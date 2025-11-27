Tante nuove iniziative tra visite, presentazioni e incontri tematici arricchiscono anche questa settimana il programma di appuntamenti cittadino, che vede tra gli eventi più attesi il ritorno di Musei in Musica e l’apertura di nuove importanti esposizioni. Dalle attività dedicate ai più piccoli ai percorsi archeologici, ecco alcune proposte promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali in calendario dal 28 novembre al 4 dicembre.

Sabato 29 novembre torna Musei in Musica: per l’occasione, i Musei Civici di Roma Capitale apriranno eccezionalmente le loro porte in orario serale, dalle 20.00 alle 2.00 di notte, con un biglietto di ingresso al costo di un euro o gratuito per i possessori di Roma MIC Card. Durante l’evento, oltre ad ammirare le collezioni permanenti e le mostre temporanee in corso nelle diverse sedi museali coinvolte, il pubblico avrà l’opportunità di assistere a un ampio programma di concerti e spettacoli dal vivo.

https://www.museiincomuneroma.it/it/mostra-evento/musei-musica-2025

Tra le esposizioni in apertura, dal 29 novembre il Museo di Roma in Trastevere ospita la mostra Piero Angelo Orecchioni. Con gli occhi e con le orecchie, ampia selezione di disegni, dipinti, installazioni, fotografie, oggetti, ricami e documenti personali che ricostruiscono le radici e le memorie dell’architetto e designer di origini galluresi. L’esposizione è accompagnata dal libro d’artista Questo è il mio corpo… dell’abitare, racconto in forma poetica sul tema del rientro. Fino al 15 febbraio 2026.

https://www.museodiromaintrastevere.it/it/mostra-evento/con-gli-occhi-e-con-le-orecchie-piero-angelo-orecchioni

Negli spazi espositivi del Museo dell’Ara Pacis, il 4 dicembre, fino al 3 maggio 2026, apre al pubblico la mostra Degas – Matisse – Picasso – Renoir – Van Gogh. Impressionismo e oltre. I Capolavori del Detroit Institute of Arts: in esposizione cinquantadue capolavori dell’arte moderna europea, dalle origini dell’Impressionismo fino alle avanguardie del primo Novecento, provenienti da una delle più importanti realtà museali degli Stati Uniti.

https://www.arapacis.it/it/mostra-evento/impressionismo-e-oltre-capolavori-dal-detroit-institute-arts

Prosegue l’impegno in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Domenica 30 novembre alle 17.00, al Museo di Casal de’ Pazzi l’attenzione si concentra sulla Preistoria di genere contro ogni violenza, dibattito multidisciplinare che indaga le radici della violenza e degli stereotipi di genere con uno sguardo rivolto alla più remota antichità. Attività e ingresso gratuiti per tutti con prenotazione obbligatoria allo 060608 (massimo 30 partecipanti).

https://www.museocasaldepazzi.it/it/mostra-evento/preistoria-di-genere-contro-ogni-violenza

Martedì 2 dicembre alle 16.30, si torna al Museo di Roma in Trastevere dove Maria Letizia Accorsi, Emanuela Chiavoni, Maria Grazia Turco e Serena Volterra terranno la conferenza Disegno partecipato per la conoscenza del Quarticciolo. L’iniziativa rientra nell’ambito di Roma Racconta…, il programma di incontri rivolti a docenti, studenti universitari e cittadini dedicati alla conoscenza di personaggi, luoghi ed eventi della storia di Roma. L’ingresso è libero nella sola Sala Multimediale, sede dell’incontro.

https://www.museodiromaintrastevere.it/it/didattica/disegno-partecipato-la-conoscenza-del-quarticciolo

—

Tra le iniziative dedicate ai più piccoli, al Museo Civico di Zoologia sono in programma alcune attività del progetto S.T.E.M. in un SECONDO 3.0, promosso dal Municipio Roma II e rivolto a ragazze e ragazzi residenti nel II Municipio o che vi frequentano le scuole. Venerdì 28 novembre, tutti invitati A cena con gli scienziati!: dopo l’accoglienza, alle 19.15 nella Sala Conferenze, si terranno attività di gioco lungo il percorso museale e zoolab nella sala multimediale, supportati dagli animatori scientifici di Myosotis; seguirà, alle 21.00, una cena con la dinner-box fornita dal museo (max 60 bambine/i 6-8 anni). Attività gratuita con prenotazione obbligatoria: 06.97840700 – 375.6114024 (dal lunedì al venerdì ore 9.00-17.00).

