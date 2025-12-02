In arrivo tanti nuovi appuntamenti culturali, molti dei quali gratuiti o accessibili con Roma MiC Card. Nuovi allestimenti museali, eventi musicali, viaggi immersivi alla scoperta dell’universo, e inoltre tour archeologici, attività per famiglie e aperture straordinarie sono solo alcune delle iniziative promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali in calendario dal 5 all’11 dicembre.

Il Museo di Roma a Palazzo Braschi si arricchisce di due nuovi allestimenti: la Sala delle Muse, al secondo piano, ora ospita il prezioso ciclo rinascimentale di affreschi raffigurante Apollo e le Muse, mentre la Sala delle Pittrici, al terzo piano, espone opere di artiste attive a Roma tra XVII e XIX secolo, in continuità con la mostra Roma Pittrice. Il nuovo percorso museale sarà presentato al pubblico venerdì 5 dicembre alle 17.00, presso la Sala delle Pittrici, con interventi di Monica Lucarelli (Assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità), Ilaria Miarelli Mariani (Direttrice della Direzione Musei Civici della Sovrintendenza Capitolina) e Alessandra Masu (Presidente dell’associazione culturale Artemisia Gentileschi). A seguire, concerto per arpa e clarinetto a cura del Duo Immaginaire, composto da Francesca Lisanti ed Elisa Bellisario, che esplora attraverso la musica i temi dell’armonia, della creatività e della sensibilità femminile. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

https://www.museodiroma.it/it/mostra-evento/palazzo-braschi-si-rinnova

Il 7 dicembre torna l’appuntamento con la prima domenica del mese a ingesso gratuito nei Musei civici e nelle Aree archeologiche capitoline, tra cui l’Area Sacra di Largo Argentina (dalle 9.30 alle 16.00, ultimo ingresso alle 13.00, via di San Nicola De’ Cesarini fronte civico 10), l’area archeologica del Circo Massimo (dalle 9.30 alle 16.00, ultimo ingresso alle 15.00) e i Fori Imperiali (dalle 9.00 alle 16.30, ultimo ingresso alle 15.30, ingresso dalla Colonna Traiana). Sarà visitabile gratuitamente anche il Museo della Forma Urbis (dalle 10.00 alle 16.00, ultimo ingresso alle 15.00), allestito nell’ex Palestra GIL all’interno del Parco archeologico del Celio, sempre ad accesso libero e gratuito per tutti (dalle 7.00 alle 17.30, ingresso da viale del Parco del Celio 20-22, e Clivo di Scauro 4).

Ingresso libero nei Musei civici, dove si potranno ammirare gratuitamente i capolavori delle collezioni permanenti e le mostre temporanee in corso; fanno eccezione le mostre Cartier e il Mito ai Musei Capitolini nelle sale al primo piano di Palazzo Nuovo e La Grecia a Roma a Villa Caffarelli, ai Musei Capitolini, Ville e Giardini di Roma: una Corona di Delizie al Museo di Roma a Palazzo Braschi e IMPRESSIONISMO e oltre. Capolavori dal Detroit Institute of Arts, negli spazi espositivi del Museo dell’Ara Pacis, che prevedono il biglietto a tariffazione ordinaria (ridotta con Roma MIC Card).

Biglietto a tariffazione ordinaria (ridotta con Roma MIC Card) anche per Circo Maximo Experience, l’emozionante visita itinerante in realtà aumentata e virtuale del più grande edificio per lo spettacolo dell’antichità. Attraverso l’ausilio di visori 3D, il visitatore potrà immergersi nella storia del sito grazie alle ricostruzioni architettoniche e paesaggistiche di tutte le sue fasi storiche. Le visite, la cui narrazione è disponibile in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, cinese e giapponese, si svolgono dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 16.00, ogni 15 minuti (ultimo ingresso alle ore 14.50). Biglietti preacquistabili online sul sito www.circomaximoexperience.it oppure allo 060608.

