Incontri, visite, presentazioni. Anche questa settimana il calendario delle iniziative promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali disegna una mappa ricca di eventi in tutta la città: ecco alcuni appuntamenti in programma dal 30 gennaio al 5 febbraio.

Domenica 1° febbraio si rinnova l’appuntamento con la prima domenica del mese a ingresso gratuito nei Musei civici e nelle Aree archeologiche capitoline. Tra i siti aperti gratuitamente rientrano l’Area Sacra di Largo Argentina, visitabile dalle 9.30 alle 16.00 (ultimo ingresso alle 15.00) con accesso in via di San Nicola De’ Cesarini, fronte civico 10, l’area archeologica del Circo Massimo, aperta dalle 9.30 alle 16.00 (ultimo ingresso alle 15.00) e i Fori Imperiali (ore 9.00-16.30, ultimo ingresso alle 15.30), con accesso dalla Colonna Traiana. L’iniziativa coinvolge anche il Museo della Forma Urbis (ore 10.00-16.00, ultimo ingresso alle 15.00). Allestito nell’ex Palestra GIL all’interno del Parco Archeologico del Celio, il museo espone i frammenti di una grande planimetria marmorea di età severiana, tra le più rare e importanti testimonianze del paesaggio urbano di Roma antica.

Ad arricchire il programma della giornata, tornano le visite guidate gratuite alla scoperta delle maestose sale di Palazzo Senatorio in Campidoglio, luogo simbolo del Comune di Roma. Partendo dall’ingresso della Protomoteca, la visita attraversa alcuni degli ambienti più rappresentativi dell’amministrazione capitolina e si conclude con l’uscita verso le scale del Vignola. Gli itinerari guidati si svolgono alle 10.00, 11.30, 15.00 e 16.30 (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 30 partecipanti a turno).

https://www.museicapitolini.org/it/didattica/visite-guidate-palazzo-senatorio-1-febbraio-2026

L’accesso gratuito si estende a tutto il sistema dei Musei civici, dove sarà possibile ammirare sia le collezioni permanenti sia le esposizioni temporanee in corso. Fanno eccezione le mostre Cartier e il Mito e La Grecia a Roma ai Musei Capitolini, Ville e Giardini di Roma: una Corona di Delizie al Museo di Roma a Palazzo Braschi e IMPRESSIONISMO e oltre. Capolavori dal Detroit Institute of Arts al Museo dell’Ara Pacis, che prevedono il biglietto a tariffazione ordinaria (ridotta con Roma MIC Card).

Biglietto a tariffazione ordinaria (ridotta con Roma MIC Card) anche per Circo Maximo Experience, l’emozionante visita itinerante in realtà aumentata e virtuale del più grande edificio per lo spettacolo dell’antichità. Attraverso l’ausilio di visori 3D, il visitatore potrà immergersi nella storia del sito grazie alle ricostruzioni architettoniche e paesaggistiche di tutte le sue fasi storiche. Le visite, la cui narrazione è disponibile in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, cinese e giapponese, si svolgono dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 16.00, ogni 15 minuti (ultimo ingresso alle ore 14.50). Biglietti preacquistabili online sul sito www.circomaximoexperience.it oppure allo 060608.

Non rientrano nella gratuità della prima domenica del mese, inoltre, le visite al Bunker e ai rifugi antiaerei, le strutture sotterranee realizzate sotto il Casino Nobile di Villa Torlonia (biglietto a tariffazione ordinaria, ridotta con Roma MIC Card), che si svolgono: per i singoli, sabato alle 10.00, 11.00 (in inglese), 15.00, 16.00 e 17.00; domenica alle 10.00, 11.00, 12.00, 14.00 e 17.00; per i gruppi (guide disponibili in italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco), dal martedì al venerdì alle 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 e 17.00; sabato alle 12.00 e 14.00; domenica alle 15.00 e 16.00. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (massimo 20 partecipanti a turno). Info e acquisto biglietti: www.museivillatorlonia.it/it/mostra-evento/visite-singoli-da-ottobre-dicembre-2025-al-bunker-e-ai-rifugi-antiaerei-di-villa; www.museivillatorlonia.it/it/didattica/visite-gruppi-e-scuole-da-ottobre-dicembre-2025-al-bunker-e-ai-rifugi-antiaerei-di-villa

Sempre all’interno del circuito dei Musei di Villa Torlonia, si segnala che la Torre Moresca non è visitabile in occasione della domenica gratuita, ma resta aperta negli orari ordinari (dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 16.00, ultimo ingresso alle 15.20). Situata sul retro della Serra Moresca, la Torre è un’imponente costruzione d’ispirazione araba le cui vetrate colorate celano, al proprio interno, pareti decorate da stucchi policromi. www.museivillatorlonia.it