https://www.museocivicodizoologia.it/it/mostra-evento/stem-un-secondo-30-attivit-presso-il-museo-civico-di-zoologia

Sabato 29 novembre sono in calendario due attività laboratoriali gratuite. Alle 11.00, il Museo di Casal de’ Pazzi ospita Oltre le Differenze: storie di radici comuni, migrazioni e incontri, alla scoperta della preistoria e delle contaminazioni tra le specie nel Pleistocene. Ingresso gratuito al museo con prenotazione obbligatoria allo 060608 (massimo 26 partecipanti tra adulti e bambine e bambini 6-10 anni).

https://www.museocasaldepazzi.it/it/didattica/oltre-le-differenze-storie-di-radici-comuni-migrazioni-e-incontri-4

Alle 16.00, invece, al Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese si terrà un laboratorio sensoriale esplorativo, a partire dall’antistante Giardino del Lago, per immergersi nella natura e nell’arte. Ingresso gratuito al museo, con prenotazione obbligatoria allo 060608 (massimo 26 partecipanti tra adulti e bambine e bambini 6-10 anni).

https://www.museocarlobilotti.it/it/didattica/laboratorio-sensoriale-esplorativo-al-museo-carlo-bilotti-7

Tra le altre iniziative nell’ambito di Patrimonio in Comune e Speciale Giubileo 2025, per il ciclo Archeologia in Comune, venerdì 28 novembre alle 11.00 è in programma una passeggiata archeologica, con interprete LIS, nel settore settentrionale del Rione Esquilino alla scoperta di un tratto nascosto della prima cinta muraria della città, che conserva una fontana monumentale e i resti di antiche opere idrauliche. Appuntamento al Giardino dell’Acquario Romano, in piazza Manfredo Fanti. Attività gratuita per tutti con prenotazione obbligatoria allo 060608 (massimo 15 partecipanti).

https://www.sovraintendenzaroma.it/content/il-rione-esquilino-6

Il Ninfeo degli Annibaldi, prezioso ipogeo appartenente a una ricca dimora aristocratica databile tra la fine dell’età repubblicana e l’età di Augusto, sarà al centro di una visita in calendario sabato 29 novembre alle 11.30, un’occasione unica per immergersi in una realtà suggestiva e poco conosciuta. Appuntamento in via degli Annibaldi, angolo via del Fagutale. Attività gratuita per tutti ma non adatta a persone con difficoltà motorie (si accede con una scala a chiocciola). Ingresso a tariffazione vigente (gratuito con Roma MIC Card) e prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 8 partecipanti.

https://www.sovraintendenzaroma.it/content/visita-al-ninfeo-degli-annibaldi-2

Sabato 29 novembre alle 11.30, una visita guidata condurrà alla scoperta del Sepolcreto Ostiense, unica parte visitabile di una vasta necropoli in uso dal I secolo a.C. al IV secolo d.C. che si addensava nell’area compresa tra la Rupe di San Paolo e l’ansa del Tevere. Appuntamento in via Ostiense fronte civico 195, presso la Basilica di San Paolo fuori le mura. Attività gratuita con pagamento del biglietto di ingresso a tariffazione vigente (gratuito con Roma MIC Card). Prenotazione obbligatoria allo 060608 (massimo 15 partecipanti).

https://www.sovraintendenzaroma.it/content/visita-al-sepolcreto-ostiense-7

Nuovi appuntamenti per il ciclo aMICi, attività gratuite riservate ai possessori di Roma MIC Card.