Non rientrano nella gratuità della prima domenica del mese, inoltre, le visite al Bunker e ai rifugi antiaerei, le strutture sotterranee realizzate sotto il Casino Nobile a Villa Torlonia (biglietto a tariffazione ordinaria, ridotta con Roma MIC Card), che proseguono nel mese di dicembre: per i singoli, il sabato alle ore 10.00, 11.00 (in inglese), 15.00, 16.00 e 17.00; la domenica alle ore 10.00, 11.00, 12.00, 14.00 e 17.00. Per i gruppi (guide disponibili in italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco), dal martedì al venerdì alle ore 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 e 17.00; il sabato alle ore 12.00 e 14.00; la domenica alle ore 15.00 e 16.00. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (massimo 20 partecipanti ad appuntamento).

Info e acquisto biglietti: https://www.museivillatorlonia.it/it/mostra-evento/visite-singoli-da-ottobre-dicembre-2025-al-bunker-e-ai-rifugi-antiaerei-di-villa;

https://www.museivillatorlonia.it/it/didattica/visite-gruppi-e-scuole-da-ottobre-dicembre-2025-al-bunker-e-ai-rifugi-antiaerei-di-villa

In occasione della prima domenica del mese a ingresso gratuito, domenica 7 dicembre alle 17.00 il Museo di Roma in Trastevere propone un viaggio nelle poesie di Piero Angelo Orecchioni, protagonista della mostra Con gli occhi e con le orecchie, tratte dalla raccolta Questo è il mio corpo. Alle letture si alterneranno brani di Bach, Beethoven, Schubert e Rossini eseguiti al pianoforte da Andrea Panfili, per un dialogo d’eccezione tra musica e parole. https://www.museodiromaintrastevere.it/it/mostra-evento/con-gli-occhi-e-con-le-orecchie

Lo stesso Museo di Roma in Trastevere, giovedì 11 dicembre alle 16.30, ospita un nuovo appuntamento nell’ambito della quarta edizione di Roma Racconta…, il programma di conferenze rivolte a docenti, studenti universitari e cittadini dedicato alla conoscenza di personaggi, luoghi ed eventi della storia di Roma. Francesca Longo (Accademia di Belle Arti di Roma), Lucilla Meloni (Accademia di Belle Arti di Carrara) e Assunta Porciani (Archivio Biblioteca della Quadriennale di Roma) illustreranno il Progetto Memorie. Valorizzazione di luoghi e artisti di Roma meno conosciuti. Realizzato dall’Accademia di Belle Arti di Roma, il progetto intende approfondire la storia di artisti poco indagati il cui lavoro è conservato negli archivi famigliari e in luoghi pubblici ancora inesplorati, come la casa-studio d’artista di Villa Strohl Fern. L’ingresso è libero nella sola Multimediale, sede dell’incontro.

https://www.museodiromaintrastevere.it/it/didattica/memorie-valorizzazione-di-luoghi-artisti-e-storie-di-roma-meno-conosciuti

Proseguono al Museo Civico di Zoologia le iniziative del progetto S.T.E.M. in un SECONDO 3.0, promosso dal Municipio Roma II e riservato gratuitamente a ragazze e ragazzi residenti o che frequentano le scuole del Municipio. Venerdì 5 dicembre, A cena con gli scienziati! Dalle 19.15, bambine e bambini di 6-8 anni sono invitati a trascorrere una serata speciale tra attività di gioco e laboratori con gli animatori scientifici di Myosotis. Sabato 6 dicembre, Una notte da scienziati: a partire dalle 21.30, ragazze e ragazzi di 9-12 anni potranno vivere l’esperienza di trascorrere un’intera notte al museo. L’attività si conclude la mattina seguente con una visita guidata del percorso museale. Prenotazione obbligatoria: 06.97840700 – 375.6114024 (dal lunedì al venerdì ore 9.00-17.00), massimo 60 partecipanti.

https://www.museocivicodizoologia.it/it/mostra-evento/stem-un-secondo-30-attivit-presso-il-museo-civico-di-zoologia

