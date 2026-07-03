Anche nella stagione estiva prosegue il calendario di incontri, visite e approfondimenti nel Sistema dei Musei Civici e nei siti del territorio. Dalla prima domenica del mese ad accesso gratuito ai percorsi nelle collezioni museali, dalle passeggiate urbane fino agli spettacoli in realtà aumentata di Circo Maximo Experience, ecco alcune delle attività promosse dal 3 al 9 luglio da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

Domenica 5 luglio si rinnova l’appuntamento con la prima domenica del mese a ingresso gratuito per tutti nei Musei civici e in diverse aree archeologiche capitoline, tra cui l’Area Sacra di Largo Argentina (ore 9.30-19.00, ultimo ingresso alle 18.45), l’area archeologica del Circo Massimo (ore 9.30-19.00, ultimo ingresso alle 18.00) e i Fori Imperiali (ore 9.00-19.15, ultimo ingresso alle 18.15). L’iniziativa coinvolge anche il Museo della Forma Urbis (ore 10.00-19.00, ultimo ingresso alle 18.00), all’interno del Parco Archeologico del Celio (sempre ad accesso gratuito, aperto tutti i giorni dalle 7.00 alle 20.00), che custodisce i frammenti della grande planimetria marmorea della città realizzata in età severiana.

In occasione della prima domenica del mese sarà inoltre possibile partecipare alle visite guidate gratuite a Palazzo Senatorio, sul Campidoglio, luogo simbolo del Comune di Roma. L’itinerario inizia dall’ingresso di Sisto IV, prosegue con la visione dei resti archeologici del Tempio di Veiove e termina con l’uscita verso le scale del Vignola, attraversando alcuni degli ambienti più rappresentativi dell’amministrazione capitolina. Gli itinerari si svolgono (in italiano) in quattro turni (ore 10.00, 11.30, 15.00 e 16.30). Prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 30 partecipanti a turno (le prenotazioni saranno aperte giovedì 2 luglio alle ore 16.00).

www.museiincomuneroma.it/it/infopage/visite-guidate-palazzo-senatorio-occasione-della-prima-domenica-del-mese

Non rientrano nella gratuità della prima domenica del mese le visite al Bunker e ai rifugi antiaerei di Villa Torlonia, le strutture sotterranee realizzate sotto il Casino Nobile, che nel mese di luglio proseguono con un nuovo orario estivo. Per i singoli: il sabato (ore 11.00 – in inglese – e 17.00) e la domenica (ore 10.00 e 17.00); per i gruppi (guide disponibili in italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco): dal martedì al venerdì (ore 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 e 17.00), il sabato (ore 12.00 e 14.00) e la domenica (ore 15.00 e 16.00). Prenotazione obbligatoria allo 060608 (massimo 20 partecipanti a turno). Info e acquisto biglietti (a tariffazione ridotta con Roma MIC Card): www.museivillatorlonia.it

Restano a tariffazione ordinaria (ridotta con Roma MIC Card) anche gli appuntamenti con Circo Maximo Experience presso l’Area archeologica del Circo Massimo, la visita itinerante in realtà aumentata e virtuale del più grande edificio per lo spettacolo dell’antichità. Disponibile in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, cinese e giapponese, l’itinerario è fruibile con visori immersivi e sistemi auricolari stereofonici ed è accessibile da persone sorde grazie a sottotitoli semplificati in italiano e in inglese: dal martedì alla domenica dalle 17.00 alle 21.00 (ogni 15 minuti, ultimo ingresso alle 19.50). Biglietti preacquistabili online sul sito www.circomaximoexperience.it oppure allo 060608.

Le iniziative di Roma, la tua guida culturale – il programma di visite, incontri e formazione – si aprono con le proposte del ciclo aMICi (attività gratuite riservate ai possessori di Roma MIC Card). Martedì 7 luglio alle 15.00, presso la Casa Museo Alberto Moravia, si terrà la visita Alberto Moravia, lo scrittore e i suoi amici, un viaggio nell’esperienza intima e quotidiana di uno dei massimi autori del Novecento italiano attraverso opere d’arte, dediche e fotografie (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 20 partecipanti).

www.casaalbertomoravia.it/it/didattica/amici-alberto-moravia-lo-scrittore-e-i-suoi-amici-4

Il giorno successivo, mercoledì 8 luglio alle 16.00, al Museo di scultura antica Giovanni Barracco è in programma la visita Attraversando le Sale del Barracco… Un’esperienza visiva dell’Antico, che svelerà le fitte trame di relazioni nascoste dietro l’attuale allestimento museale (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 25 partecipanti). www.museobarracco.it/it/didattica/amici-attraversando-le-sale-del-barracco

Giovedì 9 luglio (ore 17.30) ai Musei Capitolini, Centrale Montemartini l’attenzione è invece rivolta al patrimonio decorativo dell’arte romana con la visita I mosaici romani della Centrale Montemartini, dagli antichi reperti in bianco e nero fino ai più tardi tasselli policromi (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 25 partecipanti).

www.centralemontemartini.org/it/didattica/amici-i-mosaici-romani-della-centrale-montemartini-0

Sempre nella giornata di giovedì 9 luglio, ma alle 10.00, per il ciclo Archeologia in Comune, presso il Parco degli Acquedotti è in calendario Una passeggiata tra acquedotti antichi e moderni. L’itinerario, con partenza da via Lemonia (angolo Circonvallazione Tuscolana), si snoda dall’area denominata “Roma Vecchia” per illustrare la storia e le tecniche di funzionamento del più importante sistema di approvvigionamento idrico dell’antichità (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 25 partecipanti).

www.sovraintendenzaroma.it/content/una-passeggiata-tra-acquedotti-antichi-e-moderni-2

Il programma potrebbe subire variazioni. Per tutti gli eventi, visite e incontri, info e prenotazioni allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9.00-19.00). Modalità di accesso e tariffe su www.museiincomuneroma.it; www.sovraintendenzaroma.it