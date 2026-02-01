Tra chiese barocche, palazzi nobiliari, fontane monumentali e angoli segreti, Roma si conferma anche a febbraio una città accogliente per chi vuole vivere la cultura senza svuotare il portafoglio. Il calendario del mese è ricchissimo di eventi gratuiti, tra musei aperti, mostre, cinema, concerti e feste tradizionali: un’occasione perfetta per residenti e turisti curiosi.

Musei gratis e aperture speciali

Dal 1° febbraio entra in vigore il nuovo sistema tariffario comunale: tutti i residenti di Roma e della Città Metropolitana possono accedere gratuitamente ai musei e monumenti di competenza di Roma Capitale.
Per i non residenti, il 1° febbraio – come ogni prima domenica del mese – l’ingresso è gratuito sia nei musei civici sia nei luoghi della cultura nazionali. Attenzione però: in alcuni casi è richiesta la prenotazione e il biglietto gratuito può non includere le grandi mostre temporanee.

Da segnare in agenda anche il 22 febbraio, ultima domenica del mese, quando i Musei Vaticani aprono gratuitamente dalle 9 alle 14 (ultimo ingresso alle 12.30).

Sempre visitabili senza biglietto, per tutti:

  • Museo delle Mura
  • Museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina
  • Museo di Casal de’ Pazzi (dal martedì alla domenica)
  • Casa Museo Alberto Moravia (secondo sabato del mese)
  • Palazzo Sciarra Colonna (dal mercoledì alla domenica)
  • Casa Pasolini (dal giovedì alla domenica)

Ogni ultimo venerdì del mese è inoltre possibile visitare gratuitamente la Collezione Farnesina del Ministero degli Affari Esteri, mentre il 7 e il 21 febbraio apre le sue porte anche Palazzo Chigi, storica sede del Governo italiano.

Eventi, cinema e teatro a costo zero

Febbraio porta con sé anche una vivace programmazione di eventi gratuiti o low cost. Tra i più attesi, la Festa di Capodanno Cinese – Anno del Cavallo 2026, in programma il 21 e 22 febbraio ai Giardini Nicola Calipari, in piazza Vittorio Emanuele II: danze, colori e tradizioni per un evento ormai centrale nel panorama cittadino.

Per gli amanti del cinema, tornano le rassegne:

  • Filmissimi – Il cinema tedesco d’autore al Goethe-Institut (12 e 26 febbraio)
  • A qualcuno piace classico 2026 a Palazzo Esposizioni (3 e 17 febbraio)

A teatro, spazio anche alla contemporaneità con “Bomba o non bomba”, favola teatrale in scena al Teatro San Carlino il 14 e 15 febbraio.

Mostre e visite guidate

Numerose anche le mostre gratuite ospitate in tutta la città, tra cui:

  • Notargiacomo in velocità al Mattatoio
  • Barbara Yelin: Disegnare le vite al Goethe-Institut
  • Fausto Pirandello. La magia del quotidiano all’Accademia Nazionale di San Luca
  • Primavera Romana di Adel Abdessemed alla Galleria Continua
  • Affrettati lentamente. Conversation Piece Part XI alla Fondazione Memmo
  • Grandi Maestri della Fotografia – László Moholy-Nagy all’Accademia d’Ungheria
  • From Pop to Eternity a La Vaccheria

Proseguono inoltre le iniziative di Archeologia in Comune 2026, con aperture straordinarie e visite guidate, tra cui l’Arco di Malborghetto, con mostra e giochi interattivi per bambini, e le visite all’ex chiesa di Santa Marta al Collegio Romano (5, 12 e 19 febbraio).

Musica e concerti

La musica non manca: il 25 febbraio la Sala Accademica del Conservatorio di Santa Cecilia ospita il concerto “Mingus! A Long Journey from Nogales to Cuernavaca” con la Santa Cecilia Jazz Orchestra.
Tornano anche i concerti e le lezioni aperte di MarteDìMUSA (10, 17 e 24 febbraio) e i suggestivi concerti d’organo nella chiesa di Sant’Antonio dei Portoghesi (7, 14, 21 e 28 febbraio).