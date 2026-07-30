Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali

Appuntamenti dal 31 luglio al 13 agosto 2026

Entra sempre più nel vivo l’estate culturale romana con le iniziative promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Al lungo elenco di mostre in corso nel Sistema dei Musei Civici, si aggiungono dal 31 luglio al 13 agosto una serie di iniziative rivolte a grandi e piccoli, in programma all’interno dei musei o nelle aree verdi della città.

Mostre da vedere ad agosto a Roma: le novità e le grandi mostre più recenti

Tra le nuove proposte, ai Musei Capitolini, Centrale Montemartini è visitabile la mostra Moda in luce 1955-1975. Roma fra glamour e innovazione industriale, un percorso tra grandi maison, piccole case di moda, sartorie, manifatture artigianali e la lunga tradizione del pronto-moda. Al Museo di Roma in Trastevere è protagonista la New York di Matilde Damele, un viaggio fotografico lungo le strade della Grande Mela accompagnato da una serie di immagini realizzate a Roma nei dintorni di Porta Maggiore. Le sale di Villa Caffarelli ai Musei Capitolini accolgono invece Diego Rivera e la costruzione dell’arte moderna in Messico nel XX secolo, la prima mostra realizzata in Italia sul celebre artista e la più grande esposizione sull’arte messicana in Europa degli ultimi decenni. Negli spazi espositivi del Museo dell’Ara Pacis prosegue Robert Mapplethorpe. Le forme della bellezza, con oltre duecento scatti che documentano il rigore formale e la ricerca della perfezione del grande fotografo americano. Al Museo di Roma a Palazzo Braschi, a dieci anni dalla scomparsa del regista, la mostra Ettore Scola. Non ci siamo mai lasciati ne celebra la vita personale e artistica. Infine, la Galleria d’Arte Moderna di via Crispi presenta GAM 100. Un secolo di Galleria comunale 1925-2025, con un allestimento rinnovato e arricchito da una selezione di venticinque dipinti e sculture.

Le altre esposizioni in corso nei Musei Civici

A Villa Torlonia, il Casino dei Principi ospita il progetto espositivo Pedro Cano. Siete e Roma, che riunisce due cicli pittorici della recente produzione dell’artista spagnolo, mentre alla Casina delle Civette la mostra Sotto una buona stella. L’emblema della Repubblica Italiana nelle carte di Paolo Paschetto ripercorre la storia del simbolo nazionale nell’80° anniversario dell’elezione dell’Assemblea Costituente. L’offerta espositiva prosegue ai Musei Capitolini con Angeli. Messaggeri, custodi e viandanti, le sublimi creature dall’Antico al Contemporaneo, nelle sale al piano terra di Palazzo dei Conservatori, e Vasari e Roma, a Palazzo Caffarelli, in omaggio all’artista aretino e al suo profondo legame con la città; la Pinacoteca Capitolina propone invece Il non finito: fra poetica e tecnica esecutiva, un approfondimento sul processo creativo di alcuni dipinti incompiuti. Sempre al Museo di Roma in Trastevere sono aperte al pubblico le mostre À Rome la nuit, un racconto per immagini attraverso gli scatti del fotografo francese Hervé Gloaguen, e Lungo le Strade Blu. Along the Blue Highways, progetto fotografico di Francesco Conversano. La fotografia è protagonista anche al Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese con Lanterne magiche, itinerari visivi all’interno della collezione di Valerio De Paolis, mentre negli spazi del Museo delle Mura, dove è in corso il progetto Moto a luogo #2, interventi e installazioni site-specific dialogano con l’archeologia del sito.

Le attività nei musei e fuori

Attività in arrivo nell’ambito dei programmi aMICi e aMICi Kids (attività gratuite riservate ai possessori di Roma MIC Card). Per la parte riservata agli adulti sono in programma: giovedì 6 agosto alle ore 18.00 ai Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali, la visita Il Grande Emiciclo dei Mercati di Traiano, per andare alla scoperta della parte del complesso monumentale dei Mercati di Traiano direttamente connessa al Foro di Traiano; domenica 9 agosto alle ore 18.00 ai Musei Capitolini, la visita dal titolo Il mondo funerario degli Etruschi attraverso cui i visitatori potranno conoscere da vicino i reperti etruschi conservati nel primo piano di Palazzo dei Conservatori, compresi quelli della Collezione Castellani; martedì 11 agosto alle ore 17.00 ai Musei Capitolini Centrale Montemartini, la visita Le statue più famose della Centrale Montemartini, tra storia e mito, per conoscere alcune delle opere più emblematiche della collezione permanente come quelle colossali di Athena e della Fortuna, la musa Polimnia, il satiro Marsia, Agrippina minore raffigurata come sacerdotessa, un ufficiale romano nelle vesti di Marte e il “togato Barberini” che mostra i busti degli antenati.

Riservato ai più piccoli, invece, il doppio appuntamento alla Centrale Montemartini dal titolo Orfeo, il mago malinconico per raccontare il mito di Orfeo attraverso uno storytelling di parole e immagini e un laboratorio creativo finale (martedì 4 agosto alle ore 11.00 e giovedì 6 agosto alle ore 17.00 – Prenotazione obbligatoria allo 060608. Massimo12 ragazzi da 7 a 11 anni con accompagnatori, fino a un massimo di 26 partecipanti). Mercoledì 5 agosto, alle ore 10.30 al Museo dell’Ara Pacis, è in programma l’attività Un Ferragosto lungo un mese: le vacanze al tempo di Augusto, un viaggio nel tempo alla scoperta delle Feriae Augustae, in cui i bambini saranno chiamati a interpretare gli imperatori del passato e a inventare una nuova festività (prenotazione obbligatoria allo 060608. Massimo 12 bambini da 6 a 11 anni + accompagnatori fino a un totale di 25 persone).

https://www.museiincomuneroma.it/it/didattica/amici-2026

Nell’ambito del ciclo Passeggiate Romane, sabato 8 agosto, appuntamento alle ore 18.00 all’ingresso principale di Villa Doria Pamphilj (Largo III Giugno 1849) per l’inizio dell’attività Roma in armi. La storia a Villa Pamphilj, un percorso guidato all’interno della Villa per ripercorrere le vicende della Repubblica Romana del 1849 nei luoghi che furono teatro di alcuni dei suoi momenti più significativi (prenotazione consigliata allo 060608, massimo 40 partecipanti). https://www.sovraintendenzaroma.it/content/roma-armi-la-storia-villa-pamphilj

Il programma potrebbe subire variazioni. Per tutti gli eventi, visite e incontri, info e prenotazioni allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9.00-19.00). Modalità di accesso e tariffe su www.museiincomuneroma.it; www.sovraintendenzaroma.it