Si parte lunedì 1° dicembre alle 17.00 con una visita, accompagnata da interprete LIS, alla mostra 1350. Il Giubileo senza papa in corso ai Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali: un viaggio nella Roma medioevale attraverso le vicende legate all’indizione del secondo Anno santo della storia, celebrato in assenza del pontefice che in quegli anni risiedeva ad Avignone. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (massimo 15 partecipanti).

https://www.mercatiditraiano.it/it/didattica/amici-visita-alla-mostra-1350-il-giubileo-senza-papa-1

Tutto ebbe inizio il 13 gennaio del 1732 con l’inaugurazione del Teatro Argentina, tra le istituzioni teatrali più antiche d’Italia. La sua storia è documentata attraverso le opere esposte nel piccolo Museo del Teatro Argentina – dipinti, disegni, costumi di scena, macchine teatrali, bassorilievi – ospitato nel suo sottotetto. Appuntamento martedì 2 dicembre alle 17.15 in largo di Torre Argentina 52, davanti la biglietteria. La visita si avvale del supporto dell’interpretariato LIS e prevede la prenotazione obbligatoria allo 060608, per un massimo di 20 partecipanti.

https://www.sovraintendenzaroma.it/content/amici-tutto-ebbe-inizio-il-13-gennaio-del-1732-1

Al Museo di Roma in Trastevere, mercoledì 3 dicembre alle 17.00, la visita con interprete LIS Il paesaggio romano in evoluzione. Percorsi visivi tra 800 e 900 ripercorre due secoli di rappresentazione di Roma attraverso dipinti e acquerelli della collezione: dalla visione pittoresca e sentimentale di Corrodi e Roesler Franz a quella moderna e nostalgica di Severini e Simonetti, fino alle testimonianze degli artisti stranieri di passaggio per il Grand Tour. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (massimo 15 partecipanti).

https://www.museodiromaintrastevere.it/it/didattica/amici-il-paesaggio-romano-evoluzione-percorsi-visivi-tra-800-e-900

Chi ha scoperto i Fori Imperiali? A questa e ad altre curiosità sulla storia degli scavi nell’area archeologica, da Napoleone a oggi, risponderà la visita in programma giovedì 4 dicembre alle 14.30. Appuntamento in piazza Madonna di Loreto, alla biglietteria presso la Colonna di Traiano. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (massimo 20 partecipanti).

https://www.sovraintendenzaroma.it/content/amici-chi-ha-scoperto-i-fori-imperiali-3

Le Passeggiate Romane questa settimana condurranno alla scoperta del cinquecentesco Bastione Ardeatino tra storia e campagna romana. L’itinerario, con interprete LIS, parte dall’arco di accesso di via di Villa Pepoli per poi raggiungere l’inizio del sentiero che costeggia l’interno del tracciato delle Mura Aureliane. Appuntamento martedì 2 dicembre alle 15.15 al termine di via Lucio Fabio Cilone. Attività gratuita per tutti ma non adatta a persone con difficoltà motorie. Ingresso a tariffazione vigente (gratuito con Roma MIC Card) e prenotazione obbligatoria allo 060608 per un massimo di 15 partecipanti.

https://www.sovraintendenzaroma.it/content/il-bastione-ardeatino-tra-storia-e-campagna-romana-46

La settimana si conclude con un nuovo appuntamento nell’ambito del ciclo Le Ville raccontano, rassegna di conferenze e visite guidate gratuite nelle ville e nei parchi storici di Roma per esplorare temi legati alla cultura del verde e del paesaggio. Presso il Salone del Pergolato del Casino dell’Orologio a Villa Borghese, giovedì 4 dicembre alle 16.30 si terrà la presentazione del volume Bellezza e produttività nel giardino e nel paesaggio rurale italiano a cura di Antonella Pietrogrande (Gruppo Giardino Storico-Università di Padova – International Scientific Committee on Cultural Landscapes ICOMOS-IFLA), con interventi di Alberta Campitelli (Associazione Parchi e Giardini d’Italia), Alessandro Cremona (Sovrintendenza Capitolina) e Mirella Di Giovine (Comitato Scientifico Associazione Parchi e Giardini d’Italia – Sapienza Università di Roma). Ingresso libero fino a esaurimento posti.

https://www.sovraintendenzaroma.it/content/bellezza-e-produttivit%C3%A0-nel-giardino-e-nel-paesaggio-rurale-italiano

Il programma potrebbe subire delle variazioni. Per tutti gli eventi, visite e incontri, info e prenotazioni allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9.00-19.00). www.museiincomuneroma.it; www.sovraintendenzaroma.it