Roma, la tua guida culturale, il programma di visite, incontri e formazione, prosegue con un ampio calendario di iniziative. Si parte dal settore settentrionale del rione Esquilino, antico e affascinante sobborgo dell’Urbe, al centro di una Passeggiata archeologica in un territorio di confine prevista venerdì 30 gennaio alle 11.30 per il ciclo Archeologia in Comune. Appuntamento al Giardino dell’Acquario Romano, in piazza Manfredo Fanti (attività gratuita con prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 15 partecipanti).

www.sovraintendenzaroma.it/content/passeggiata-archeologica-un-territorio-di-confine-2

Domenica 1° febbraio, alle 11.30, l’appuntamento si sposta in via Nicola Zabaglia 24 per un’Ascesa al Monte Testaccio, il “monte dei cocci” formato dai frammenti delle anfore provenienti dall’antico porto fluviale. L’iniziativa prevede il supporto dell’interpretariato LIS e non è adatta a persone con difficoltà motorie (ingresso a tariffazione vigente, gratuito con Roma MIC Card, e prenotazione obbligatoria allo 060608; massimo 20 partecipanti).

www.sovraintendenzaroma.it/content/ascesa-al-monte-testaccio-6

Il programma delle Passeggiate Romane propone, sempre venerdì 30 gennaio alle 11.30, un itinerario con interprete LIS tra storia e campagna romana al Bastione Ardeatino, fortezza cinquecentesca posta nel tratto delle Mura Aureliane tra Porta San Paolo e Porta San Sebastiano. Appuntamento al termine di via Lucio Falbo Cilone (attività gratuita con ingresso a tariffazione vigente, gratuito con Roma MIC Card, non adatta a persone con difficoltà motorie; prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 15 partecipanti).

www.sovraintendenzaroma.it/content/il-bastione-ardeatino-tra-storia-e-campagna-romana-49

Per il ciclo aMICi, attività gratuite riservate ai possessori di Roma MIC Card, venerdì 30 gennaio alle 15.00 è in calendario una visita con interprete LIS al Nuovo allestimento museale della Scuola Romana, al secondo piano del Casino Nobile di Villa Torlonia: oltre centocinquanta tra dipinti, sculture, disegni e incisioni per scoprire uno dei momenti più interessanti dell’arte a Roma, fra Ritorno all’ordine e nuove tendenze. Anche con il supporto di apparati multimediali, la visita si soffermerà su alcune opere in particolare, offrendo al pubblico la possibilità di approfondirne il contesto storico e artistico (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 12 partecipanti).

www.museivillatorlonia.it/it/didattica/amici-il-nuovo-allestimento-museale-della-scuola-romana-2

Un fine settimana dedicato al rapporto tra cinema e grafica, al Museo di Roma in Trastevere, in occasione della mostra Cine de Papel. Poster cubani di cinema italiano dalla collezione Bardellotto, esposizione di locandine realizzate a Cuba nel periodo della guerra fredda e dell’embargo americano. Sabato 31 gennaio, alle 17.00, Adolfo Conti guiderà una visita alla mostra (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 15 partecipanti: www.museodiromaintrastevere.it/it/didattica/amici-visita-guidata-alla-mostra-cine-de-papel-2), mentre domenica 1° febbraio, alle 17.00, il regista tornerà a presentare il documentario Cine Libre, realizzato insieme a Elia Romanelli (ingresso libero nella sola Sala Multimediale, sede dell’incontro: https://www.museodiromaintrastevere.it/it/mostra-evento/cine-libre-di-adolfo-conti-ed-elia-romanelli).

Il calendario di aMICi prosegue martedì 3 febbraio alle 17.15 con una visita, accompagnata da interprete LIS, al piccolo Museo del Teatro Argentina, per ripercorrere la storia di una delle istituzioni teatrali più antiche e prestigiose d’Italia. Appuntamento in largo di Torre Argentina 52, davanti la biglietteria (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 20 partecipanti).

www.sovraintendenzaroma.it/content/amici-tutto-ebbe-inizio-il-13-gennaio-del-1732-3