Ancora per i più piccoli e le loro famiglie, domenica 7 dicembre alle 11.00 e alle 15.00, alla Casina delle Civette, Musei di Villa Torlonia, torna Una civetta a testa in giù, laboratorio pratico e narrativo che unisce l’ascolto di fiabe antiche e moderne all’attività di costruzione di una civetta con forme e fogli colorati. Attività gratuita con ingresso al museo a tariffazione vigente (gratuito con Roma MIC Card) e prenotazione obbligatoria allo 060608 (massimo 20 partecipanti a turno tra adulti e bambine e bambini 4-6 anni).

https://www.museivillatorlonia.it/it/didattica/una-civetta-testa-gi-5

Tra le altre iniziative in programma nell’ambito di Patrimonio in Comune e Speciale Giubileo 2025, venerdì 5 dicembre alle 11.00 (in italiano) e alle 12.00 (in inglese), per il ciclo Itinerario Oltre i confini, una visita ripercorrerà la storia di Ponte Milvio, tra i più antichi ponti della città e teatro di molte battaglie. Appuntamento alla Torretta del Valadier, lato viale di Tor di Quinto. Attività gratuita per tutti con prenotazione obbligatoria allo 060608 (massimo 25 partecipanti).

https://www.sovraintendenzaroma.it/content/i-ponti-di-roma-ponte-milvio-duemila-anni-di-storia-5

Tra monumenti celebri e altri meno noti, un tour attorno a piazza di Porta Maggiore e piazzale Labicano, in programma venerdì 5 dicembre alle 14.30 per il ciclo Archeologia in Comune, rivelerà lati inediti della città e dei suoi antichi abitanti ripercorrendo Duemila anni di storia, dall’età repubblicana alle trasformazioni della Roma moderna. Appuntamento in piazza di Porta Maggiore, angolo via Statilia. Attività gratuita per tutti con prenotazione obbligatoria allo 060608 (massimo 25 partecipanti).

https://www.sovraintendenzaroma.it/content/duemila-anni-di-storia-attorno-porta-maggiore

Mercoledì 10 dicembre , alle 11.30, si terrà una visita allo scavo di via Alessandrina ai Fori Imperiali, la strada aperta nel 1584 per volere del cardinale Alessandrino che tagliava a metà l’area in antico occupata dal Foro di Augusto. Appuntamento in piazza del Grillo 1. Attività e ingresso gratuiti per tutti con prenotazione obbligatoria allo 060608 (massimo 10 partecipanti) ma non accessibile a persone con difficoltà motorie.

https://www.sovraintendenzaroma.it/content/cantieri-ai-fori-lo-scavo-di-alessandrina-6 Per conoscere le attività in corso, finanziati con fondi PNRR

I nuovi appuntamenti del ciclo aMICi, attività gratuite esclusive per i possessori della Roma MIC Card, prendono il via sabato 6 dicembrealle 10.00 con un’apertura straordinaria del Teatro Argentina e del suo Museo. In questa occasione, i visitatori potranno partecipare a una visita, accompagnata da interprete LIS, in concomitanza con lo spettacolo Sabato, domenica e lunedì, in scena fino al 4 gennaio. Oltre alla collezione permanente, sarà infatti possibile esplorare la nuova esposizione Sabato, domenica e lunedì. La mostra 1959-2025, curata da Serena Schioppa e Maria Procino, che ripercorre la storia di una delle commedie più amate di Eduardo De Filippo, e la mostra sul Teatro Valle, curata da Sandro Piccioni. La collezione del Museo è inoltre arricchita da alcune locandine di spettacoli e programmi di Luca De Filippo, esposte in ricordo del decimo anniversario dalla scomparsa (1948-2015). Appuntamento in largo di Torre Argentina 52, davanti alla biglietteria. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (massimo 25 partecipanti).

