Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali

Al via una nuova settimana all’insegna dell’arte e della cultura a Roma. Dal 30 ottobre al 5 novembre, la Capitale ospiterà un ricco calendario di iniziative e appuntamenti diffusi promossi da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

Nelle sale terrene di Palazzo dei Conservatori, ai Musei Capitolini, è prorogata al 10 gennaio 2027 la mostra ANGELI. Messaggeri, custodi e viandanti. Le sublimi creature dall’Antico al Contemporaneo: un percorso espositivo tra arte e spiritualità che riunisce un corpus di opere dedicato al ruolo delle figure angeliche nella tradizione artistica occidentale, spaziando dall’archeologia agli artefatti del XXI secolo.

www.museicapitolini.org/it/mostra-evento/angeli-messaggeri-custodi-e-viandanti-le-sublimi-creature-dallantico-al-contemporaneo

Nell’ambito di Roma, la tua guida culturale – il programma di visite, incontri e formazione –, per il ciclo aMICi (attività gratuite riservate ai possessori di Roma MIC Card) venerdì 30 ottobre alle 10.00 è in programma la visita Tutti insieme ai Fori Imperiali, un percorso su passerelle completamente privo di barriere architettoniche che illustra il Foro di Traiano, con la Colonna e i resti della Basilica Ulpia, fino al Foro di Cesare, passando per i sotterranei ricavati nelle cantine del quartiere Alessandrino. Appuntamento all’ingresso dell’Area archelogica dei Fori Imperiali, in piazza Madonna di Loreto (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 15 partecipanti).

www.sovraintendenzaroma.it/content/amici-tutti-insieme-ai-fori-imperiali-4

Gli appuntamenti di aMICi proseguono martedì 3 novembre alle 17.15 con la visita Tutto ebbe inizio il 13 gennaio del 1732 (con interprete LIS) alla scoperta del Museo del Teatro Argentina attraverso la sua collezione di dipinti, costumi di scena, macchine teatrali e bassorilievi. Appuntamento in largo di Torre Argentina 52 (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 20 partecipanti) (www.sovraintendenzaroma.it/content/amici-tutto-ebbe-inizio-il-13-gennaio-del-1732-9), mentre giovedì 5 novembre (ore 15.45), al Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, la visita L’Assiria, la sua riscoperta, la sua eredità illustra i caratteri principali della cultura figurativa del mondo assiro e la storia della sua riscoperta a partire da alcuni rilievi conservati al Museo (prenotazione consigliata allo 060608, massimo 25 partecipanti).

www.museobarracco.it/it/didattica/amici-l-assiria-la-sua-riscoperta-la-sua-eredit

Sabato 31 ottobre doppio appuntamento in calendario per il ciclo Archeologia in Comune. Alle 10.00, la passeggiata al Parco degli acquedotti illustra la storia e il funzionamento del più importante sistema di approvvigionamento idrico dell’antichità. Il percorso parte da via Lemonia (angolo Circonvallazione Tuscolana) e si snoda a partire dall’area denominata Roma Vecchia (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 25 partecipanti). www.sovraintendenzaroma.it/content/una-passeggiata-tra-acquedotti-antichi-e-moderni-4

Alle 11.30 è in programma una visita al Sepolcro di largo Talamo, monumento funerario di età repubblicana situato lungo l’antica via Collatina. L’iniziativa ne approndisce la storia, la struttura e gli apparati decorativi: rinvenuto nel 1935 e ricomposto dopo i danneggiamenti della Seconda guerra mondiale, il sepolcro è stato di recente riaperto al pubblico a seguito dei restauri finanziati con fondi PNRR (appuntamento in largo Talamo; prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 15 partecipanti). www.sovraintendenzaroma.it/content/visita-al-sepolcro-di-largo-talamo

Gli itinerari urbani proseguono mercoledì 4 novembre, alle 11.00, con una passeggiata nel settore settentrionale del Rione Esquilino alla scoperta di testimonianze archeologiche meno conosciute dell’area, tra cui un tratto nascosto della prima cinta muraria della città, una fontana monumentale e resti di opere idrauliche. Appuntamento presso il Giardino dell’Acquario Romano, in piazza Manfredo Fanti (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 15 partecipanti). www.sovraintendenzaroma.it/content/il-rione-esquilino-9

Lo stesso mercoledì 4 novembre, per le Passeggiate Romane, alle 14.00 è in programma una visita alla Torre del Papito, spesso confusa con la Torre Argentina, una delle poche costruzioni romane medievali giunta a noi nella sua interezza. La visita si svolge nello spazio antistante la torre per poi condurre fino al sottotetto. Appuntamento in piazza dei Calcarari, presso il bookshop (attività non adatta a persone con difficoltà motorie, prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 8 partecipanti).

www.sovraintendenzaroma.it/content/non-e-la-torre-argentina-ma-del-papito-29

Il programma potrebbe subire variazioni. Per tutti gli eventi, visite e incontri, info e prenotazioni allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9.00-19.00). Modalità di accesso e tariffe su www.museiincomuneroma.it; www.sovraintendenzaroma.it