Due gli incontri in programma mercoledì 4 febbraio. Alle 12.00, l’appuntamento è in piazza Madonna di Loreto (Colonna di Traiano) per la visita Tutti insieme ai Fori Imperiali.Il percorso, completamente privo di barriere architettoniche, si snoda dal Foro di Traiano e i resti della Basilica Ulpia fino al Foro di Cesare, dove ci si soffermerà su alcuni aspetti della vita quotidiana nell’antica Roma. L’itinerario prevede inoltre l’interpretariato LIS e supporti video per ipovedenti (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 15 partecipanti).

www.sovraintendenzaroma.it/content/amici-tutti-insieme-ai-fori-imperiali

Alle 16.00 si torna invece al Museo di Roma in Trastevere dove l’artista e architetto gallurese Piero Angelo Orecchioni, insieme alla curatrice Giorgia Calò, incontrerà il pubblico per presentare le opere della mostra Piero Angelo Orecchioni. Con gli occhi e con le orecchie, un viaggio creativo tra immagine e parola scritta che invita a riflettere sul valore delle radici culturali (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 15 partecipanti).

www.museodiromaintrastevere.it/it/didattica/amici-piero-angelo-orecchioni-con-gli-occhi-e-con-le-orecchie-0

Le iniziative alla scoperta del patrimonio cittadino proseguono al Museo Napoleonico con un Incontro con Luciano Bonaparte, in programma giovedì 5 febbraio alle 16.30. La narrazione itinerante traccerà il profilo del fratello ribelle di Napoleone, che fu anche politico, archeologo e mecenate, e approfondirà inoltre il suo legame con Roma, dove si stabilì nel 1804 diventando una figura centrale della vita culturale dell’epoca (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 20 partecipanti).

www.museonapoleonico.it/it/didattica/amici-incontro-con-luciano-bonaparte-il-fratello-ribelle-di-napoleone

Tra gli altri appuntamenti in programma si segnala, sabato 31 gennaio alle 16.00 al Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, la presentazione del volume Via Garibaldi. On the trail of Italy’s hero di Jim Holden. Tra battaglie, imprese eroiche e vicende private, la biografia ripercorre gli episodi decisivi della vita del generale – a partire da Londra, dove Garibaldi si recò in visita nell’aprile 1864 lasciando una traccia significativa nella cultura e nei costumi britannici. Appuntamento a Porta San Pancrazio (attività gratuita a ingresso libero con prenotazione consigliata allo 060608).

https://www.museodellarepubblicaromana.it/it/mostra-evento/presentazione-del-volume-garibaldi-trail-italys-hero

Il viaggio alle radici della nostra democrazia prosegue giovedì 5 febbraio alle 16.30, al Museo di Roma a Palazzo Braschi, dove Miguel Gotor (Università degli Studi di Roma Tor Vergata) guiderà l’incontro Risorgimento a Roma. Fatti, protagonisti e problemi nell’ambito del ciclo Roma racconta… Partendo dall’esperienza della Repubblica Romana fino alla Breccia di Porta Pia, la conferenza ripercorre le alterne vicende che hanno accompagnato il processo verso l’unificazione (ingresso libero nella sola Sala Tenerani, sede dell’incontro).

www.museodiroma.it/it/didattica/il-risorgimento-roma-fatti-protagonisti-e-problemi

Al Planetario di Roma proseguono gli spettacoli a tema astronomico. Per il pubblico adulto: From Earth to the Universe (in inglese – venerdì 30 gennaio e giovedì 5 febbraio alle 16.00; martedì 3 febbraio alle 17.00); Ritorno alla Stelle (venerdì 30 gennaio e giovedì 5 febbraio alle 17.00; sabato 31 gennaio alle 10.00, alle 12.00 e alle 18.00; domenica 1° febbraio alle 11.00; martedì 3 febbraio alle 18.00; mercoledì 4 febbraio alle 16.00 e alle 18.00); Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager (venerdì 30 gennaio e giovedì 5 febbraio alle 18.00; sabato 31 gennaio alle 11.00 e alle 17.00; mercoledì 4 febbraio alle 17.00); La magia dell’aurora boreale (sabato 31 gennaio alle 16.00); Space Opera (domenica 1° febbraio alle 10.00; martedì 3 febbraio alle 16.00); Ecologia Cosmica: Figli delle Stelle, Custodi della Terra (domenica 1° febbraio alle 16.00); Una dorata cupola di stelle (domenica 1° febbraio alle 17.00); Crociera nel Cosmo (domenica 1° febbraio alle 18.00).

Per i più piccoli, invece, domenica 1° febbraio alle 12.00 torna lo spettacolo giocoso e interattivo Girotondo tra i Pianeti. Acquisto biglietti online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it/it/tour/trova-il-tuo-spazio-planetario-roma/2998 – www.planetarioroma.it.