https://www.sovraintendenzaroma.it/content/il-teatro-argentina-e-il-suo-museo

Lo stesso giorno, alle 15.30 e alle 17.00, una visita al Museo della Scuola Romana: Sguardi sulla città, allestito presso il Casino Nobile, Musei di Villa Torlonia, offrirà una panoramica sulla produzione artistica a Roma nel periodo tra le due guerre con un focus particolare sulla “Collezione Roma”, ideata dallo sceneggiatore Cesare Zavattini e ora parte delle collezioni d’arte di BNL BNP Paribas: 54 vedute pittoriche di identico formato (cm 20×26) realizzate tra il 1946 e il 1948 da importanti artisti del periodo. Prenotazione obbligatoria allo 060608 per un massimo di 15 partecipanti a turno.

https://www.museivillatorlonia.it/it/didattica/amici-museo-della-scuola-romana-sguardi-sulla-citt

Un percorso tra le sale del Museo di Roma a Palazzo Braschi, giovedì 11 dicembre alle 17.00, sarà l’occasione per dare parola alle emozioni esplorando il legame tra Museo e vita attraverso una selezione di opere d’arte, tra gli altri, di Pompeo Batoni, Joshua Reynolds, Artemisia Gentileschi e Pietro Tenerani. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (massimo 20 partecipanti).

https://www.museodiroma.it/it/didattica/amici-museo-e-vita-la-parola-alle-emozioni

Questa settimana, le Passeggiate Romane condurranno alla scoperta di dipinti nascosti e torri medioevali. Martedì 9 dicembre alle 14.00 e alle 15.00, si terrà una visita con interprete LIS nel seminterrato del Palazzo dell’Anagrafe di via Petroselli 50, ex sede degli Uffici del Governatorato, dove è conservato il grande affresco Il Carnevale Romano, eseguito da Orfeo Tamburi nel 1939. Attività e ingresso gratuiti per tutti con prenotazione obbligatoria allo 060608 (massimo 15 partecipanti a turno).

https://www.sovraintendenzaroma.it/content/il-carnevale-romano-di-orfeo-tamburi-al-palazzo-dell%E2%80%99anagrafe-4

Mercoledì 10 dicembre alle 14.00, invece, è in programma una visita alla Torre del Papito, spesso confusa con la Torre Argentina, tra i pochi edifici scampati alle demolizioni che hanno interessato questa zona di Roma nel Novecento. La visita, con interprete LIS, si svolge nell’area prospicente la torre per poi condurre fino al sottotetto. Appuntamento in piazza dei Calcarari, all’ingresso del bookshop. Attività gratuita per tutti ma non adatta a persone con difficoltà motorie. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria allo 060608 (massimo 8 partecipanti). https://www.sovraintendenzaroma.it/content/non-%C3%A8-la-torre-argentina-ma-del-papito-20

È ripresa la programmazione degli spettacoli astronomici al Planetario di Roma. Per il pubblico adulto: Ritorno alla Stelle (venerdì 5 e mercoledì 10 dicembre alle 16.00 e alle 18.00; sabato 6 dicembre alle 10.00, alle 12.00 e alle 16.00; domenica 7 dicembre alle 11.00; martedì 9 e giovedì 11 dicembre alle 17.00); Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager (venerdì 5, domenica 7 e mercoledì 10 dicembre alle 17.00; sabato 6 dicembre alle 11.00 e alle 17.00); La notte stellata (sabato 6 dicembre alle 18.00); Space Opera (domenica 7 dicembre alle 10.00; martedì 9 dicembre alle 16.00; giovedì 11 dicembre alle 18.00); Ecologia cosmica: figli delle stelle, custodi della Terra (domenica 7 dicembre alle 16.00); Quando cadono le stelle (domenica 7 dicembre alle 18.00); From Earth to the Universe (in inglese – martedì 9 dicembre alle 18.00; giovedì 11 dicembre alle 16.00). Per i bambini e le famiglie, inoltre, domenica 7 dicembre torna lo spettacolo giocoso e interattivo Girotondo tra i Pianeti.

Acquisto biglietti online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it/it/tour/trova-il-tuo-spazio-planetario-roma/2998 – www.planetarioroma.it.

Il programma potrebbe subire delle variazioni. Per tutti gli eventi, visite e incontri, info e prenotazioni allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9.00-19.00). www.museiincomuneroma.it; www.sovraintendenzaroma.it