi (7, 14, 21 e 28 febbraio).