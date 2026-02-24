Dalla prima domenica del mese a ingresso gratuito alle presentazioni editoriali dedicate all’arte, dalle passeggiate archeologiche agli incontri di approfondimento, anche questa settimana Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali promuove un ricco calendario di attività per tutti. Ecco alcune iniziative in programma dal 27 febbraio al 5 marzo.

Il mese di marzo si apre all’insegna del consueto appuntamento con la prima domenica del mese a ingresso gratuito per tutti nel Sistema dei Musei civici di Roma Capitale e in alcune aree archeologiche della città, tra cui l’Area Sacra di Largo Argentina (ore 9.30-16.00, ultimo ingresso alle 15.00, accesso in via di San Nicola De’ Cesarini fronte civico 10), i Fori Imperiali (ore 9.00-16.30, ultimo ingresso alle 15.30, con accesso dalla Colonna Traiana), e l’area archeologica del Circo Massimo (ore 9.30-16.00, ultimo ingresso alle 15.00). L’iniziativa coinvolge anche il Museo della Forma Urbis (ore 10.00-16.00, ultimo ingresso alle 15.00, ingresso da viale del Parco del Celio 20/22 e Clivo di Scauro 4), allestito nell’ex Palestra GIL all’interno del Parco Archeologico del Celio (aperto dalle 7.00 alle 17.30, sempre a ingresso gratuito per tutti).

Arricchiscono il programma della giornata le visite guidate gratuite (in italiano alle 11.30 e in inglese alle 16.30) alla mostra La Grecia a Roma ai Musei Capitolini, Villa Caffarelli. Attraverso un percorso di 75 minuti, l’iniziativa offre a cittadini, turisti e residenti stranieri l’opportunità di approfondire l’incontro tra due civiltà straordinarie in un dialogo che ha plasmato il gusto e l’estetica dell’Occidente, restituendo la forza con cui l’arte greca è penetrata nella società romana trasformandone il volto pubblico e gli spazi privati. Il racconto è inoltre arricchito da un apparato multimediale con videoproiezioni immersive che rendono l’esperienza ancora più coinvolgente (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 25 partecipanti).

https://www.museicapitolini.org/it/didattica/la-grecia-roma-visite-guidate-gratuite

Restano a tariffazione ordinaria (ridotta con Roma MIC Card) le visite al Bunker e ai rifugi antiaerei. Le strutture sotterranee realizzate sotto il Casino Nobile di Villa Torlonia sono accessibili: per i singoli, sabato alle 10.00, 11.00 (in inglese), 15.00, 16.00 e 17.00; domenica alle 10.00, 11.00, 12.00, 14.00 e 17.00; per i gruppi (guide disponibili in italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco), dal martedì al venerdì alle 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 e 17.00; sabato alle 12.00 e 14.00; domenica alle 15.00 e 16.00. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (massimo 20 partecipanti a turno). Info e acquisto biglietti:

https://www.museivillatorlonia.it/it/mostra-evento/visite-singoli-febbraio-2026-al-bunker-e-ai-rifugi-antiaerei; https://www.museivillatorlonia.it/it/didattica/visite-gruppi-e-scuole-da-gennaio-giugno-2026-al-bunker-e-ai-rifugi-antiaerei

Biglietto a tariffazione ordinaria (ridotta con Roma MIC Card) anche per Circo Maximo Experience, l’emozionante visita itinerante in realtà aumentata e virtuale del più grande edificio per lo spettacolo dell’antichità. Attraverso l’ausilio di visori 3D, il visitatore potrà immergersi nella storia del sito grazie alle ricostruzioni architettoniche e paesaggistiche di tutte le sue fasi storiche. Le visite, la cui narrazione è disponibile in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, cinese e giapponese, si svolgono dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 16.00, ogni 15 minuti (ultimo ingresso alle ore 14.50). Biglietti preacquistabili online sul sito https://www.circomaximoexperience.it oppure allo 060608.

Libri al Museo e Roma Racconta…

Al via la nuova stagione di Libri al Museo, la rassegna di presentazioni editoriali dedicate al mondo dell’arte. Mercoledì 4 marzo alle 17.00 al Museo di Roma a Palazzo Braschi, verrà presentato il libro Charles Percier e le ville di Roma. 1786-1791. Curato da Sabine Frommel, Jean-Philippe Garric e Susanna Pasquali, il volume raccoglie i disegni, in gran parte inediti, realizzati dal celebre architetto parigino negli anni della formazione romana. Insieme a Ilaria Miarelli Mariani (Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali) interverranno Claudio Strinati (Accademia Nazionale di San Luca), Mario Bevilacqua (La Sapienza Università di Roma) e Maria Vittoria Marini Clarelli (Pontificia Università Gregoriana). Saranno inoltre presenti le curatrici Sabine Frommel e Susanna Pasquali (ingresso libero nella sola Sala Tenerani). https://www.museodiroma.it/

Nella stessa sede, per il ciclo Roma Racconta…, martedì 3 marzo alle 16.30 l’incontro Il luogo delle Muse di Leone X: dalla villa della Magliana a Palazzo Braschi a cura di Anna Cavallaro (Sapienza Università di Roma) verterà sugli affreschi di Apollo e le Muse che decoravano il salone principale della dimora extraurbana, residenza prediletta da papi e cardinali, a lungo conservati nei depositi capitolini e ora esposti al secondo piano di Palazzo Braschi (ingresso libero nella sola Sala Tenerani).

https://www.museodiroma.it/it/didattica/il-luogo-delle-muse-di-leone-x-dalla-villa-della-magliana-palazzo-braschi

Roma, la tua guida culturale, il programma di visite, incontri e formazione

Sabato 28 febbraio (alle 11.00) per le Passeggiate Romane un itinerario tematico lungo i Bastioni del Gianicolo mostrerà l’evoluzione della cinta muraria di Roma, dal periodo imperiale fino alla storia più recente. A partire dal Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, il percorso passerà per Villa Sciarra arrivando fino alla Fontana dell’Acqua Paola (attività gratuita per tutti con prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 20 partecipanti).

https://www.museodellarepubblicaromana.it/it/didattica/i-bastioni-del-gianicolo

Per il ciclo aMICi (attività gratuite riservate ai possessori di Roma MIC Card) venerdì 27 febbraio sono in calendario due iniziative (entrambe con il supporto dall’interpretariato LIS e prenotazione obbligatoria allo 060608, per un massimo di 15 partecipanti). Alle 11.00, ai Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali, è in programma una visita per scoprire cosa c’è Oltre l’Arcone della via Biberatica, area del complesso monumentale prospiciente l’attuale Salita del Grillo.

https://www.mercatiditraiano.it/it/didattica/amici-oltre-l-arcone-della-biberatica-0

Alle 15.00, invece, l’appuntamento è al Casino Nobile, Musei di Villa Torlonia, per un approfondimento sul Nuovo allestimento museale della Scuola Romana. Il percorso, completamente rinnovato, offre una panoramica sulla produzione artistica a Roma nel periodo tra le due guerre, con un focus dedicato allo sguardo che gli artisti hanno avuto sulla città.

https://www.museivillatorlonia.it/it/didattica/amici-il-nuovo-allestimento-museale-della-scuola-romana-3

Il programma potrebbe subire variazioni. Per tutti gli eventi, visite e incontri, info e prenotazioni allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9.00-19.00).