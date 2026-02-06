

Il programma delle Passeggiate Romane inaugura il fine settimana con l’apertura straordinaria della Porta del Popolo, Sito Patrimonio Mondiale dell’UNESCO e sede del Centro di Documentazione. L’appuntamento è per sabato 7 febbraio alle 11.00 in piazza del Popolo 11D, nei pressi del fornice sinistro della Porta. Dopo una breve sosta all’esterno del monumento, realizzato nel III secolo come ingresso alla città dalla via Flaminia, la visita (con interprete LIS) condurrà fino alla terrazza panoramica con affaccio sul Tridente (l’attività non è adatta a persone con difficoltà motorie; prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 15 partecipanti).

www.sovraintendenzaroma.it/content/porta-del-popolo-ingresso-al-sito-unesco-di-roma-28

Sempre nel circuito delle Mura Aureliane, martedì 10 febbraio alle 11.30 sarà la volta del cinquecentesco Bastione Ardeatino, progettato da Antonio da Sangallo su commissione di Paolo III Farnese. Tra storia e campagna romana, il percorso (accompagnato da interprete LIS) inizia all’arco di accesso di via di Villa Pepoli e termina in prossimità della terza casamatta, offrendo la visione di alcuni frammenti architettonici anche di grandi dimensioni, esito della demolizione della Spina di Borgo nel 1939. Appuntamento al termine di via Lucio Fabio Cilone (attività non adatta a persone con difficoltà motorie; prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 15 partecipanti). https://www.sovraintendenzaroma.it/content/il-bastione-ardeatino-tra-storia-e-campagna-romana-50

Ancora sabato 7 febbraio, il ciclo Archeologia in Comune offre l’opportunità di scoprire una realtà sotterranea e poco conosciuta: il Ninfeo degli Annibaldi, piccolo ambiente a circa sette metri di profondità che faceva parte di una ricca domus aristocratica, come testimoniano i lussuosi rivestimenti delle pareti in mosaico rustico, madreperla, pietra pomice e conchiglie. Appuntamento alle 11.30 in via degli Annibaldi, angolo via del Fagutale (attività non adatta a persone con difficoltà motorie; prenotazione consigliata allo 060608, massimo 8 partecipanti). www.sovraintendenzaroma.it/content/il-ninfeo-degli-annibaldi-3

Domenica 8 febbraio alle 11.30, il calendario propone invece una visita al Sepolcreto Ostiense, parte di una vasta necropoli che si addensava nell’area compresa tra la Rupe di San Paolo e l’ansa del Tevere, scoperta nel 1917. Ingresso da Parco Schuster, presso la Basilica di San Paolo fuori le mura (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 15 partecipanti). https://www.sovraintendenzaroma.it/content/visita-al-sepolcreto-ostiense-5

Gli appuntamenti all’insegna dell’archeologia proseguono mercoledì 11 febbraio, alle 11.30 con l’iniziativa Cantieri ai Fori, per approfondire (con interprete LIS) le attività in corso nello scavo di via Alessandrina. Appuntamento a Piazza del Grillo 1 (attività non adatta a persone con difficoltà motorie; prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 10 partecipanti).

https://www.sovraintendenzaroma.it/content/cantieri-ai-fori-lo-scavo-di-alessandrina-8

Per il ciclo aMICi, attività gratuite riservate ai possessori di Roma MIC Card, giovedì 12 febbraio alle 16.00 il Museo di scultura antica Giovanni Barracco ospiterà l’incontro Cultura, percezione e linguaggi visuali. La visita esplorerà le dinamiche della comunicazione in diverse culture del mondo antico, a partire da alcuni manufatti dell’antichità preclassica (prenotazione consigliata allo 060608, massimo 25 partecipanti).

www.museobarracco.it/it/didattica/amici-cultura-percezione-e-linguaggi-visuali

Al piano terra dello stesso museo, fino al 7 giugno 2026, resta inoltre esposto il Nettuno di Lione, grande statua in bronzo della Gallia romana per la prima volta a Roma grazie a un prestito eccezionale dal Museo Lugdunum-Musée et Théâtres romains di Lione.

https://www.museobarracco.it/it/mostra-evento/il-nettuno-di-lione-al-museo-barracco

Infine, giovedì 12 febbraio alle 17.00, l’appuntamento è al Museo di Roma in Trastevere per un nuovo incontro della rassegna Le parole delle scrittrici. Protagonista, questa volta, sarà Marguerite Yourcenar, raccontata dall’autrice Sara Durantini attraverso una “biografia impersonale” tra memoria, identità e letteratura (ingresso libero nella sola Sala Multimediale). www.museodiromaintrastevere.it/it/didattica/marguerite-yourcenar

Al Planetario di Roma proseguono gli spettacoli a tema astronomico. Per il pubblico adulto: Ritorno alla Stelle (venerdì 6 febbraio alle 16.00 e alle 18.00; sabato 7 febbraio alle 10.00; martedì 10 febbraio alle 17.00; mercoledì 11 febbraio alle 16.00); Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager (venerdì 6 e mercoledì 12 febbraio alle 17.00; sabato 7 febbraio alle 12.00; martedì 10 e giovedì 12 febbraio alle 18.00); La notte stellata (sabato 7 febbraio alle 11.00; domenica 8 febbraio alle 17.00); La magia dell’aurora boreale (sabato 7 febbraio alle 17.00; domenica 8 febbraio alle 11.00); Il cielo degli innamorati (sabato 7 febbraio alle 18.00); Space Opera (domenica 8 febbraio alle 10.00; giovedì 12 febbraio alle 17.00); Ecologia Cosmica: Figli delle Stelle, Custodi della Terra (domenica 8 febbraio alle 16.00); Quando cadono le stelle (domenica 8 febbraio alle 18.00); From Earth to the Universe (in inglese – martedì 10 e giovedì 12 febbraio alle 16.00; mercoledì 11 febbraio alle 18.00).

Per i più piccoli, sabato 7 febbraio alle 16.00 Gabriele Catanzaro, nei panni dello stravagante Dottor Stellarium, condurrà lo spettacolo Vita da stella, mentre domenica 8 febbraio alle 12.00 torna lo spettacolo giocoso e interattivo Girotondo tra i Pianeti.

Acquisto biglietti online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it/it/tour/trova-il-tuo-spazio-planetario-roma/2998 – www.planetarioroma.it.

Il programma potrebbe subire variazioni. Per tutti gli eventi, visite e incontri, info e prenotazioni allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9.00-19.00). Modalità di accesso e tariffe su www.museiincomuneroma.it; www.sovraintendenzaroma.it