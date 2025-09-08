Settembre porta con sé una nuova occasione per vivere Roma attraverso la musica, il teatro e l’arte. Ai Giardini dell’Acqua Paola, uno degli angoli più affascinanti del Gianicolo, torna la quarta edizione della rassegna “Eventi a Fontana”, un appuntamento che unisce spettacolo e cultura in una delle cornici più suggestive della Capitale.

Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>>

La rassegna, organizzata dall’Associazione culturale Il Posto delle Fragole con la direzione artistica di Gabriele Manili, propone un programma ricco di spettacoli, concerti, incontri e conferenze a ingresso gratuito. L’obiettivo è trasformare i Giardini dell’Acqua Paola in un vero e proprio salotto culturale all’aperto, accessibile sia ai romani che ai turisti.

La location unica nel cuore di Roma

Situati sopra il celebre Fontanone del Gianicolo, i Giardini offrono una vista spettacolare sulla città e custodiscono anche un tesoro nascosto: il giardino interno, solitamente chiuso al pubblico, che per l’occasione sarà aperto in via straordinaria. Qui, tra colonne antiche, capitelli, iscrizioni e stemmi papali, i visitatori possono immergersi in un percorso che intreccia natura, storia e arte.

La storia dietro il Fontanone

La Fontana dell’Acqua Paola, realizzata tra il 1610 e il 1614, è uno dei monumenti simbolo di Roma. Nota per le sue scenografiche arcate e il grande bacino marmoreo, è stata immortalata in film iconici come “La grande bellezza” e “Spectre”. Il suo fascino barocco, arricchito da draghi e aquile, racconta la storia della famiglia Borghese e di Papa Paolo V, committente dell’opera.

Come partecipare agli eventi

Tutti gli appuntamenti della rassegna “Eventi a Fontana” sono gratuiti, ma è necessaria la prenotazione al numero 328 6692116. Le serate si svolgeranno per tutto il mese di settembre e offrono l’occasione di vivere un’esperienza che unisce spettacolo, musica, arte e storia in una delle location più suggestive di Roma.

PROGRAMMA AGGIORNATO

ROMA Municipio I Roma Centro

TEATRO MUSICA LIBRI ARTE Eventi a Fontana DIREZIONE ARTISTICA GABRIELE MANILI

SETTEMBRE 2025 FONTANONE DEL GIANICOLO GIARDINI DELL’ACQUA PAOLA VIA GARIBALDI

Riapre il palco più panoramico di Roma. I Giardini dell’Acqua Paola, il delizioso spazio sopra il Fontanone del Gianicolo, nel mese di settembre ospiterà spettacoli, concerti, conferenze artistiche e molto altro.

INGRESSO LIBERO (prenotazione al 328 6692116, valida fino a 10 minuti prima dell’inizio)

Il programma degli appuntamenti fissi e degli spettacoli. Direzione artistica di Gabriele Manili.

Il Posto delle Fragole – Associazione Culturale

GLI APPUNTAMENTI FISSI

TUTTI I LUNEDÌ ORE 18.30 – LABORATORIO TEATRALE Voce, spazio, movimento, interpretazione e… gioco! Una manciata di lezioni teatrali adatte a tutti, spassose e giocose. Una occasione divertente e leggera per approcciare conoscere dal di dentro il teatro. Ogni lezione è a sé stante, puoi partecipare anche ad un solo incontro. a cura di Gabriele Manili. (no lunedì 22)

TUTTI I MARTEDÌ ORE 21.00 – “CONSIGLIANSI LIBRI”, serata di letture.

TUTTI I MERCOLEDÌ ORE 21.00 – “STORIE DI ROMA”, serata di storytelling.

TUTTI I GIOVEDÌ ORE 18.30 – BOOK CROSSING.

GLI SPETTACOLI

Giovedì 11 settembre Book crossing, ore 18.30 “Invenzioni Medioevali” – conferenza artistica, ore 21.00

Venerdì 12 settembre “Con altri occhi” – presentazione libro, ore 18.30 “UP! UP!”, improvvisazione teatrale, ore 21.00

Sabato 13 settembre “Avevo gli occhi belli” – presentazione libro, ore 18.30 “L’Urlo di M” – conferenza artistica, ore 21.00

Martedì 16 settembre “Consigliansi libri”, serata di letture, ore 21.00

Mercoledì 17 settembre “Yoga”, ore 18.30

Giovedì 18 settembre Book crossing, ore 18.30 Serata di poesia, a cura di Renato Fiorito, ore 21.00

Venerdì 19 settembre “Liberi Sempre” – Concerto reading, ore 21.00

Sabato 20 settembre “L’Insegnamento di Don Lorenzo Milani” – presentazione libro, ore 18.30 “È viva l’arte” – conferenza artistica, ore 21.00

Lunedì 22 settembre “Bar cinghiale” – spettacolo teatrale, ore 21.30

Martedì 23 settembre “Consigliansi libri”, serata di letture, ore 21.00

Appuntamenti a ingresso libero, previa prenotazione al numero 328 6692116.

SCARICA Il PROGRAMMA di settembre 2025.

Foto: Shutterstock