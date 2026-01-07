Un ricco calendario di iniziative culturali e attività didattiche, promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria di Roma Capitale, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, inaugura il 2026 tra visite, incontri, passeggiate archeologiche e itinerari alla scoperta della città. Ecco alcuni appuntamenti in programma dal 9 al 15 gennaio.

Sabato 10 gennaio, come ogni secondo sabato del mese, alle 10.00 e alle 11.00 tornano le visite alla Casa Museo Alberto Moravia, il grande attico affacciato sul Lungotevere della Vittoria ricco di libri e opere d’arte dove lo scrittore ha trascorso la seconda parte della vita, dal 1963 al 1990. La visita avvicinerà i partecipanti al lato pubblico di Moravia ma anche quello privato, attraversando i diversi ambienti che conservano tracce dei suoi viaggi e delle sue frequentazioni. Attività gratuita con prenotazione obbligatoria allo 060608 (massimo 15 partecipanti).

https://www.casaalbertomoravia.it/it/didattica/visita-alla-casa-museo-alberto-moravia-gennaio-2026

Primo appuntamento dell’anno con Le parole delle scrittrici, la rassegna che esplora la storia e la cultura delle donne attraverso la loro scrittura. Giovedì 15 gennaio alle 17.00, al Museo di Roma in Trastevere, Elisabetta Marino (Università Tor Vergata) terrà una conferenza su Susan Caperna Lloyd, poliedrica artista americana che, partendo dalle radici italiane, indaga il legame tra culture distanti unendo narrazione, fotografia e cinema. Attività gratuita a ingresso libero nella sola Sala Multimediale, sede dell’incontro.

https://www.museodiromaintrastevere.it/it/didattica/susan-caperna-lloyd

Proseguono le iniziative di Roma, la tua guida culturale, il programma di incontri, rivolti a tutti, per conoscere il patrimonio culturale di Roma Capitale.

Nuovi appuntamenti per il ciclo aMICi, attività gratuite riservate ai possessori di Roma MIC Card (tutte con prenotazione obbligatoria allo 060608).

Alla mostra 1350. Il Giubileo senza Papa è dedicata una visita con interprete LIS in programma sabato 10 e mercoledì 14 gennaio alle 15.00 ai Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali. La mostra espone opere da Roma, dal Vaticano, dall’Italia e dalla Francia, oltre a un nucleo importante dalle collezioni capitoline, per illustrare gli eventi legati al secondo Anno Santo della storia, l’unico celebrato mentre il papa non risiedeva in città (massimo 15 partecipanti).

https://www.mercatiditraiano.it/it/didattica/amici-visita-alla-mostra-1350-il-giubileo-senza-papa-3

https://www.mercatiditraiano.it/it/didattica/amici-visita-alla-mostra-1350-il-giubileo-senza-papa-4

Martedì 13 gennaio sono in calendario due iniziative, entrambe con il supporto dell’interpretariato LIS. Tra archeologia industriale e opere classiche, alle 17.00 si terrà una visita alla Sala Caldaiedei Musei Capitolini Centrale Montemartini, dove una colossale caldaia a carbone del 1950 è circondata da statue e mosaici che rievocano la ricca decorazione degli Horti Romani (massimo 25 partecipanti).

https://www.centralemontemartini.org/it/didattica/amici-sala-caldaie-archeologia-industriale-e-decorazioni-degli-horti-romani

Alle 17.15, invece, l’appuntamento è al Museo del Teatro Argentina, in largo di Torre Argentina 52, dove Tutto ebbe inizio il 13 gennaio del 1732: una delle istituzioni teatrali più antiche e prestigiose d’Italia, il Teatro Argentina, compie 294 anni; per l’occasione sarà possibile rivivere alcuni dei momenti più significati della sua storia, attraverso le opere esposte nel piccolo museo. Appuntamento in largo di Torre Argentina 52, davanti la biglietteria (massimo 20 partecipanti).

https://www.sovraintendenzaroma.it/content/amici-tutto-ebbe-inizio-il-13-gennaio-del-1732-2

Doppio appuntamento anche per mercoledì 14 gennaio. Alle 12.00, la visita A tu per tu con i Fori Imperiali si soffermerà sulla dimensione pubblica dei Fori Imperiali ma anche sulle vicende private degli uomini che li hanno progettati, tra arte, architettura e propaganda. Appuntamento all’ingresso dell’Area archeologica, in piazza Madonna di Loreto. La visita si svolge, dal Foro di Traiano al Foro di Cesare passando per le cantine del quartiere Alessandrino, lungo un percorso su passerelle privo di barriere architettoniche ed è accompagnata dall’interpretariato LIS (massimo 20 partecipanti).

https://www.sovraintendenzaroma.it/content/amici-tu-tu-con-i-fori-imperiali-7

Mentre alle 16.00, al Museo di Roma in Trastevere, l’artista di origini galluresi Piero Angelo Orecchioni guiderà i visitatori nel percorso della mostra Con gli occhi e con le orecchie, un viaggio creativo che intreccia immagine e poesia e invita a riflettere sull’importanza delle radici culturali (massimo 15 partecipanti).

https://www.museodiromaintrastevere.it/it/didattica/amici-piero-angelo-orecchioni-con-gli-occhi-e-con-le-orecchie.

