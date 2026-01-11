Roma offre anche oggi – Domenica 11 Gennaio – un ricco calendario di eventi tra visite guidate, mostre, teatro, festival, attività per famiglie e molto altro. Dalle iniziative culturali ai percorsi immersivi, la Capitale si conferma viva anche in pieno inverno.
Spettacoli e Festival
- Woody Allen Festival – due giorni dedicati all’universo del celebre regista: proiezioni di film cult, incontri e musica.
- Evolution – Il Circo del Futuro – uno spettacolo moderno che combina tecnologia, acrobazie e narrazione visiva (programma in corso fino a febbraio).
Mostre e musei
- Rubens e Caravaggio nella Chiesa di Sant’Agnese in Agone – esposizione gratuita con capolavori barocchi e rinascimentali.
- Art Revive: esperienza digitale e immersiva – percorso interattivo che unisce arte e tecnologia.
- La più grande mostra di mattoncini LEGO® in Europa – un evento originale per tutte le età.
- Titanic a Roma, Forte Trionfale – esposizione dedicata alla storia e ai reperti del celebre transatlantico.
- Spettacoli astronomici al Planetario di Roma con programmazioni dedicate a stelle e pianeti per grandi e piccini.
Visite guidate e attività culturali
- Visite gratuite alla Casa Museo Alberto Moravia – tappa imperdibile per gli amanti della letteratura e dell’arte moderna.
- Mercato Campagna Amica al Circo Massimo – mercatino con prodotti del territorio, street food e specialità locali.
Cinema e intrattenimento
- Programmazione speciale al Cinema Tiziano, con titoli in programma anche per oggi.
Molti degli appuntamenti segnalati includono ingressi gratuiti o attività senza costi aggiuntivi, come visite guidate e mostre aperte al pubblico.