Nuove attività sono in programma per il ciclo Archeologia in Comune, tutte gratuite (con ingresso a tariffazione vigente, gratuito con Roma MIC Card, e prenotazione obbligatoria allo 060608).

Sabato 10 gennaio alle 11.30 è in calendario una visita al Sepolcro degli Scipioni, area archeologica lungo il tratto urbano di via Appia Antica, all’interno delle Mura Aureliane. Appuntamento in via di Porta San Sebastiano 9 (massimo 12 partecipanti).

https://www.sovraintendenzaroma.it/content/visita-al-sepolcro-degli-scipioni-6

Ai Sepolcri repubblicani di via Statilia, all’Esquilino, è invece dedicata una visita che si terrà domenica 11 gennaio alle 11.30. Appuntamento in via Statilia, angolo via di S. Croce in Gerusalemme (massimo 10 partecipanti).

https://www.sovraintendenzaroma.it/content/visita-ai-sepolcri-repubblicani-di-statilia-7

Per il ciclo Passeggiate Romane, domenica 11 gennaio alle 11.00 è in programma l’apertura straordinaria con visita alla Porta del Popolo, Sito Patrimonio Mondiale dell’UNESCO e sede del Centro di Documentazione. La visita consentirà di approfondire la conoscenza del monumento e del contesto urbano circostante, conducendo fino alla terrazza panoramica con affaccio su piazza del Popolo e sul Tridente. Attività gratuita per tutti ma non adatta a persone con difficoltà motorie (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 15 partecipanti).

https://www.sovraintendenzaroma.it/content/porta-del-popolo-ingresso-al-sito-unesco-di-roma-27

Anche nel mese di gennaio proseguono le visite al Bunker e ai rifugi antiaerei di Villa Torlonia, gli ambienti sotterranei realizzati sotto il Casino Nobile durante il secondo conflitto mondiale e riaperti al pubblico nel 2024. Il nuovo percorso multimediale e immersivo si snoda in tre sezioni: La vita di Mussolini a Villa Torlonia, La vita nei rifugi e La città bombardata, che rievoca i bombardamenti aerei su Roma del 1943-44; infine si scende nel Bunker vero e proprio, grande struttura cilindrica a sei metri di profondità. Le visite si svolgono, per singoli: sabato, alle 10.00, 11.00 (in inglese), 15.00, 16.00 e 17.00, e domenica, alle 10.00, 11.00, 12.00, 14.00 e 17.00; per gruppi (guide disponibili in italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco): da martedì a venerdì alle 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 e 17.00, sabato alle 12.00 e alle 14.00, domenica alle 15.00 e alle 16.00.

Info e prenotazioni: https://www.museivillatorlonia.it/it/mostra-evento/visite-singoli-gennaio-2026-al-bunker-e-ai-rifugi-antiaerei; https://www.museivillatorlonia.it/it/didattica/visite-gruppi-e-scuole-da-gennaio-giugno-2026-al-bunker-e-ai-rifugi-antiaerei

Al Planetario di Roma prosegue la programmazione degli spettacoli a tema astronomico. Per il pubblico adulto: Ritorno alla Stelle (venerdì 9 e mercoledì 14 gennaio alle 16.00 e alle 18.00; sabato 10 gennaio alle 10.00; domenica 11 gennaio alle 10.00 e alle 12.00; martedì 13 e giovedì 15 gennaio alle 17.00; Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager (venerdì 9, sabato 10 e mercoledì 14 gennaio alle 17.00; domenica 11 gennaio alle 11.00; martedì 13 e giovedì 15 gennaio alle 18.00); La notte stellata (sabato 10 gennaio alle 11.00; domenica 11 gennaio alle 17.00); Ecologia cosmica: figli delle stelle, custodi della Terra (sabato 10 gennaio alle 16.00); Una dorata cupola di stelle (sabato 10 gennaio alle 18.00); Il cielo degli innamorati (domenica 11 gennaio alle 18.00); From Earth to the Universe (in inglese – martedì 13 e giovedì 15 gennaio alle 16.00). Per i bambini e le famiglie, sabato 10 gennaio alle 12.00 torna lo spettacolo giocoso e interattivo Girotondo tra i Pianeti, mentre domenica 11 gennaio alle 16.00 Gabriele Catanzaro, nei panni dello stravagante Dottor Stellarium, guiderà i più piccoli alla scoperta delle stelle con lo spettacolo Vita da Stella. Acquisto biglietti online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it/it/tour/trova-il-tuo-spazio-planetario-roma/2998 – www.planetarioroma.it.

Il programma potrebbe subire variazioni. Per tutti gli eventi, visite e incontri, info e prenotazioni allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9.00-19.00). www.museiincomuneroma.it; www.sovraintendenzaroma.it